Новости регионов: жительница Тюмени пропала восьмой раз подряд

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Тюмени волонтеры вновь ищут местную жительницу, которая пропала восьмой раз подряд. 58-летняя Галина Власова покинула жилище еще 10 октября. Женщина была одета в серое пальто в клетку, серую юбку, черные ботинки и белую вязаную шапку. Между тем в Хабаровском крае из колонии сбежал преступник, осужденный за убийство. Сотрудники ФСИН обнаружили, что заключенный отогнул решетку на окне и убежал.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

В Ставропольском крае будут судить бывшего полицейского, который во время работы в МВД похитил 68 тысяч литров топлива на сумму более трех миллионов рублей. В настоящее время материалы уголовного направлены в суд. Обвиняемый в данный момент находится под стражей, сообщает newstracker.ru.

Республика Удмуртия

Жители Ижевска потребовали у главы Удмуртии отменить концерт Дианы Арбениной, назначенный на 17 октября. С такой просьбой к Александру Бречалову горожане обратились в соцсетях. Инициативу также поддержали комментаторы, информирует udm-info.ru. По мнению некоторых жителей, в случае, если концерт все же состоится, необходимо будет обратиться прокуратуру с требованием о проверке тех, кто разрешил концерт.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Диана Арбенина

Ростовская область

В Ростове-на-Дону злоумышленник похитил из магазина техники Apple 40 смартфонов и два ноутбука, пишет rostovgazeta.ru. Сумма похищенных из кассы средств составила четыре миллиона рублей.

Республика Татарстан

На обновленной 1000-рублевой банкноте появилась достопримечательность Казани. Как поясняет inkazan.ru, ЦБ РФ объявил о вводе новых банкнот номиналом 1000 и 5000 рублей. На обороте первой изображен Музей истории государственности татарского народа и башня Сююмбике, проинформировали в пресс-службе финансового регулятора.

Волгоградская область

Волгоград оказался в хвосте всероссийского рейтинга доходов населения. Ранее аналитики сравнили доходы жителей российских регионов и составили рейтинг, в нем Волгоградская область заняла лишь 72-е место, пишет novostivolgograda.ru.

Нижегородская область

Водитель рейсового автобуса скончался в Борском округе. Его труп в салоне транспортного средства обнаружил кондуктор, пишет newsnn.ru. Прибывшие на место медики констатировали смерть. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Свердловская область

В свердловском поселке потолок хрущевки обрушился мужчине на голову. В настоящее время следователи изучают обстоятельства инцидента, произошедшего в подъезде восьмиэтажного дома, сообщает tagilcity.ru.

Оренбургская область

В Оренбуржье вынесен приговор 43-летнему жителю Илекского района обвиняемому в совершении преступления против половой неприкосновенности ребенка. Как информирует 56orb.ru, в июне прошлого года он совершил насильственные действия сексуального характера в отношении маленькой девочки, при этом он фиксировал свои действия на видео. После этого он угрожал убийством потерпевшей, если она сообщит полиции о произошедшем.

Тюменская область

В Тюмени волонтеры вновь ищут местную жительницу, которая пропала восьмой раз подряд. Как сообщает nashgorod.ru, 58-летняя Галина Власова покинула жилище еще 10 октября. Женщина была одета в серое пальто в клетку, серую юбку, черные ботинки и белую вязаную шапку. При себе у нее была светло-коричневая сумка. Всех тех, кто располагает какой-либо информацией о месте нахождения пропавшей, волонтеры просят сообщить.

Омская область

На фоне неприязненных отношений с соседом омич убил его собаку, пока тот был в больнице. Как сообщает gorod55.ru, на 68-летнего фигуранта завели уголовное дело по факту жестокого обращения с животными. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

Карелия

Жители Петрозаводска обнаружили червей внутри охлажденной рыбы, купленной в магазине. Как сообщает karelinform.ru, фотодоказательства они разместили в соцсетях. Как отмечают потерпевшие, рыба была приобретена в тот же день, в который и была упакована.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Приморский край

В Приморье два человека погибли и 17 получили травмы в ДТП с туристическим автобусом. Как информирует vostokmedia.com, еще четверо из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. На место аварии вылетел вертолет Территориального центра медицины катастроф. В автобусе находились 48 человек — российские туристы, которые возвращались из Китая.

Башкирия

В Башкирии школьнику случайно выстрелили в голову из пневматического пистолета. Как пишет mkset.ru, дети украли пневматику у взрослых для стрельбы по мишеням. Пока один из детей их расставлял, другой заряжал пистолет и случайно нажал на спусковой крючок. Пуля попала мальчику в висок и раздробила его.

Хабаровский край

Убийца сбежал из колонии в Хабаровском крае. Как сообщает transsibinfo.com, известно, что мужчина был приговорен к шести годам лишения свободы за убийство. Отсидел половину срока, за хорошее поведение был переведен в УФИЦ в мае 2023 года. За ненадлежащее поведение он был определен в одиночную камеру. 16 октября сотрудники ФСИН обнаружили, что заключенный отогнул решетку на окне и сумел сбежать из колонии.