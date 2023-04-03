Новые залежи углеводородов впервые за 30 лет обнаружили в Чечне

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Чечне обнаружили новые залежи углеводородов. Неизвестные до этого запасы нашли геологи «Роснефти» в Хаян-Кортовском месторождении, которое находится на поздней стадии разработки, в районе Грозного, сообщает ОТР.

Как уточняет издание, это первое крупное открытие новых залежей в регионе впервые за последние 30 лет. На государственный баланс поставлено более 2,5 млн тонн нефти и миллиард кубометров газа.

Результатом разработки стали фонтаны безводной нефти дебитом более 40 кубометров в сутки. За счет новых запасов планируется восполнить не менее 100% добываемых углеводородов, сообщили в пресс-службе «Роснефти».

Министр энергетики Николай Шульгинов ранее заявил, что Россия к 2040 году может существенно снизить добычу газа в Западной Сибири. По его словам, добыча на месторождениях в регионе сократится на треть. Если сейчас там добывается по 468 млрд кубометров газа в год, что составляет 70% от всей добычи в России, то спустя 17 лет те же месторождения смогут приносить лишь 255 млрд кубометров ресурса в год.

Шульгинов также сообщил, что России удалось перенаправить поставки нефти и нефтепродуктов в другие страны после введения эмбарго со стороны Запада. Он подчеркнул, что в нынешних условиях важно не только продолжать добывать нефть на прежнем уровне, но и экспортировать ее.