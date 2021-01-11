https://static.news.ru/photo/444e9f96-53fb-11eb-a643-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Новый памятник Алёнке будет выполнен из бронзы, монумент установят в Нововоронеже к 12 июня, заявила замглавы местной администрации Светлана Тулинова.

Будет другой памятник. Если первый делали из металла с элементами художественной ковки, то здесь, получается, будет из бронзы, — отметила Тулинова, слова которой приводит РИА Новости.

Она также добавила, что инициатива создания нового памятника принадлежит некоему бизнесмену из Москвы. Предприниматель уже привлёк организацию, которая займётся созданием монумента и его последующей установкой.

Власти города приняли решение о демонтаже памятника Алёнке 21 декабря. Монумент был установлен за три дня до этого в честь предположительной основательницы поселения, на месте которого впоследствии образовался город Нововоронеж. Внешний вид скульптуры широко обсуждался и вызвал недоумение среди местных жителей и интернет-пользователей.

Ранее NEWS.ru писал, что журналист и фотограф Екатерина Рождественская раскритиковала памятник первой женщине-космонавту Валентине Терешковой в Челябинске. Таким образом она поддержала тренд на критику несуразных монументов в российских регионах.