https://static.news.ru/photo/f20696b2-e209-11e9-8c57-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фёдор Ларин/ТАСС

Участники протестного пикета в шахтёрском городе Гуково Ростовской области сообщили, что из-за нищеты им приходится собирать металлолом, пилить в своих дворах деревья для обогрева домов и мыться дождевой водой для экономии водопроводной. Бывшие работники компании «Кингкоул» пожаловались на местные власти, которые не принимают мер в части выплаты долгов по зарплате и раздачи гуманитарного угля для отопления.

На пикет вышли около 40 бывших шахтёров. Они напомнили, что с наступлением осени главной проблемой стало отсутствие денег на отопление. При этом власти не выполняют собственного обещания выдать бесплатный уголь нуждающимся, пишет « Кавказский узел ».

С 28 мая, когда прошла встреча с чиновниками, с нами больше никто не встречался. Мэр города обещал точечно оказать помощь людям, у которых есть решения судов на руках, но тоже как-то это забылось, никакой помощи так никто не получил, — сообщила глава инициативной группы протестующих Татьяна Авачёва.

По её словам, также местные жители без обещанного гуманитарного угля «неизвестно, как переживут зиму».

Как сообщила другая участница акции Людмила Завгородняя, которая проработала кочегаром на шахте с 1994 по 2015 год, работодатель должен ей около 100 тысяч рублей.

Если бы вернули эти деньги, я бы в первую очередь купила уголь — на зиму мне его надо порядка четырёх тонн, а тонна сейчас стоит от 8000 рублей. Сейчас уже похолодало, и я вынуждена топить печь, но угля нет, и купить я его не могу. Сын спилил во дворе берёзу — вот этими дровами сейчас и греюсь, — пожаловалась Завгородняя.

Другой пикетчик — пенсионер Владимир Пырсенко, проработавший в угольной промышленности более 30 лет, — вынужден собирать металлолом, чтобы иметь возможность купить на вырученные деньги уголь и продукты.

Ещё одна участница пикета, 67-летняя Раиса Жданова призналась, что экономит даже на водопроводной воде.

Воду централизованную использую только для питья и приготовления пищи. Стираю, мою посуду, сама купаюсь в основном в дождевой воде. По двору у меня стоят ёмкости, в которые, когда идёт дождь, я собираю воду. Потом сливаю её в вагонетку и использую, — пояснила она.

Как писал News.ru, в апреле шахтёры из Гуково подписали обращение к генпрокурору Юрию Чайке, попросив его вмешаться в ситуацию с невыплатой положенных им по суду компенсаций, а также зарплат после закрытия производств.

С 12 по 19 марта трое бывших сотрудников «Кингкоула» и представляющий интересы протестующих шахтёров Валерий Дьяконов проводили голодовку в городе Зверево, требуя выплаты задолженности по зарплате и пайковому углю, которым они отапливают свои дома.

В 2016 году шахтёры из Гуково устраивали голодовку против массовых долгов по зарплате и собирались устроить марш на Москву, но акцию пресекли силовики. Предприятия ГК «Кингкоул» находятся в стадиях банкротства, а гендиректор компании Владимир Пожидаев в 2017 году получил тюремный срок и штраф за невыплату зарплаты и злоупотребление полномочиями.