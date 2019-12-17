Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий — в обзоре NEWS.ru.

Башкирия

В Башкирии тендер на авиаперевозку 142 детей и взрослых на новогоднюю ёлку в Москву обошёлся в 2,7 млн рублей. Это около 19 тыс. рублей на одного человека, пишет mkset.ru. Примечательно, что в сервисах по продаже билетов стоимость полёта по маршруту Уфа — Москва — Уфа на этот же период оценена в 8–9 тыс. рублей. Выиграла закупку та же компания, что и в прошлом году.

Ставропольский край

Завод по производству нитроцеллюлозы можно построить в трёх городах Ставрополья, рассказал эксперт в беседе с журналистами newstracker.ru. Ранее компания «Химинвест» согласовала с властями строительство такого предприятия за 6,5 млрд рублей в Лермонтове. Однако местным активистам удалось добиться отмены строительства и теперь в регионе заняты поисками нового места для завода.

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Нижегородская область

В соцсетях появилось сообщение, что в одном из посёлков Нижегородской области срубили и поставили на центральную площадь краснокнижную голубую ель, пишет newsnn.ru. Администрация поселения опровергла информацию, рассказав, что ель на собственном участке вырастил местный житель и добровольно отдал для украшения улицы.

Омская область

В Омске родители жалуются на питание и его организацию в школах и детских садах, сообщает gorod55.ru. В основном родители недовольны качеством приготовленных блюд, отсутствием разнообразия меню, а также отказом выплачивать компенсацию на обеды детям с ограниченными возможностями. К примеру, в лицее № 25 продукты хранили с нарушением, соблюдение санитарных норм также выполнялось не полностью. Все учреждения, на которые поступили жалобы, взяли под контроль.

Волгоградская область

В Волгограде парковую зону хотят отдать под застройку. Как пишет портал novostivolgograda.ru, речь идёт о земельном участке площадью свыше 1700 кв. м в Тракторозаводском районе. Вместо парков и скверов здесь хотят построить бизнес-здание. В нескольких метрах от парка уже строится новый торговый центр.

ngs.ru

Татарстан

В Казани социальные службы лишили надбавки к пенсии 97-летнего ветерана Великой Отечественной войны, который также является инвалидом. Как отмечает издание inkazan.ru, работники социальных служб решили, что он умер. В настоящее время делом занимается Следственный комитет.

Приморский край

В Приморье экс-глава госпредприятия не платил зарплату людям и пошёл под суд. Как отметило издание vostokmedia.com, врио директора ФГУП «Дальневосточное» почти год удерживал ежемесячную зарплату 90 человек, которые были уволены из-за сокращения штата предприятия. Общая сумма, которая была не выплачена людям, составила около 4 млн рублей.

Ростовская область

В Ростове-на-Дону продавцы опасной табачной смеси снюс смогли обойти требования закона и работают легально. Как сообщает rostovgazeta.ru, закон запрещает торговлю насваем и сосательным табаком, однако продавцы начали писать на банках снюса «жевательный». Также производители вместо табака используют нейтральную целлюлозную основу, пропитанную большими дозами химически чистого никотина, на которую запрет не распространяется.

Patrick Pleul/dpa/picture-alliance/TASS

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ngs.ru

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