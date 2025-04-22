Бойцы «Юга» взяли под контроль село к западу от Нью-Йорка Минобороны РФ: российские военные заняли Сухую Балку в ДНР

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО

ВС России заняли населенный пункт Сухая Балка в ДНР, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале. В операции участвовали бойцы Южной группировки войск. Сухая Балка находится в 7,4 км западнее поселка Нью-Йорк.

В результате активных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Сухая Балка Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Министерства обороны РФ сообщила, что на прошедшей неделе под контроль Вооруженных сил России перешли четыре населенных пункта в Донецкой Народной Республике. Речь идет о Преображенке, Елизаветовке, Калиново и Валентиновке. Помимо этого, в ведомстве сообщили, что бойцы группировки войск «Юг» поразили формирования семи механизированных, аэромобильной, трех штурмовых и артиллерийской бригад, а также полка беспилотников ВСУ.

Позднее сообщалось, что российские военные группировки «Центр» в ходе штурма Преображенки в ДНР заменили радиопереговоры звуковыми сигналами. Главной сложностью назвали преодоление участков открытой местности, на которых практически не было укрытий. По данным Минобороны, военнослужащие заходили в населенный пункт группами по три-четыре человека. Для защиты бойцы использовали антидроновые одеяла.