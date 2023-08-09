Новости регионов: жительница Тюмени инсценировала собственное ограбление

Фото: Shutterstock.com

В Тюмени женщину обвинили в выдуманном ограблении для присвоения 3 млн рублей. Двое напали на тюменку — ее ударили по голове и забрали сумку, в которой находилось 5 млн рублей, принадлежащие ее работодателю. Женщина заявила о пропаже в полицию, однако, когда правоохранители нашли грабителей, те заявили, что действовали с ней в сговоре. Между тем 34-летнюю жительницу Комсомольска-на-Амуре оштрафовали за опасный переход через железную дорогу с двухлетним ребенком. В отношении нее был составлен административный протокол

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

Проблемы с водой обнаружили в Пятигорске после гибели рыбы. В Пятигорске проверили качество воды в местном озере и выявили нарушения, пишет издание newstracker.ru. В городе на местном озере погибла рыба в конце июля. Тогда причиной назвали пониженное содержание кислорода в воде с окислением органических соединений.

Республика Удмуртия

Из-за засухи в Удмуртии погибла пятая часть урожая, сообщает udm-info.ru. От жары погибли посевы кукурузы, рапса, люцерны и клевера на площади более 14 тысяч га. Пострадал урожай на общей площади 142,5 тысяч га.

Ростовская область

В Ростовской области за купальный сезон в донских водоемах погибли 39 местных жителей, информирует издание rostovgazeta.ru. Основными причинами гибели отдыхающих на Дону становится отсутствие навыка плавания, состояние алкогольного опьянения, а также выбор для купания необорудованных водоемов.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Республика Татарстан

Как сообщает inkazan.ru, в центре Казани произошло ДТП с тремя автобусами. Один из автобусов столкнулся с легковым автомобилем. Чуть позже на этом же месте не поделили дорогу два других маршрутных автобуса. В результате образовалась почти километровая пробка.

Волгоградская область

На границе Волгоградской и Астраханской области скопились полчища саранчи, пишут novostivolgograda.ru. В соцсетях местные жители отмечают, что многие люди вышли на свои подворья разгонять саранчу, чтобы совсем не остаться без огорода. Они били палками в ведра, чтобы напугать насекомых.

Нижегородская область

Как сообщает newsnn.ru, в Нижегородской области произошел пожар на промышленном предприятии. ЧП случилось утром 9 августа в Кстове. Из здания самостоятельно эвакуировались 168 человек. Через час пожар был локализован на площади 50 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.

Свердловская область

В Екатеринбурге семья погибшего после вспышки инфекции на складе Ozon получила 1 млн. Молодой человек работал на приеме товаров и скончался от менингококковой инфекции, сообщает tagilcity.ru.

Оренбургская область

Бездомный пес набросился на ребенка на детской площадке в Оренбурге, информирует 56orb.ru. Ребенок гулял на детской площадке и увидел собаку. Он захотел погладить ее, однако животное не разделило данного желания и укусила юного оренбуржца за ухо.

Фото: Shutterstock.com

Тюменская область

В Тюмени женщину обвинили в выдуманном ограблении для присвоения 3 млн рублей, сообщает nashgorod.ru. Двое напали на тюменку — ее ударили по голове и забрали сумку, в которой находилось 5 миллионов рублей, принадлежащие ее работодателю. Женщина заявила о пропаже в полицию, однако, когда правоохранители нашли грабителей, те заявили, что действовали с женщиной в сговоре и это она попросила их инсценировать грабеж, чтобы позже «распилить» деньги.

Омская область

Строителя школы в микрорайоне «Серебряный берег» оштрафовали на 15 млн рублей. Причина суровых санкций — «просрочка исполнения обязательств», информирует gorod55.ru. Новая школа, рассчитанная на 1100 учеников, должна открыться 1 сентября 2024 года, а все работы должны быть завершены к 30 июня. Признаки отставания появились не позже марта текущего года. В июле прокуратура направила застройщику предписание, но это, видимо, не помогло.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Карелия

Взрывы прогремят в райцентре Карелии, сообщает karelinform.ru. Но в администрации уже заявили, что пугаться не стоит и взрывы будут носить исключительно художественный характер — в этом месяце Олонецкий район станет местом для съемок художественного фильма о Великой Отечественной войне.

Приморский край

Во Владивостоке введут запрет на любое использование воздушного пространства. Ограничения связаны с обеспечением безопасности в период проведения Восточного экономического форума, пишет vostokmedia.com. Режим вводится с 0.00 8 сентября до 24.00 13 сентября. Исключение составят суда, выполняющие внутренние и международные рейсы, обеспечивающие безопасность и доставку участников форума, а также иные воздушные средства, выполняющие неотложные задачи.

Башкирия



На трассе в Башкирии автобус с 30 туристами, который направлялся из Караиделя в Красный Ключ, улетел в кювет, пишет mkset.ru. По предварительной информации, водитель при развороте не справился с управлением. На месте работают экстренные службы. Погибших и пострадавших нет.

Хабаровский край

34-летнюю жительницу Комсомольска-на-Амуре оштрафовали за опасный переход через железную дорогу с двухлетним ребенком, пишет transsibinfo.com. В отношении нее был составлен административный протокол. При разговоре с инспектором она объяснила, что хотела таким образом сократить путь домой.