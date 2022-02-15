Новости регионов: жители Тюменской области пожаловались на громких ворон

В Волгоградской области уже месяц не могут найти девятиклассницу Айлиту Ли. В своём дневнике школьница заявила, что ей «всё надоело» и даже прописала план побега из дома.

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Нижегородская область

В Нижнем Новгороде неубранный снег стал причиной обрушения крыши одного из административных зданий, пишет newsnn.ru . Информации о пострадавших нет. Инцидент сняли очевидцы.

Ставрополье

Редакция информационного издания newstracker.ru создала квест-тест для всех, кто захочет попробовать свои силы в роли чиновника-коррупционера. В рамках тестирования можно попытаться уйти от наказания за взяточничество и наладить рабочую схему хищения средств из бюджета.

Республика Удмуртия

Выросли объемы ввода в строй объектов жилой недвижимости на территории Удмуртии, пишут корреспонденты udm-info . В течение минувшего года в республике построили свыше 841 тысячи квадратных метров жилья. Этот показатель на 4,8% выше того уровня, который был зафиксирован в 2020-м. Собственниками новых квартир в Удмуртии стали в 2021 году свыше 12 тысяч человек.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Республика Татарстан

Гражданина США возмутили платные туалеты в Набережных Челнах. Как сообщает inkazan.ru , эмигрировавший в Америку уроженец города разместил соответствующий пост в социальных сетях. Американец акцентировал внимание на том, что обстановка в указанных местах общественного пользования за много лет не изменилась, и она оставляет желать лучшего.

Свердловская область

Сотрудники полиции Нижнего Тагила отказались от возбуждения уголовного дела о порче автомобиля зеленкой, сообщает информационный сайт tagilcity.ru . Владелицей машины является местная предпринимательница. Женщина три раза обращалась в правоохранительные органы с заявлениями о порче принадлежащего ей транспорта, но злоумышленники до сих пор не найдены.

Ростовская область

Парня для имитации романтических отношений в социальных сетях предложили купить ростовчанкам к 14 февраля. Как сообщает rostovgazeta.ru , разместивший объявление на «Авито» молодой человек уточнил, что в стоимость предлагаемых им услуг входят: романтические истории, цветы и презентабельный внешний вид.

Волгоградская область

В Волгоградской области уже месяц ищут школьницу Айлиту Ли. Девятиклассница ушла из дома 17 января. Девочка оставила личный дневник, на страницах которого заявила, что ей «все надоело», и прописала маршрут побега, сообщают корреспонденты novostivolgograda.ru .

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тюменская область

Жители Тюменской области массово жалуются на громких ворон. Как сообщает сайт nashgorod.ru , в последние шесть лет в зимний период времени в детский сад №110 прилетают десятки птиц. Из-за их криков в районе становится очень шумно, особенно по вечерам и ранним утром, отмечают тюменцы.

Оренбургская область

С улицы Советской в Оренбурге по отчетам вывезен снег, но по факту он остается на месте, пишет информационное издание 56orb.ru . Местные жители жалуются на то, что тротуары в их городе больше похожи на полигон для хранения снега. Ответ администрации возмутил пользователей социальных сетей

Карелия

Биатлонный комплекс на Кургане в Петрозаводске не построят. Специалисты оценили проект в сумму 2,5 миллиарда рублей, но бюджет такими средствами не располагает, сообщает karelinform.ru .

Башкирия

В Белорецком районе Башкирии 9 февраля произошло землетрясение магнитудой в 2,5. По информации Mkset , землетрясения такой силы ощущают, как правило, только очень чувствительные люди. Максимум, что можно заметить, это покачивания люстр.

Приморье

Корреспонденты информационного портала vostokmedia.com побеседовали с продавцом секс-шопа. По словам молодой женщины, сложностей в трудоустройстве нет, а в ее окружении нет ханжей. Девушка перечислила журналистам самые популярные «игрушки» у мужчин и женщин.

Zamir Usmanov/Global Look Press

Омская область

В Омске на продажу выставлено здание, которое стоит как однокомнатная квартира. Как сообщает gorod55.ru , недостроенный жилой дом площадью в 4 698,4 квадратных метра предлагают купить за 2,5 миллиона рублей.

Хабаровский край