Новый поезд «Адлер — Крым» будет запущен с 1 июня Полпредство президента РФ в ЮФО: новый поезд из Адлера в Крым будет запущен с 1 июня

Фото Nikolay Titov/Russian Look/Global Look Press

С 1 июня будет запущен новый поезд, который станет курсировать из Адлера в Крым. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию полпредства президента РФ в Южном федеральном округе. Также в настоящее время разрабатываются варианты скоростного морского сообщения с рядом городов региона.

С 1 июня в Крым начнёт курсировать поезд из Адлера. Расписание составлено таким образом, чтобы большая часть путешествия приходилась на ночное время, и туристы не тратили на переезды световой день, — говорится в сообщении полпредства.

Кроме того, рассматривается вопрос продления скоростного поезда «Ласточка» по маршруту «Адлер — Анапа — Керчь», прорабатываются варианты ежедневного скоростного морского сообщения между Геленджиком, Новороссийском, Керчью и Феодосией.

Также в полпредстве сообщили о том, что на уровне правительства Российской Федерации в настоящее время решается вопрос по организации дополнительных ежедневных авиационных рейсов из Санкт-Петербурга, Новосибирска и Екатеринбурга, международных аэропортов Сочи и Мин. Воды. Это поможет дополнительно расширить транспортную доступность в Крым.

Ранее руководитель Ростуризма Зарина Догузова рассказала, что первый чартерный рейс из Москвы в Грозный будет осуществлён 10 июня. По её словам, рейс загружен на сто процентов. Запускает чартерную программу в Чечню компания Fun&Sun. Рейсы будут проводиться еженедельно по вторникам и пятницам, начиная с 28 мая, на самолётах авиакомпании «Уральские авиалинии».