Новый земляной вал появится в Омской области для защиты от воды В Омской области возводят земляной вал для защиты трассы Тара — Тобольск — Томск

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

В Омской области возводят новый земляной вал для защиты трассы Тара — Тобольск — Томск в Усть-Ишимском районе, сообщила ТАСС пресс-секретарь главы регионы Мина Ахвердиева. По ее словам, там сохраняется угроза подтопления. Дорожные службы задействовали восемь единиц техники для осуществления работ.

На трассе Тобольск — Тара — Томск на отрезке в Усть-Ишимском районе, где есть угроза подтопления дороги, возводится земляной вал. В работах задействованы восемь единиц техники, — заявила Ахвердиева.

Она добавила, что губернатор Виталий Хоценко направил исполняющего обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Омской области Дмитрия Пестрякова в северные районы региона. Он возьмет на себя координацию работ по обеспечению транспортного сообщения.

Кроме того, по поручению губернатора в Тевризском и Тарском районах будут организованы оперативные штабы. Там также наблюдается угроза подтопления. В Тевризе вода затопила четыре земельных участка, частично ограничено движение на трассах Тевриз — Александровка и Утузы — Кузнецово.

Ранее пресс-службе МЧС России по Омской области сообщили, что в затопленном поселке Ашеваны вода начала переливаться через защитную насыпь. Уровень воды поднялся в реках Ишим и Иртыш.