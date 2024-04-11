Новый самец льва может поселиться в зоопарке Новосибирска

В Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило может поселиться новый самец льва, сообщает «КП-Новосибирск». На данный момент сотрудники учреждения ведут переговоры о получении животного. Планируется, что самец станет парой для восьмилетней львицы.

Как уточняет издание, диалог налажен с зоопарками России и Средней Азии, где проживают львы с известной родословной и не имеющие проблем со здоровьем. Обмен животными осложнен из-за закрытия границ. Новосибирский зоопарк остался без самца льва почти два года назад.

Ранее стало известно, что в Челябинском зоопарке умер гималайский медведь Харитон, которому было 36 лет. Как рассказали в зоопарке, медведь вышел из спячки, насладился весной и навсегда уснул. В зоопарке Харитон жил с 1996 года, за это время он обзавелся потомством, у него появилось пять медвежат.

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