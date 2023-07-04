Новую Москву атаковали дроны: новости СВО на утро 4 июля Последние новости об СВО на Украине

Фото: Ahmed Zakot/Keystone Press Agency/Global Look Press

Недалеко от Новой Москвы сбили несколько беспилотников, сообщили в экстренных службах. Еще один БПЛА уничтожили средствами радиоэлектронной борьбы в небе над Калужской областью. По данным Telegram-канал Baza, один из дронов-камикадзе атаковал военную базу в Подмосковье. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Украинские военные обстреляли контрольно-пропускной пункт «Суджа» в Курской области. Никто не пострадал, повреждений инфраструктуры обнаружено не было. Минобороны России эту информацию не комментировало. Всего в сторону пропускного пункта было выпущено три минометных снаряда.

Военнослужащие Южной группировки российских войск, среди которых большинство мобилизованных из уральских регионов, уничтожили два замаскированных блиндажа ВСУ на Донецком направлении в зоне СВО. После попаданий российская разведка засекла переговоры командования ВСУ с одним из бойцов.

Запуск завода по ремонту танков Leopard в Польше откладывается из-за отсутствия необходимых деталей, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий. Он также указал на ряд несогласованных вопросов со стороны Германии.

Контрнаступление ВСУ можно сравнить с высадкой союзников в Нормандии, сообщил председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр. Он объяснил медленный ход наступления тем, что украинские военные пытаются действовать осторожно, так как это «непростая операция». По словам представителя НАТО, войскам союзников понадобилось «семь, восемь, девять недель» для прорыва обороны нацистов.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев призвал передать конфискованные лодки и машины бойцам СВО на фронт. Он подчеркнул, что бесхозная техника может принести пользу в зоне боевых действий, а сейчас она стоит без дела. Инициативу поддержал лидер партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов. По его мнению, на фронт необходимо отправлять все конфискованные вещи — от продуктов питания до транспорта и высокотехнологичной аппаратуры.

Фото: Francisco J. Olmo/Keystone Press Agency/Global Look Press

В ближайшее время Германия и Дания передадут Украине новую партию танков Leopard, заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус. Министр подчеркнул, что его страна оказывает самую большую помощь Украине в Европе и вторую после США в мире.

Необходимости в проведении дополнительной мобилизации в связи с тем, что ЧВК «Вагнер» покинула зону спецоперации, нет, считает первый замглавы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, с уходом вагнеровцев соотношение сил в зоне конфликта заметно не изменится.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 3 июля был нанесен удар по зданию СБУ в Сумах. По его словам, это произошло из-за того, что ВСУ не хватает качественных систем ПВО, чтобы защитить всю территорию страны.

Министерство науки и высшего образования России разработало проект документа, позволяющий студентам, участвующим в специальной военной операции, переводиться с коммерческой основы обучения на бюджетную.

За последние 24 часа территория Донецкой Народной Республики подверглась 32 обстрелам со стороны украинских военных. При этом было выпущено 188 боеприпасов различного типа. В результате шесть населенных пунктов ДНР оказались под артиллерийским огнем, включая Донецк, Горловку, Ясиноватую, Макеевку, Александровку и Еленовку. В Ясиноватой один мирный житель получил ранения. Представительство также сообщило о гибели мужчины в Еленовке.

Вооруженные силы Российской Федерации перешли к активным действиям на линии фронта в Запорожской области, считает руководитель общественного движения Запорожья «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он уточнил, что армия РФ усилила оборону и одновременно осуществляет контрнаступление.

Украина не сможет получить истребители F-16 до окончания контрнаступления, сообщил председатель военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр. Он объяснил, что без окончания активных боевых действий невозможно наладить полноценное обучение украинских летчиков и технических специалистов, а также логистическую поддержку для самолетов.

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