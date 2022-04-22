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Новые меры поддержки IT-сферы разработают в Подмосковье, рассказал РИАМО член комитета Мособлдумы по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Роман Володин. При этом цифровые технологии являются важнейшей отраслью для развития страны в целом, отметил он.

Мы безусловно не остановимся и продолжим прорабатывать новые меры поддержки IT-сферы. Цифровые технологии — один из важнейших инструментов для развития страны. Поддержка данной отрасли повысит эффективность системы в целом и принесёт положительный социально-экономический эффект для Московской области, — сообщил Володин.

Тренд на цифровизацию относится ко всем сферам жизнедеятельности, заверил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российские власти планируют создать для сотрудников IT-сферы максимально благоприятные условия работы. Он пообещал рассмотреть предложение по дополнительным мерам поддержки, подготовленное совместно с командой одним из участников встречи наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».

14 апреля Путин создал межведомственную комиссию Совета безопасности, которая будет обеспечивать суверенитет в сфере развития IT-инфраструктуры. Возглавит комиссию зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.