Новый ж/д вокзал открыли в Москве впервые за сто лет

https://static.news.ru/photo/cd2736ba-c099-11eb-8c53-96000091f725_660.jpg Фото: АГН

В Москве впервые за более чем сто лет отрыли новый железнодорожный вокзал. Восточный стал десятым таким терминалом в столице. Его возвели, чтобы разгрузить центральную часть мегаполиса и освободить для реконструкции Курский вокзал, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Первый поезд прибыл уже в ночь на 29 мая, а днём состоялась официальная церемония открытия. В ней приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин и председатель правления компании «Российские железные дороги» (РЖД) Олег Белозёров.

На Восточный перевели 24 пары поездов дальнего следования с Курского вокзала, включая поезда «Ласточка» и «Стриж», следующие из Москвы в Нижний Новгород и Иваново, а также ряд поездов, следующих транзитом из Санкт-Петербурга и Мурманска в Адлер, Анапу, Белгород, Владикавказ, Волгоград, Ейск, Кисловодск, Махачкалу, Новороссийск, Челябинск и другие города России.

Несмотря на небольшие размеры, Восточный принял на себя функции транспортно-пересадочного узла: он объединил Курское направление железной дороги, станции Московского центрального кольца (МЦК) и метро. В здании также открыт зал ожидания на 200 мест, камеры хранения, работают фуд-корт и детская игровая комната.

Кроме того, пассажирам пообещали «приятный специфический запах», за который отвечает специальная система очистки воздуха.

В начале весны в РЖД сообщили, что планируют привлечь на вокзалы Москвы сетевые компании, в том числе магазины одежды, аптеки и кафе.