Новости регионов: жители Ставрополя тонут в снежной каше

Фото: Иван Высочинский/ТАСС

Ставропольский край. Ставрополь

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Жители Ставрополя тонут в огромных лужах и снежной каше. Люди не могут добраться до работы сухими, жалобы на состояние улиц в городе появились в социальных сетях. В регионе два дня подряд бушевала стихия, шел сильный снегопад и дул ураганный ветер. Между тем власти Татарстана просят ученых помочь Волге и Каме. К вопросу обмеления Нижнекамского и Куйбышевского водохранилищ должно подключиться научное сообщество.

Республика Удмуртия

Мать из Удмуртии под конвоем отправили в колонию за долги по алиментам. Жительница Кезского района Удмуртии будет отбывать наказание в колонии-поселении за неуплаченные алименты на сумму около 700 тысяч рублей, пишет udm-info.ru.

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Ростовская область

В Ростове-на-Дону прошли обыски в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции. Задержали начальника отдела управления по контролю за оборотом наркотиков областного УМВД. Ему якобы вменяют совершение коррупции, сообщает rostovgazeta.ru.

Ставропольский край

Люди тонут в огромных лужах и снежной каше по всему Ставрополю. Жители не могут добраться до работы сухими, жалобы на состояние улиц в городе появились в социальных сетях, сообщает newstracker.ru. В регионе два дня подряд бушевала стихия, шел сильный снегопад и дул ураганный ветер. Тысячи домов остались без света, с многоэтажек срывало крыши, а на улицах падали деревья. Сейчас в краевой столице плюсовая температура. Однако жители Ставрополя совсем не рады: из-за резкого потепления по дорогам города бегут широкие и глубокие ручьи.

Республика Татарстан

Власти Татарстана просят ученых помочь Волге и Каме, сообщает inkazan.ru. К вопросу обмеления Нижнекамского и Куйбышевского водохранилищ должно подключиться научное сообщество. Мелководье в Волге и Каме требует незамедлительных решений, так как в реках и вокруг них сформированы многолетние экосистемы, в том числе животного мира.

Волгоградская область

Жительница Волгоградской области случайно выпила уксус, сообщает novostivolgograda.ru. 65-летняя волжанка стала жертвой собственной неосмотрительности. После употребления уксуса женщина вызвала скорую и была госпитализирована с диагнозом «отравление уксусной эссенцией, ожог полости рта и пищевода».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Нижегородская область

SHAMAN не попал в топ исполнителей, чьи песни поют нижегородцы в караоке. Как сообщает newsnn.ru, журналист пообщался с сотрудниками нижегородских караоке-баров и составил топ-5 патриотических песен, которые чаще всего поют гости. Первое место занимает песня «Конь» группы «Любэ».

Свердловская область

В Свердловской области стало меньше миллиардеров, сообщает tagilcity.ru. По данным статистики, в регионе в 2022 году число миллиардеров снизилось на 20–30%. Зато налоговики констатировали рост числа миллионеров. В основном речь идет о тех, кто в 2022 году продал жилье.

Оренбургская область

Оренбурженка за 1,5 млн продавала поддельные справки уклонистам от мобилизации, сообщает 56orb.ru. Факт мошенничества вскрылся, когда одному из клиентов аферистки пришла повестка из военкомата. Мужчина понял, что его обманули. Однако мошенники утверждали, что документы якобы еще не внесли в базу данных. Чтобы это сделать, нужно заплатить еще 300 тысяч рублей. Потерпевший отказался передавать деньги, окончательно поняв, что связался с мошенниками.

Тюменская область

В Тюменской области заметили котенка рыси. Как сообщает nashgorod.ru, он попал в одну из видеоловушек Чугунаевского охотхозяйства. Специалисты отметили, что животное шло по следам обитающих здесь косуль.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Омская область

В Омской области вынесли приговор местным жителям, похитившим 17 млн из средств материнского капитала. Как сообщает gorod55.ru, директор кооператива и трое риелторов искали владельцев маткапитала и оформляли с ними договоры купли-продажи недвижимости с комиссией за услуги, что увеличивало цену недвижимости. Обманным способом за три года мошенникам удалось совершить 51 преступление. Суд назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 3,5 года и выплаты штрафов.

Карелия

Бизнесмена из Карелии задержали по подозрению в поджоге квартиры. Как сообщает karelinform.ru, инцидент произошел в Санкт-Петербурге. Злоумышленники подожгли шины у двери квартиры и сбежали. В результате троим жильцам потребовалась госпитализация из-за отравления продуктами горения, двое из пострадавших — бабушка и дедушка экс-супруги блогера Петра Лунева. Возбуждено уголовное дело.

Приморский край

Аэропорт Владивостока впервые был удостоен национальной премии «Воздушные ворота России». Как пишет vostokmedia.com. вручение награды состоялось 6 февраля в Москве. Жюри оценило качество работы всех служб аэропорта. Он удостоен звания «Лучший аэропорт в категории от двух до шести миллионов пассажиров в год».

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Башкирия



Глава Министерства образования Башкирии негативно высказался о праздновании Хеллоуина в школах. Как пишет mkset.ru, Ильдар Мавлетбердин назвал это недопустимым. Он напомнил, что образование в России носит светский характер, поэтому в рамках учебной деятельности подобные праздники недопустимы.

Хабаровский край

Зоозащитники в Хабаровском крае сообщают о массовых убийствах животных. Эта история вызвала широкий общественный резонанс, прокуратура Хабаровска инициировала проверку. Ранее жители поселка Де-Кастри обнаружили около 20 мертвых собак. По первоначальным подозрениям, причиной гибели животных стала массовая расправа, пишет transsibinfo.com.