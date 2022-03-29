Новости регионов: жители Тюменской области массово оформляют ипотеку

В Хабаровском крае из-за метели оказались заблокированными десятки туристов. Любители зимнего отдыха попали в снежную ловушку на турбазе «Амут». После обрушившейся на регион метели выезд оттуда заблокировали снежные заносы.

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Удмуртия

Медицинскую помощь не получила жительница Удмуртии, страдавшая от острой зубной боли. Гражданка, проживающая в Увинском районе, сообщила, что обратилась в больницу, но получила отказ. В кабинете стоматолога было при этом пусто. Однако местный Минздрав никакой информацией о ситуации не располагает, пишет udm-info .

Ставрополье

Власти Ставропольского края оценивают ущерб, который понесли граждане вследствие разбушевавшегося в регионе урагана. Как сообщает newstracker.ru , сильные порывы ветра сорвали кровли более чем на 23 зданиях. Пострадали и социальные объекты, и многоквартирные жилые дома.

Ростовская область

Ростов обогнал столицу по повышению цен на новостройки, сообщает rostovgazeta.ru . Один квадратный метр жилья на первичном рынке в 2021 году подорожал в донской столице на 68,7%, достигнув отметки в 103,1 тысячи рублей.

Татарстан

В Республике Татарстан будут судить медика за продажу сертификатов о вакцинации от коронавируса. По информации nkazan.ru , женщину обвиняют в получении взяток от пятерых граждан. Местные жители хотели получить сертификаты, а затем и QR-коды, не делая прививку. Девушка выливала растворы, однако заполняла документы о получении препарата пациентами.

Волгоградская область

Роспотребнадзор Волгоградской области предупредил население о фальшивом масле, продающемся в местных магазинах. Речь идет о торговой марке «Адыгейское золото», уточняют корреспонденты издания novostivolgograda.ru . На этикетке написано, что производит продукцию ООО «Инсула», однако по указанному адресу фирма под таким названием не зарегистрирована.

Свердловская область

Фекалии от коней в тагильских парках не могут запретить по причине противоречий в документах, сообщает tagilcity.ru . Эксперты отмечают, что экскременты животных не считаются биологическими отходами. Следовательно, решение вопроса — в компетенции полиции, а не природоохранного ведомства. Однако новое положение предусматривает, что сотрудники правоохранительных органов обладают правом только на проведение профилактических бесед с владельцами животных.

Нижегородская область

Двое сотрудников полиции Нижегородской области арестованы за вымогательство взятки. По данным информационного портала newsnn.ru , силовики выявили нарушения в работе индивидуального предпринимателя, который осуществлял свою деятельность в сфере оборота чёрного и цветного металлов. Правоохранители предложили бизнесмену избежать наказания за финансовое вознаграждение.

Оренбургская область

Подъезд многоэтажного жилого дома в Оренбурге затопили талые воды. Как сообщает 56orb.ru , люди не могут ни войти в свой дом, ни выйти из него. Разбитые зимой дороги превратились в настоящие реки. Местные жители рассказывают, что перемещаются на машинах, как по минному полю.

Тюменская область

Жители Тюменской области массово оформляют ипотеку. Как сообщает сайт nashgorod.ru , за последние два месяца кредиты взяли 14 тысяч человек. Этот показатель вдвое выше того, который был зафиксирован за аналогичный период прошлого года.

Омская область

Детский сад в Омске накопил задолженность в размере полумиллиона рублей. По информации gorod55.ru , руководство дошкольного учреждения не расплатилось с шестью контрагентами в сфере закупок. Нарушение было устранено, когда вмешалась прокуратура.

Карелия

На льду Ладоги потерялись двое взрослых и двое детей. Как сообщают корреспонденты karelinform.ru , спасатели нашли их ночью. Местное управление МЧС ранее обращалось к населению с предупреждением о том, что на лёд выходить опасно.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Приморье

Продавцы автошин из Владивостока обратили внимание на тенденцию к дефициту самых ходовых размеров, сообщает сайт vostokmedia.com . Серьезных проблем с логистикой в то же время пока нет.

Башкирия

Башкирское Министерство торговли прокомментировало подорожание капусты. Специалисты ведомства заявили, что это связано с низким урожаем минувшего года. Килограмм капусты сейчас стоит в Башкирии столько же, сколько и курица, пишет Mkset .

Хабаровский край