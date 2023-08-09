Новый случай диверсии на железной дороге произошел в Белгороде

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Диверсанты подожгли батарейный шкаф на железной дороге в Белгороде, сообщил Telegram-канал SHOT. Преступники попытались сжечь семь аккумуляторов в районе станции Крейда, говорится в сообщении.

Уточняется, что на аккумуляторах остались термические повреждения. На безопасность движения поездов произошедший инцидент не повлиял.

Место происшествия уже обследовали оперативники. Они обнаружили бутылку со следами горючей жидкости, кусок металлического прута, зажигалку, перчатку и окурок. В настоящий момент сотрудники устанавливают личность поджигателей.

Ранее сообщалось о поджоге на железной дороге в Ленинградской области. Диверсанты повредили релейный шкаф, оборудование выгорело полностью. По данным Telegram-канала SHOT, никто не пострадал, поезда продолжили движение в прежнем режиме.

Также сообщалось о поджоге релейного шкафа в Орловской области. По данным SHOT, происшествие случилось 9 июля. Злоумышленники подожгли шкаф между станциями Орел-2 и Кромская. Оборудование выгорело полностью вместе с приборами устройств автоматической блокировки, перекидной сигнализации и электрической централизации стрелок.

Прибывшие на место происшествия оперативники обнаружили несколько улик. Среди них окурок, пара перчаток и следы автомобильных покрышек.