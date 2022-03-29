Новости регионов: жители Тюменской области массово оформляют ипотеку

В Хабаровском крае из-за метели оказались заблокированными десятки туристов. Любители зимнего отдыха попали в снежную ловушку на турбазе «Амут». После обрушившейся на регион метели выезд оттуда заблокировали снежные заносы.
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Удмуртия
Медицинскую помощь не получила жительница Удмуртии, страдавшая от острой зубной боли. Гражданка, проживающая в Увинском районе, сообщила, что обратилась в больницу, но получила отказ. В кабинете стоматолога было при этом пусто. Однако местный Минздрав никакой информацией о ситуации не располагает, пишет
Ставрополье
Власти Ставропольского края оценивают ущерб, который понесли граждане вследствие разбушевавшегося в регионе урагана. Как сообщает
Ростовская область
Ростов обогнал столицу по повышению цен на новостройки, сообщает
Татарстан
В Республике Татарстан будут судить медика за продажу сертификатов о вакцинации от коронавируса. По информации
Волгоградская область
Роспотребнадзор Волгоградской области предупредил население о фальшивом масле, продающемся в местных магазинах. Речь идет о торговой марке «Адыгейское золото», уточняют корреспонденты издания
Свердловская область
Фекалии от коней в тагильских парках не могут запретить по причине противоречий в документах, сообщает
Нижегородская область
Двое сотрудников полиции Нижегородской области арестованы за вымогательство взятки. По данным информационного портала
Оренбургская область
Подъезд многоэтажного жилого дома в Оренбурге затопили талые воды. Как сообщает
Тюменская область
Жители Тюменской области массово оформляют ипотеку. Как сообщает сайт
Омская область
Детский сад в Омске накопил задолженность в размере полумиллиона рублей. По информации
Карелия
На льду Ладоги потерялись двое взрослых и двое детей. Как сообщают корреспонденты
Приморье
Продавцы автошин из Владивостока обратили внимание на тенденцию к дефициту самых ходовых размеров, сообщает сайт
Башкирия
Башкирское Министерство торговли прокомментировало подорожание капусты. Специалисты ведомства заявили, что это связано с низким урожаем минувшего года. Килограмм капусты сейчас стоит в Башкирии столько же, сколько и курица, пишет
Хабаровский край
В Хабаровском крае из-за метели оказались заблокированными десятки туристов, сообщает