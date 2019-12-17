Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий — в обзоре NEWS.ru.

Башкирия

В Башкирии тендер на авиаперевозку 142 детей и взрослых на новогоднюю ёлку в Москву обошёлся в 2,7 млн рублей. Это около 19 тыс. рублей на одного человека, пишет mkset.ru . Примечательно, что в сервисах по продаже билетов стоимость полёта по маршруту Уфа — Москва — Уфа на этот же период оценена в 8–9 тыс. рублей. Выиграла закупку та же компания, что и в прошлом году.

Ставропольский край

Завод по производству нитроцеллюлозы можно построить в трёх городах Ставрополья, рассказал эксперт в беседе с журналистами newstracker.ru . Ранее компания «Химинвест» согласовала с властями строительство такого предприятия за 6,5 млрд рублей в Лермонтове. Однако местным активистам удалось добиться отмены строительства и теперь в регионе заняты поисками нового места для завода.

pxhere.com

Нижегородская область

В соцсетях появилось сообщение, что в одном из посёлков Нижегородской области срубили и поставили на центральную площадь краснокнижную голубую ель, пишет newsnn.ru . Администрация поселения опровергла информацию, рассказав, что ель на собственном участке вырастил местный житель и добровольно отдал для украшения улицы.

Омская область

В Омске родители жалуются на питание и его организацию в школах и детских садах, сообщает gorod55.ru . В основном родители недовольны качеством приготовленных блюд, отсутствием разнообразия меню, а также отказом выплачивать компенсацию на обеды детям с ограниченными возможностями. К примеру, в лицее № 25 продукты хранили с нарушением, соблюдение санитарных норм также выполнялось не полностью. Все учреждения, на которые поступили жалобы, взяли под контроль.

Волгоградская область

В Волгограде парковую зону хотят отдать под застройку. Как пишет портал novostivolgograda.ru , речь идёт о земельном участке площадью свыше 1700 кв. м в Тракторозаводском районе. Вместо парков и скверов здесь хотят построить бизнес-здание. В нескольких метрах от парка уже строится новый торговый центр.

ngs.ru

Татарстан

В Казани социальные службы лишили надбавки к пенсии 97-летнего ветерана Великой Отечественной войны, который также является инвалидом. Как отмечает издание inkazan.ru , работники социальных служб решили, что он умер. В настоящее время делом занимается Следственный комитет.

Приморский край

В Приморье экс-глава госпредприятия не платил зарплату людям и пошёл под суд. Как отметило издание vostokmedia.com , врио директора ФГУП «Дальневосточное» почти год удерживал ежемесячную зарплату 90 человек, которые были уволены из-за сокращения штата предприятия. Общая сумма, которая была не выплачена людям, составила около 4 млн рублей.

Ростовская область

В Ростове-на-Дону продавцы опасной табачной смеси снюс смогли обойти требования закона и работают легально. Как сообщает rostovgazeta.ru , закон запрещает торговлю насваем и сосательным табаком, однако продавцы начали писать на банках снюса «жевательный». Также производители вместо табака используют нейтральную целлюлозную основу, пропитанную большими дозами химически чистого никотина, на которую запрет не распространяется.