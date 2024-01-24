Новости регионов: жительница Карелии насмерть замерзла после вечеринки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Жительница Карелии насмерть замерзла после вечеринки в компании друзей. По предварительной информации, она ушла из бара без верхней одежды. При этом очевидцы предложили ей свою помощь, но она отказалась и убежала от них. Тем временем жительница Тюмени отсудила у управляющей компании 200 тысяч рублей за неубранный снег. Из-за нерасчищенных дорог женщина получила перелом ноги. Она также считает, что прервавшаяся беременность стала одним из результатов падения.

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Ставропольский край

Подросток без прав переехал старыми «Жигулями» девушку в Кисловодске, сообщает newstracker.ru. Несовершеннолетний катался на ВАЗ-2109 по улице Кутузова и не стал пропускать 19-летнюю девушку на пешеходном переходе без светофора. Он не успел остановиться и сбил ее.

Республика Удмуртия

Автобус загорелся на улице Горького в Ижевске, сообщает udm-info.ru. На момент пожара пассажиров в транспорте не было, никто не пострадал. Причины и обстоятельства устанавливаются.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ростовская область

Бизнесмену из Ростовской области не придется отдавать крупную сумму банку с Украины, сообщает rostovgazeta.ru. Речь идет о более $12 млн, которые хотели взыскать с предпринимателя, ставшего банкротом в 2018 году. Выяснилось, что банк финансирует ВСУ. В итоге банку отказали в получении денег.

Республика Татарстан

В Казани возведут мусульманский духовно-образовательный комплекс, сообщает inkazan.ru. Кластер разместится около Казанского кремля, для него выделяется территория в 4 га. Муфтий Татарстана заметил, что там планируют преподавать на татарском языке.

Волгоградская область

Житель Волгоградской области похвастался в соцсетях огромным уловом на зимней рыбалке. Мужчине удалось поймать судака весом почти 11 кг, о чем сообщает novostivolgograda.ru. Мужчина рассказал, что рыба-гигант попалась на его крючок практически у берега. По его словам, это самый крупный его улов.

Нижегородская область

В Нижнем Новгороде сотрудника ДУКа осудят за обрушение кирпичной кладки дома на парня, сообщает newsnn.ru. Напомним, что инцидент случился в начале июня 2023 года в ЖК «Новая Кузнечиха». В результате несовершеннолетний получил травму стопы. Пострадавшего оперативно доставили в больницу, где ему провели операцию.

Свердловская область

Врач больницы № 40 в поселке Большой Исток отсудил у Минфина более 6 млн рублей за уголовное преследование по подозрению в педофилии, сообщает tagilcity.ru. Ранее суд вынес приговор в виде пяти лет тюрьмы, но его вскоре отменили.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Оренбургская область

Больной волк загрыз пенсионерку и напал еще на троих в Кургане. Как сообщает 56orb.ru, инцидент произошел вечером 22 января. На территории курорта «Озеро Медвежье» агрессивный волк напал на четырех человек. Одну женщину спасти не удалось — она скончалась в больнице от травм.

Тюменская область

Жительница Тюмени отсудила у управляющей компании 200 тысяч рублей за неубранный снег. Как сообщает nashgorod.ru, из-за нерасчищенных дорог женщина получила перелом ноги. Кроме того, прервавшуюся беременность она считает еще одним результатом падения. В результате с управляющей компании суд взыскал компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей и 50 тысяч рублей штрафа.

Омская область

Во дворе дома в Омске загорелась «Газель» с газовыми баллонами. Как сообщает gorod55.ru, примерно через час сотрудники МЧС ликвидировали пожар. О пострадавших не сообщается.

Карелия

Молодая жительница Карелии замерзла насмерть после вечеринки в компании друзей. Как сообщает karelinform.ru, она ушла из бара без верхней одежды. По словам очевидцев, некоторые люди предлагали ей помощь, но она каждый раз отказывалась и убегала.

Приморский край

Во Владивостоке местный житель забросал яйцами автомобили, припаркованные на придомовой территории, пишет vostokmedia.com. Заявлений в полицию от владельцев пострадавших машин не поступало, но полиция инициировала проверку. По словам горожан, это не хулиганство, а месть недобросовестным автомобилистам.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Башкирия

В Советском районе Уфы снесут целый квартал ради новых многоэтажек, пишет mkset.ru. Речь идет о квартале площадью в 6,7 га. В рамках проекта комплексного развития территории планируется снести частные дома, гаражи и бани. На их месте будут возведены высотки, паркинг, спортивные и детские площадки, магазины и пространства для отдыха.

Хабаровский край

Нанайская кухня покорила Москву на Международной выставке-форуме «Россия». Кулинарное мастерство показала семья Заксор-Эльтун из села Бельго Хабаровского района. Нанайцы угостили всех желающих традиционными блюдами и рассказали, как правильно их готовить, пишет transsibinfo.com.