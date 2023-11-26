Новые взрывы прогремели в Херсоне «Общественное»: новые взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ Херсоне

Фото: ГСЧС Украины

Новые взрывы прогремели в городе Херсоне, подконтрольном ВСУ, сообщило украинское издание «Общественное». Воздушная тревога в контролируемых Киевом районах Херсонской области перед этим не объявлялась.

Ранее о хлопках в Херсоне также сообщало «Общественное». По его информации, серия взрывов прогремела утром 26 ноября, о последствиях не сообщалось.

В ночь на 25 ноября серия взрывов прогремела в центре Киева и районе аэропорта Жуляны, мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщал о работе ПВО. СМИ со ссылкой на очевидцев писали, что в ночном небе наблюдалось большое количество беспилотников. Утром компания «Укрэнерго» сообщила о повреждении линий электропередачи в центральной части Украины, предупредив жителей о возможных перебоях с электричеством до завершения восстановительных работ. Также из-за отключения электричества в Киеве перестала работать станция метро «Лесная».

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что 25 ноября российские войска впервые атаковали Киев черными БПЛА «Герань-2» с повышенной устойчивостью к ПВО. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

25 ноября также сообщалось о взрывах в Кривом Роге. Украинское издание «Зеркало недели» писало, что перед этим воздушная тревога была объявлена как в Днепропетровской, так и в Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях Украины.