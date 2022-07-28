Новости регионов: жителя Казани парализовало после удаления зуба

Фото: shutterstock

В Нижнем Тагиле сокращается количество дошкольников. Так, за один год количество детей в муниципалитете уменьшилось почти на 2000 человек. Число населения города демонстрирует рекордную отрицательную статистику: в прошлом году в Нижнем Тагиле количество населения снизилось на более чем 4000 человек.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

В Ставрополе выпало 37 мм осадков в среду, 27 июля. Как пишет newstracker.ru, краевой центр и окрестности оказались во власти мощного грозового фронта. Сильные ливни наблюдались в этот день до позднего вечера.

Удмуртия

В Ижевске две пенсионерки лишились денег, «помогая» родственникам. Как пишет udm-info.ru, мошенники в телефонном режиме предложили им освободить родных от уголовной ответственности. Отмечается, что 61-летняя женщина из Первомайского района, следуя инструкциям аферистов, отправила 400 тысяч рублей на пять незнакомых телефонных номеров. А 75-летняя жительница Устиновского района положила деньги в полотенце и передала курьеру, который подъехал к ее дому. Об этом ее попросил мошенник, действующий под видом участкового.

Ростовская область

Единственная чудом выжившая в стрельбе в Новошахтинске девочка пришла в себя. Как информирует rostovgazeta.ru, ребенок очнулся после почти двух недель в реанимации. Уточняется, что девочка пока не разговаривает.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Республика Татарстан

Житель Казани ест через шприц и не двигается после удаления зубов. Как пишет inkazan.ru, через несколько дней после посещения зубного пациент был доставлен в городскую больницу в связи с опухолью на месте удаления и неудовлетворительным самочувствием. Во время операции у него остановилось сердце. В результате у пациента началась гипоксия, его ввели в кому и подключили к ИВЛ. На данный момент казанец прикован к постели и не может есть без помощи родных.

Волгоградская область

Под Волгоградом открылся завод по производству консервов. Он будет обеспечивать продукцией всю Россию, пишет издание novostivolgograda.ru. Ожидается, что завод будет выпускать до 100 миллионов банок ежегодно. Это позволит ему войти в число самых мощных предприятий в стране. В проект инвестировали 3,5 млрд рублей.

Нижегородская область

Как пишет newsnn.ru, в Нижегородской области доля вакансий с требованием о высшем образовании сократилась. Больше всего вакансий с требованием о высшем образовании встречается в таких сферах, как «Наука, образование», «Бухгалтерия», «Управление персоналом, тренинги» и «Закупки». Сегодня в вакансиях редко встречается уточнение уровня высшего образования.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Свердловская область

В Нижнем Тагиле сокращается количество дошкольников, информирует tagilcity.ru. Так, за один год количество детей в муниципалитете уменьшилось почти на 2000 человек. Отмечается, что число населения города демонстрирует рекордную отрицательную статистику: в прошлом году в Нижнем Тагиле количество населения снизилось на более чем 4000 человек.

Оренбургская область

Как пишет 56orb.ru, в департамент градостроительства мэрии Оренбурга следователи пришли с обыском. Пока не сообщаются причины обыска, но известно, что представители департамента содействовали следователям.

Тюменская область

В Тюмени неизвестный мужчина пытался увезти на автомобиле 11-летнего ребенка, сообщает nashgorod.ru. Мальчику удалось убежать от преследователя и обратиться за помощью к взрослым. В СКР отметили, что инцидент случился в районе МЖК. Сейчас идет доследственная проверка.

Омская область

Более 57 тысяч самозанятых жителей в Омске будут иметь возможность пользоваться городскими торговыми павильонами вместе с представителями малого и среднего предпринимательства. Эта возможность действует в рамках эксперимента по установлению специального налогового режима. Она будет действовать до конца 2028 года, сообщает gorod55.ru.

Карелия

Как пишет karelinform.ru, в Карелии действует центр помощи для неизлечимо больных людей. Об этом сообщил губернатор РК Артур Парфенчиков. Жители сами могут обратиться в центр. Для этого не нужно обращаться в поликлинику. В центре они смогут получить препараты для обезболивания. В целом паллиативная помощь в регионе оказывается пяти тысячам пациентам.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Приморский край

По данным vostokmedia.com, во Владивостоке 31-летний мужчина украл со строительной площадки инструменты на сумму 900 тысяч рублей. Сотрудники правоохранительных органов сообщили, что мужчина уже был судим. В содеянном он признался. Ему грозит до шести лет тюрьмы.

Башкирия

Органы прокуратуры в Республике Башкортостан провели проверку автошкол после ряда случаев ДТП с жертвами, пишет mkset.ru. 27 июля в результате аварии погибли женщина и шестилетний ребенок. Как сообщает следствие, женщина-водитель отвлеклась на сына и перепутала педали. Следует отметить, что целую неделю Башкирию сотрясают новости об авариях на дорогах, в том числе с участием пассажирского автобуса.

Хабаровский край

По данным transsibinfo.com, жительница Комсомольска-на-Амуре через суд добилась компенсации на сумму 2,5 млн рублей. Как сообщалось ранее, после неверно поставленного диагноза женщина вынуждена была делать хирургическую операцию.