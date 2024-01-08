«Новости Волгограда»: глава МЧС региона пожелал болезни семье сотрудника

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Издание «Новости Волгограда» сообщило о том, что руководитель ГУ МЧС РФ по Волгоградской области Николай Любавин пожелал онкологических заболеваний семье сотрудника ведомства, написавшего на него жалобу в прокуратуру. По информации «Новостей Волгограда», это произошло в ходе одного из селекторных совещаний. Также издание опубликовало соответствующее видео.

По данным «Новостей Волгограда», в ходе совещания Любавин сообщил о проведенной прокуратурой проверке и пояснил, что причиной для нее послужила некая жалоба от одного из сотрудников ведомства. «Новости Волгограда» приводят слова руководителя местного МЧС, который заявил, что в обращении было написано о получении им неких «преференций» и лоббировании банка «Открытие» из-за работы его жены на означенную организацию.

Кто это писал, во-первых, еще раз говорю, чтобы у него руки отсохли и онкологией заболела вся семья. Я не пожалею этого сказать, потому что, действительно, когда люди инфантильные свои мысли шизофренические пишут, они не понимают, что они делают, — цитируют «Новости Волгограда» высказывание начальника главка МЧС.

По информации издания, Николай Любавин занял пост руководителя МЧС Волгоградской области в ноябре 2020 года, до этого он трудился в главном управлении ведомства по Ставрополью, где занимал, в том числе, должность первого заместителя.

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