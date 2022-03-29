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Новости регионов: жители Тюменской области массово оформляют ипотеку
Регионы

Новости регионов: жители Тюменской области массово оформляют ипотеку

09:37, 29 марта 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Хабаровском крае из-за метели оказались заблокированными десятки туристов. Любители зимнего отдыха попали в снежную ловушку на турбазе «Амут». После обрушившейся на регион метели выезд оттуда заблокировали снежные заносы.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Удмуртия

Медицинскую помощь не получила жительница Удмуртии, страдавшая от острой зубной боли. Гражданка, проживающая в Увинском районе, сообщила, что обратилась в больницу, но получила отказ. В кабинете стоматолога было при этом пусто. Однако местный Минздрав никакой информацией о ситуации не располагает, пишет udm-info.

Ставрополье

Власти Ставропольского края оценивают ущерб, который понесли граждане вследствие разбушевавшегося в регионе урагана. Как сообщает newstracker.ru, сильные порывы ветра сорвали кровли более чем на 23 зданиях. Пострадали и социальные объекты, и многоквартирные жилые дома.

Ростовская область

Ростов обогнал столицу по повышению цен на новостройки, сообщает rostovgazeta.ru. Один квадратный метр жилья на первичном рынке в 2021 году подорожал в донской столице на 68,7%, достигнув отметки в 103,1 тысячи рублей.

Татарстан

В Республике Татарстан будут судить медика за продажу сертификатов о вакцинации от коронавируса. По информации nkazan.ru, женщину обвиняют в получении взяток от пятерых граждан. Местные жители хотели получить сертификаты, а затем и QR-коды, не делая прививку. Девушка выливала растворы, однако заполняла документы о получении препарата пациентами.

Волгоградская область

Роспотребнадзор Волгоградской области предупредил население о фальшивом масле, продающемся в местных магазинах. Речь идет о торговой марке «Адыгейское золото», уточняют корреспонденты издания novostivolgograda.ru. На этикетке написано, что производит продукцию ООО «Инсула», однако по указанному адресу фирма под таким названием не зарегистрирована.

Новости регионов: жители Тюменской области массово оформляют ипотеку

Свердловская область

Фекалии от коней в тагильских парках не могут запретить по причине противоречий в документах, сообщает tagilcity.ru. Эксперты отмечают, что экскременты животных не считаются биологическими отходами. Следовательно, решение вопроса — в компетенции полиции, а не природоохранного ведомства. Однако новое положение предусматривает, что сотрудники правоохранительных органов обладают правом только на проведение профилактических бесед с владельцами животных.

Нижегородская область

Двое сотрудников полиции Нижегородской области арестованы за вымогательство взятки. По данным информационного портала newsnn.ru, силовики выявили нарушения в работе индивидуального предпринимателя, который осуществлял свою деятельность в сфере оборота чёрного и цветного металлов. Правоохранители предложили бизнесмену избежать наказания за финансовое вознаграждение.

Оренбургская область

Подъезд многоэтажного жилого дома в Оренбурге затопили талые воды. Как сообщает 56orb.ru, люди не могут ни войти в свой дом, ни выйти из него. Разбитые зимой дороги превратились в настоящие реки. Местные жители рассказывают, что перемещаются на машинах, как по минному полю.

Тюменская область

Жители Тюменской области массово оформляют ипотеку. Как сообщает сайт nashgorod.ru, за последние два месяца кредиты взяли 14 тысяч человек. Этот показатель вдвое выше того, который был зафиксирован за аналогичный период прошлого года.

Омская область

Детский сад в Омске накопил задолженность в размере полумиллиона рублей. По информации gorod55.ru, руководство дошкольного учреждения не расплатилось с шестью контрагентами в сфере закупок. Нарушение было устранено, когда вмешалась прокуратура.

Карелия

На льду Ладоги потерялись двое взрослых и двое детей. Как сообщают корреспонденты karelinform.ru, спасатели нашли их ночью. Местное управление МЧС ранее обращалось к населению с предупреждением о том, что на лёд выходить опасно.

Новости регионов: жители Тюменской области массово оформляют ипотекуСергей Булкин/NEWS.ru

Приморье

Продавцы автошин из Владивостока обратили внимание на тенденцию к дефициту самых ходовых размеров, сообщает сайт vostokmedia.com. Серьезных проблем с логистикой в то же время пока нет.

Башкирия

Башкирское Министерство торговли прокомментировало подорожание капусты. Специалисты ведомства заявили, что это связано с низким урожаем минувшего года. Килограмм капусты сейчас стоит в Башкирии столько же, сколько и курица, пишет Mkset.

Хабаровский край

В Хабаровском крае из-за метели оказались заблокированными десятки туристов, сообщает transsibinfo.com. Любители зимнего отдыха попали в снежную ловушку на турбазе «Амут». После обрушившейся на регион метели выезд оттуда заблокировали снежные заносы.

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