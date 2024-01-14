Новый пожар возник недалеко от сгоревшего склада Wildberries SHOT: пожар возник в ангаре в Шушарах близ склада Wildberries

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новый пожар возник в Шушарах недалеко от сгоревшего склада компании Wildberries, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, пламя разгорелось в ангаре, в котором расположена пилорама.

Размер помещения, расположенного на улице Ленсоветовская дорога, составляет 2100 квадратных метров. По предварительным данным, огонь распространился на площади 150 «квадратов». Причины пожара устанавливаются. О пострадавших информации не поступало.

Пожар на складе Wildberries в Санкт-Петербурге начался 13 января. Возгорание распространилось на десятки тысяч метров, его удалось ликвидировать лишь спустя более чем сутки. Сумма имущественного ущерба от пожара может превысить 10 млрд рублей. По словам экспертов, это сопоставимо с суммой выплат маркетплейса Ozon после возгорания на его складе летом прошлого года.

В Wildberries сообщили, что компания намерена компенсировать продавцам стоимость товаров, сгоревших в пожаре. Все покупатели получат деньги за оплаченные товары, а позиции, находившиеся на складе, будут скрыты с витрины маркетплейса. Масштаб нанесенного пожаром ущерба уточняется.