Новости регионов: жители Уфы остались без холодной воды

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В Екатеринбурге пропала 12-летняя девочка. Ребенок после занятий в школе не вернулся домой. При себе у девочки была игрушечная плюшевая акула. В городе развернули масштабные поиски пропавшей.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

В Ставропольском крае вторую неделю поступают сообщения о минировании школ. Только в Кисловодске злоумышленники заявили о минировании 14 школ, пишет newstracker.ru.

Удмуртия

Через суд прокуратура добилась возложения обязанностей на администрацию Завьяловского района Удмуртии о приведении одной из дорог в порядок, сообщает udm-info.ru. Так, на участке дороги от СНТ «Солнечный» до деревни Русский Вожой зафиксировали множество просадок и выбоин. В связи с этим прокурор района обратился в суд.

Ростовская область

Эпидемиологический порог по заболеваемости ОРВИ в Ростовской области оказался превышен на 18%, пишет rostovgazeta.ru. За минувшую неделю в регионе зарегистрировали 17,3 тысячи случаев заражения. Сегодня на 10 тысяч человек населения показатель заболеваемости составляет 41 человек.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Республика Татарстан

Татарстан занял вторую строчку в рейтинге регионов по популярности продажи бестабачной смеси для кальянов, сообщает inkazan.ru. По итогам прошедшего года первую строчку рейтинга заняла Белгородская область с показателем в одну тысячу человек на 46,7 упаковки смесей. В Татарстане эта цифра достигла 10,5 упаковки.

Волгоградская область

В Волгоградской области местный житель спас троих мужчин, которые могли погибнуть на улице. У всех троих наблюдались симптомы интоксикации запрещенными веществами. Мужчина оказал им первую медицинскую помощь и дождался приезда бригады скорой помощи, сообщают novostivolgograda.ru.

Нижегородская область

В результате ДТП на трассе в Нижегородской области пострадали четыре человека. Как сообщает newsnn.ru, водитель на Renault Duster не предоставил приоритет автомобилю, который двигался во встречном направлении. Информации о состоянии пострадавших на данный момент нет.

Свердловская область

В Екатеринбурге 12-летняя девочка отправилась в школу и не вернулась. При себе у девочки была игрушка — плюшевая акула. В данный момент ведутся масштабные поиски пропавшей, информирует tagilcity.ru.

Оренбургская область

39-летняя жительница Саракташского района перевела на счет злоумышленников около 40 тысяч рублей. Как информирует 56orb.ru, женщина хотела купить через соцсети мягкую мебель. Мошенники потребовали от нее внесения полной предоплаты за товар. Как только потерпевшая перевела деньги, женщину заблокировали.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тюменская область

За некачественное оказание медицинской помощи семья двухлетней жительницы Тюмени получит 230 тысяч рублей в качестве компенсации. Как пишет nashgorod.ru, в феврале 2019 года ребенок попал в больницу с жалобами на боли в области живота. Из-за неправильно оказанной медицинской помощи девочку пришлось экстренно госпитализировать и проводить лечение в условиях стационара.

Омская область

Экс-начальник городской полиции Евгений Быков, обвиняемый в получении взяток, выступил с последним словом в Кировском районном суде города Омска, пишет gorod55.ru. Следствием установлено, что он получал взятки от владельца салонов интимного массажа, а также от торговца контрафактной водкой и сигаретами на общую сумму около 7 млн рублей.

Карелия

В Карелию прибыла группа бывших осужденных, отслуживших по контракту в ЧВК «Вагнер». Как информирует karelinform.ru, в Сети опубликована видеозапись встречи руководителя российской группы компаний «Конкорд» Евгения Пригожина с бывшими арестантами — членами ЧВК «Вагнер». Издание отмечает, что военнослужащие прибыли в РК после окончания шестимесячного контракта с вооруженным формированием.

Приморский край

Суд признал бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка виновным в совершении преступлений, за которые предусмотрена ответственность по ч. 6 ст. 290 УК РФ, получение взятки в особо крупном размере, пишет vostokmedia.com. Обвиняемый получил наказание в виде 16,6 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и выплаты штрафа в размере 150 млн рублей.

Фото: vl.ru Олег Гуменюк

Башкирия

В некоторых районах Уфы местные жители остались без холодной воды. Как сообщает mkset.ru, из-за аварии на трубопроводе отключенными от холодного водоснабжения оказались жители микрорайонов «Сафоновский», «8 марта» и «Сосны». В микрорайоне «Затон» и в городской больнице № 9 зафиксировано снижение давления в трубопроводе. По факту коммунальной аварии прокуратура проводит проверку.

Хабаровский край

Из-за аномальных морозов в Хабаровске на городские маршруты общественного транспорта не вышла часть автобусов. Водители просто не смогли их завести, пишет transsibinfo.com. В связи с этим интервал между движением автобусов увеличился, местным жителям пришлось долго ожидать на остановках прибытия общественного транспорта. По словам перевозчиков, некоторые автобусы «ночуют» не в гаражах или теплых боксах, а на открытом воздухе.