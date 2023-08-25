Новые учебники по истории России поступили в Крым

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Крым поступили новые учебники по истории России с главами о специальной военной операции и вхождении полуострова в состав государства. По данным экземплярам будут проводиться уроки для школьников 10-11 классов, сообщает «МК в Крыму».

Как уточняет издание, в учебниках содержатся разделы о госперевороте на Украине, предпосылках присоединения Крыма к России, реакции Запада на проведение спецоперации, а также хронология СВО. Есть отдельные главы, посвященные биографиям военнослужащих, волонтеров и добровольцев. В частности, школьники узнают о генерал-майоре ВКС РФ Канамате Боташеве, первом герое России в ходе СВО Нурмагомеде Гаджимагомедове и добровольце Ольге Качуре, которая командовала реактивным артиллерийским дивизионом.

Власти Крыма приобрели более 34 тысяч экземпляров новых учебников истории. Они будут переданы в муниципальные и государственные общеобразовательные организации, а также в училища и колледжи.

Глава Министерства просвещения РФ Сергей Кравцов ранее заявил, что школы перейдут на единые государственные учебники в течение ближайших пяти лет. По его словам, в рамках этого перехода будут заменены учебники по всем преподаваемым в школе предметам.