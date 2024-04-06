Новый прорыв орской дамбы засняли на видео

Фото: Сергей Медведев/ТАСС

В орской дамбе появился новый прорыв, сообщил Telegram-канал Mash. Постройка не выдержала потока воды в районе поселка Никель, жителей экстренно эвакуируют. По словам орчан, всего речь идет о трех прорывах.

По последним данным, подтоплено 4,4 тысячи домов. Эвакуировано больше 1100 жителей, в том числе 331 ребенок.

Правительство Оренбургской области подтвердило эвакуацию. Там уточнили, что организовано 12 пунктов временного размещения для людей, эвакуированных из зоны подтопления. При необходимости количество ПВР увеличат.

На месте работают региональные и муниципальные службы, спасатели. Жители будут эвакуированы в пункты временного размещения или к родственникам. Людей информируют о том, что для собственной безопасности необходимо срочно покинуть подтопленные дома, — сообщили в правительстве.

Ранее в региональном МЧС сообщили, что некоторые жители Орска по-прежнему отказываются покидать подтопленные районы города. Представитель ведомства добавил, что спасатели ожидают новый приток заявок на эвакуацию уже к ночи.