Новости регионов: жители Приморья достали автомобиль из Амурского залива

Фото: fesco.ru

В рамках экологической акции «Человек. Море. Тигр. Искусство» жители Владивостока достали из Амурского залива автомобиль. Таким образом россияне пытались привлечь внимание к проблеме очистки городских акваторий от металлолома.

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Ставропольский край

Молодые родители убеждены, что полтора года назад в роддоме перепутали детей. После проведения теста ДНК их опасения подтвердились, теперь они намерены взыскать с роддома в Минеральных Водах по 10 млн рублей. Об этом сообщает newstracker.ru.

Удмуртия

7 июня в Ижевске за одни сутки выпало 23 литра воды на один квадратный метр, что составило треть месячной нормы. Это рекорд за последние 43 года, сообщает udm-info. 7 июня 1979 осадки составили 18 литров на квадратный метр.

Ростовская область

В Ростове снова сдвинуты сроки подачи горячей воды. Как поясняют коммунальщики, это связано с выросшим вдвое количеством аварий на теплосетях. Об этом пишет rostovgazeta.ru.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Республика Татарстан

Гипсовый завод в Татарстане отправил 200 работников в вынужденный отпуск. Теперь работникам «Аксолита» придется быть дома, пишет inkazan.ru.

Волгоградская область

Проведенный в Волгограде опрос показал, что нецензурную лексику использует каждый десятый, при этом более 50% выступают за наказание тех, кто нелитературно выражается при детях. Таких людей больше всего с возрастом старше 45 лет, сообщает издание novostivolgograda.ru.

Нижегородская область

Согласно составленному специалистами агентства RAEX рейтингу, два нижегородских университета вошли в 100 лучших вузов РФ. Как сообщает newsnn.ru, ННГУ им. Лобачевского занял 32-е место, а Приволжскому исследовательскому медицинскому университету (ПИМУ) досталось 86-е место.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Свердловская область

Из-за возникших долгов по заработной плате работники сельхозпредприятия Красноуфимска собираются устроить митинг. Как пишет tagilcity.ru, трудящиеся намереваются привлечь внимание президента и генпрокурора в связи с регулярными задержками по выплате заработной платы.

Оренбургская область

В связи с градом, который прошел в Оренбургской области, пострадали поля ячменя, подсолнечника и пшеницы. Об этом пишет 56orb.ru.

Тюменская область

В Тюменской области ожидают подорожания школьного питания. На эти цели из бюджета выделено свыше 15 миллионов рублей, пишет nashgorod.ru. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

Омская область

Омский суд вынес приговор мужчине за избиение соседа из-за кота, пишет gorod55ru. Конфликт возник вследствие того, что кот напугал ребенка. Пострадавший получил закрытый перелом скуловой дуги.

Карелия

По сообщению одного из пабликов Петрозаводска, питейное заведение открылось прямо в здании библиотеки № 22 на Лососинском шоссе в микрорайоне Древлянка. Об этом пишет karelinform.ru.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Приморский край

Для экологической акции «Человек. Море. Тигр. Искусство» из Амурского залива во Владивостоке достали автомобиль. Как сообщает vostokmedia.com, это было сделано для привлечения внимания при очистке городских акваторий от металлолома.

Башкирия

Из-за сильных дождей в Республике Башкортостан оказались затопленными несколько населенных пунктов. Как сообщает mkset.ru, в июне месячная норма осадков выпала в Чишминском и Бижбулякском районах республики, а также в Демском районе Уфы и в городе Давлеканово. Больше всего пострадали деревни Аитово и Алексеевка.

Хабаровский край

Собственная продукция у жителей Хабаровского края пользуется высоким спросом. Очень популярны у жителей мороженое «Камелия», квас «Тайга», мед, варенье, кедровые шишки и черемша с папоротником, сообщает transsibinfo.com.