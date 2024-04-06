Новый прорыв дамбы в Орске создал угрозу для трех поселков МЧС: поселки Строителей, Никель и Лесоторговый оказались под угрозой затопления

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Сразу три населенных пункта Оренбургской области оказались под угрозой затопления из-за очередного прорыва дамбы в Орске, сообщили в пресс-службе МЧС России. Согласно данным ведомства, речь идет о поселках Строителей, Никель и Лесоторговый. Кроме того, в возможную зону затопления попала Борисоглебская улица, передает ТАСС.

В Орске произошел очередной прорыв насыпной дамбы. В возможную зону подтопления попадают участки в районе поселков Строителей, Никель, Лесоторговый и улица Борисоглебская, — заявили в ведомстве.

В МЧС добавили, что в Орск была направлена дополнительная аэромобильная группировка спасателей из Кировской области. В отряд вошли 50 специалистов и 12 единиц техники. Кроме того, в Орске продолжается эвакуация жителей, около 300 человек были доставлены в пункты временного размещения.

Ранее в правительстве Оренбургской области сообщили, что уровень воды реки Урал может достичь критической отметки в ночь на 7 апреля. В городе продолжается эвакуация жителей, работают муниципальные и областные службы, спасатели, спецтехника и волонтеры.

Президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову оперативно прибыть в Оренбургскую область. Там он должен организовать необходимые работы в зоне бедствия.