https://static.news.ru/photo/3dd5647a-c8dc-11e9-9699-fa163e074e61_660.jpg Фото: gagarin.airport/facebook.com

Дочь первого космонавта — Елена Гагарина — передала новому саратовскому аэропорту «Гагарин» памятную табличку с автографом отца — Юрия Гагарина. Памятный знак сразу установили на аллее космонавтов на площади перед пассажирским терминалом.

Несмотря на то, что Гагарин родился в Смоленской области, в Саратове его считают земляком. Именно здесь обучался в индустриальном техникуме, в местном аэроклубе отважился на первый прыжок с парашютом и на первый тренировочный полёт.

Кроме того, первые покорители околоземного пространства готовились к визиту на орбиту Земли именно в Саратовской области в апреле-мае 1960 года.

Неподалеку от Энгельса в Саратовской области Гагарин приземлился после легендарного полёта в космос 12 апреля 1961 года, пишет РИА Новости .

Ранее News.ru сообщал, что памятник первому космонавту Юрию Гагарину открыли в Русском культурном саду в американском городе Кливленд (штат Огайо). В торжественном мероприятии принял участие глава населённого пункта Фрэнк Джексон.