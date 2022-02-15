Новости регионов: жители Тюменской области пожаловались на громких ворон
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
09:55, 15 февраля 2022
ВороныФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Волгоградской области уже месяц не могут найти девятиклассницу Айлиту Ли. В своём дневнике школьница заявила, что ей «всё надоело» и даже прописала план побега из дома.
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Выросли объемы ввода в строй объектов жилой недвижимости на территории Удмуртии, пишут корреспонденты udm-info. В течение минувшего года в республике построили свыше 841 тысячи квадратных метров жилья. Этот показатель на 4,8% выше того уровня, который был зафиксирован в 2020-м. Собственниками новых квартир в Удмуртии стали в 2021 году свыше 12 тысяч человек.
Сергей Булкин/NEWS.ru
Республика Татарстан
Гражданина США возмутили платные туалеты в Набережных Челнах. Как сообщает inkazan.ru, эмигрировавший в Америку уроженец города разместил соответствующий пост в социальных сетях. Американец акцентировал внимание на том, что обстановка в указанных местах общественного пользования за много лет не изменилась, и она оставляет желать лучшего.
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В Волгоградской области уже месяц ищут школьницу Айлиту Ли. Девятиклассница ушла из дома 17 января. Девочка оставила личный дневник, на страницах которого заявила, что ей «все надоело», и прописала маршрут побега, сообщают корреспонденты novostivolgograda.ru.
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Тюменская область
Жители Тюменской области массово жалуются на громких ворон. Как сообщает сайт nashgorod.ru, в последние шесть лет в зимний период времени в детский сад №110 прилетают десятки птиц. Из-за их криков в районе становится очень шумно, особенно по вечерам и ранним утром, отмечают тюменцы.
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Биатлонный комплекс на Кургане в Петрозаводске не построят. Специалисты оценили проект в сумму 2,5 миллиарда рублей, но бюджет такими средствами не располагает, сообщает karelinform.ru.
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Корреспонденты информационного портала vostokmedia.com побеседовали с продавцом секс-шопа. По словам молодой женщины, сложностей в трудоустройстве нет, а в ее окружении нет ханжей. Девушка перечислила журналистам самые популярные «игрушки» у мужчин и женщин.
Zamir Usmanov/Global Look Press
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В Омске на продажу выставлено здание, которое стоит как однокомнатная квартира. Как сообщает gorod55.ru, недостроенный жилой дом площадью в 4 698,4 квадратных метра предлагают купить за 2,5 миллиона рублей.
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Продукты питания в поселке Чегдомын в Хабаровском крае подорожали на 30 процентов, пишет сайт transsibinfo.com. На законодательном уровне регулирование цен предусмотрено сейчас лишь на Крайнем Севере и на приравненных к нему территориях с ограниченным сроком завоза грузов. Чегдомын к таким территориям не относится.