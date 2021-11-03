Новости регионов: жители Петрозаводска заявили о проблемах с транспортом

Полиция Северо-Кавказского федерального округа отказалась комментировать заявление бывшей сотрудницы о домогательствах. Женщина потребовала восстановить её на службе и выплатить возмещение морального вреда.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Ростовская область

В Ростове-на-Дону активисты сообщили, что всего через год после благоустройства новая пешеходная зона на Зелёном острове стала выглядеть как до проведения работ. Как пишет rostovgazeta.ru , людей возмутило, что на территории парка засохли растения, не работают фонари, а на дорогах разбросан мусор.

Удмуртия

Жители Ижевска жалуются в социальных сетях, что из-за введённых антиковидных ограничений не могут попасть в торговые центры, чтобы купить там детское питание, — при входе у них требуют QR-код о прохождении вакцинации. Как пишет udm-info , также в Ижевске родители не могут попасть в детские сады без предъявления QR-кода, а ранее жители сообщали, что без сертификата их не пускают в продовольственные магазины.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Ставрополье

В полиции Северо-Кавказского федерального округа отказались комментировать заявление бывшей сотрудницы о домогательствах. Newstracker.ru пишет, что уволенная работница правоохранительных органов требует восстановления на службе, оплаты больничного по беременности и выплаты возмещения морального вреда в размере 1 млн рублей.

Республика Татарстан

В Республике Татарстан за девять месяцев текущего года зарегистрировали больше браков и разводов, чем за аналогичный период прошлого года. Как пишет inkazan.ru , в прошлом году в РТ брак заключили 14,9 тысячи пар, а в этом было зарегистрировано 19,6 тысячи союзов, что на 31% больше. Что касается разводов, то в 2020 году разошлись 7,8 тысячи пар, а в 2021-м — 11,4 тысячи, что превышает прошлогодние показатели на 45%.

Нижегородская область

Из-за неблагоприятных погодных условий в Москве аэропорт Нижнего Новгорода внепланово принял 41 борт с общим количеством пассажиров свыше двух тысяч человек. Как сообщает newsnn.ru , на российскую столицу опустился густой туман, поэтому самолёты, которые туда направлялись, отправились в резервные аэропорты. Однако нижегородский аэропорт оказался не готов к такому количеству самолётов — не хватило трапов. По этой причине некоторые авиакомпании не могли несколько часов высадить своих пассажиров, которые всё это время оставались без еды.

airportnn/facebook.com

Свердловская область

После оптимизации производства, которая произошла в августе текущего года, руководство Ревдинского молокозавода пытается уволить четырёх работников. Как пишет tagilcity.ru , сотрудники отказались увольняться по собственному желанию и обратились к руководству с просьбой указать в документах «увольнение по соглашению сторон» или по сокращению штата. В итоге сейчас работники не могут пользоваться столовой, их контакты с другими сотрудниками сведены к минимуму, а также для них создали невыносимые условия труда.

Волгоградская область

Волгоградская область отказалась приостанавливать работу фитнес-клубов в период локдауна и за это заслужила похвалу уполномоченного по правам предпринимателей при президенте РФ Бориса Титова. Как сообщает novostivolgograda.ru , заниматься фитнесом в центрах региона могут только посетители, которые полностью прошли процедуру вакцинации и имеют сертификат.

Омская область

В Омской области лесные рубки отслеживают со спутников. Как сообщает gorod55.ru , такой способ мониторинга дал возможность выявить 28 рубок в регионе, которые осуществлялись без законных оснований. Общий объём незаконных рубок превысил 2,5 тысячи кубических метров. При этом 1,8 тысячи кубометров леса незаконно вырубили в Большереченском районе.

pixabay.com

Карелия

Жители Петрозаводска пожаловались, что в «нерабочую неделю» в столице Карелии начались перебои в работе общественного транспорта. Как сообщает karelinform.ru , многие жители карельской столицы продолжают работать несмотря на то, что в России объявили режим нерабочих дней, но при этом количество общественного транспорта сократили. Люди вынуждены ждать на автобусных остановках по 40 минут, а потом ехать в переполненном транспорте.

Тюменская область

В Тюмени один из бьюти-центров провёл акцию, которой заинтересовался комитет Государственной думы России. Как сообщает nashgorod.ru , на Хеллоуин тюменские коммерсанты предлагали сделать фото с живым крокодилом. В ситуации пообещал разобраться первый заместитель председателя ГД по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Приморский край

В Артёме взрослый мужчина рассылал воздушные поцелуи подросткам в автобусе — его поведением заинтересовались правоохранители, и сейчас его разыскивает полиция. Мать одной из четырнадцатилетних девочек сообщила vostokmedia.com , что мужчина предлагал прогуляться с ним, а на отказ не реагировал. При этом взрослые, которые в этот момент находились в салоне общественного транспорта, в ситуацию не вмешались.

Оренбургская область

Жительница Оренбурга привезла из отпуска в Египте исчезающий вид кораллов. Как сообщает 56orb.ru , женщина не заполнила пассажирскую декларацию и не предоставила необходимые документы на кораллы, поэтому их у неё изъяли. Сейчас оренбурженке грозит административная ответственность.

Башкирия

В Башкирии рассматривается вопрос о разрешении вакцинации детей вакциной от коронавируса «ГамКовидВак» уже в ноябре. Как сообщает mkset.ru , с начала текущего года в регионе от пневмонии скончались уже двенадцать детей.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Хабаровский край