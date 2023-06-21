Новый диагностический центр открылся в Реутове

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В подмосковном городе Реутове открылся филиал консультативно-диагностического центра МОНИКИ имени Владимирского. Он был построен специально для пациентов, которые живут в восточной части Московской области и которым неудобно добираться до главного здания. Директор МОНИКИ Константин Соболев рассказал «360», что принимать больных будут кардиологи, неврологи, терапевты, эндокринологи, гематологи, гастроэнтерологи и ревматологи.

Здесь ведут прием врачи — специалисты третьего уровня — кардиологи, неврологи, эндокринологи, гематологи, гастроэнтерологи, ревматологи и терапевты. На сегодняшний день работает одна смена, но с осени планируется прием врачей в две смены, — отметил Соболев.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что новый центр необходим, чтобы ускорить расшифровку и постановку диагноза. Это нужно в первую очередь пациентам, которые нервничают из-за долгого получения результатов. Также планируется начать применять искусственный интеллект, работа которого будет проверяться профессорами.

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Представим себе, что в отдаленных территориях нет профессора, который читает быстро, оперативно снимок. В этой связи мы создали центры и в МОНИКИ, и в наших географических локациях для того, чтобы второе мнение быстро выдавало результат, чтобы человек не нервничал и ни в коем случае не переживал пять или более дней в ожидании результата, — подчеркнул Воробьев.

Пройти диагностику в филиале можно, получив направление лечащего врача. Планируется расширить перечень профилей, по которым будут проводиться приемы. Для пациентов в том числе откроют дневной стационар, а главный внештатный специалист региона будет организовывать телемедицинские консультации. Глава Реутова Станислав Каторов уточнил, что открытие центра поможет повысить уровень оказания медицинской помощи местным жителям.

Это важно, потому что в Реутове и в Подмосковье есть недостаток врачей тех специальностей, которые здесь представлены. И, конечно, тот экспертный уровень врачей, которые есть здесь, для Московской области его сложно переоценить. Если в нашем муниципалитете это покажет рост качественной медицинской помощи, думаю, что и дальше институт будет продолжать развиваться таким вот темпом, — пояснил Каторов.

Врачи столичного стационара МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского ранее смогли за одну операцию решить две проблемы 65-летней пациентки: сосудистую и онкологическую. Изначально женщина поступила на лечение из-за болей в сердце, опухоль толстой кишки обнаружили у нее случайно во время обследования.