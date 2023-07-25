Новости регионов: жительница Татарстана порезала лицо внучки бензопилой

Фото: shutterstock.com

В Татарстане местная жительница случайно порезала внучку бензопилой. Восьмилетняя девочка получила травму, когда ее бабушка распиливала дрова. Бензопила отскочила ребенку прямо в лицо. Пострадавшая была госпитализирована в реанимацию. Тем временем в Нижнем Новгороде ребенок получил ожоги на шашлыках. Подросток попытался разжечь угли при помощи специальной жидкости. Пламя сразу же перекинулось на него.

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Ставропольский край

На Ставрополье в ДТП погибли два человека, сообщает newstracker.ru. Инцидент произошел в Петровском округе. Водитель автомобиля ВАЗ допустил выезд на встречную полосу и столкнулся с Toyota. От полученных травм скончались водитель ВАЗ и пассажир иномарки. Отмечается, что погибший водитель получил права в марте 2023 года и за это время успел совершить 14 нарушений.

Республика Удмуртия

Глава Удмуртии Александр Бречалов принял участие в заплыве через Волгу, сообщает udm-info.ru. Три заплыва на один километр, три километра и пять километров состоялись 23 июля в Нижнем Новгороде в рамках международной плавательной серии X-Waters Volga 2023. В соревнованиях приняли участие более двух тысяч человек из 170 российских городов и других стран. Глава региона проплыл дистанцию в три километра вместе с полпредом президента РФ в ПФО Игорем Комаровым.

Фото: t.me/brechalov Глава Удмуртии Александр Бречалов

Ростовская область

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение о проведении расследования по факту обрушения фасада дома в Ростове-на-Дону. Как информирует rostovgazeta.ru, дом на улице Шаумяна ранее был признан аварийным, однако жильцы до сих пор не расселены. Кроме того, в ходе обрушения была повреждена труба, из-за чего подача газа в здание была приостановлена.

Республика Татарстан

Жительница Татарстана случайно порезала внучку бензопилой, сообщает inkazan.ru. Инцидент произошел в Лаишевском районе республики. Восьмилетняя девочка получила травму из-за бензопилы, которая отскочила во время распиливания дров ей прямо в лицо. Пострадавшую госпитализировали в реанимацию.

Волгоградская область

В Волгограде возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины. Как пишут novostivolgograda.ru, местного жителя избили палкой на турбазе и утопили. 21 июля его тело было обнаружено рядом с рекой Ахтуба, вблизи базы отдыха в поселке Куйбышев Среднеахтубинского района. По данным правоохранительных органов, подозреваемый уже задержан.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нижегородская область

В Нижнем Новгороде на шашлыках едва не погиб ребенок. Во время попытки разжечь угли подросток получил ожоги, пишет newsnn.ru. Издание отмечает, что пострадавший использовал специальную жидкость для розжига. Пламя сразу же перекинулось на подростка.

Свердловская область

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин проявил интерес к ЧП, которое произошло в Екатеринбурге. В одном из магазинов региона избили человека, пишет tagilcity.ru. По версии следствия, это совершил уроженец одной из стран Закавказья из-за сделанного замечания.

Оренбургская область

В Оренбургской области зафиксировано нашествие саранчи. Местные жители делятся в соцсетях кадрами с полчищами насекомых, которые уничтожают все зеленые насаждения в полях. Из-за нашествия вредителей в восточных районах региона введен режим ЧС, сообщает 56orb.ru.

Тюменская область

Инспекторы ДПС в Тюменской области остановили автомобиль под управлением 11-летней девочки, информирует nashgorod.ru. Как пояснили сотрудники ГИБДД, они остановили внедорожник Land Rover в поселке Винзили, за рулем автомобиля находился ребенок, а его 39-летний отец сидел рядом на пассажирском сиденье.

Омская область

В Омской области водитель УАЗ наехал на 10-летнюю велосипедистку. В результате аварии школьнице потребовалась помощь врачей, пишет gorod55.ru.

Карелия

Жительница Карелии приняла волка за собаку. Встречу с хищником женщина запечатлела на камеру, пишет karelinform.ru. На фотографиях видно, что волк обратил внимание на нее, но нападать не стал, попозировал и побежал в обратную сторону.

Фото: shutterstock.com

Приморский край

В Находке в торговом центре 10-летний ребенок сломал ногу. Нога оказалась зажата между ступеней эскалатора, сообщает vostokmedia.com. В настоящее время сотрудники прокуратуры устанавливают все обстоятельства случившегося. Кроме того, они намерены оценить безопасность подъемно-транспортного механизма.

Башкирия

В Уфе при сносе старого здания опрокинулся экскаватор. Как сообщает mkset.ru, водитель был доставлен в больницу с травмами. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

Хабаровский край

Студенты из Хабаровского края стали лучшими во Всероссийском чемпионате «Профессионалы». Как информирует transsibinfo.com, хабаровчане получили золотые медали в состязаниях по хлебопечению, акушерству и фотографии. В мероприятии участвовало более 100 человек.