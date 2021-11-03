Новости регионов: жители Петрозаводска заявили о проблемах с транспортом
Андрей Кузнецов
NEWS.ru
16:26, 03 ноября 2021
Фото: Serguei Fomine/Global Look Press
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Полиция Северо-Кавказского федерального округа отказалась комментировать заявление бывшей сотрудницы о домогательствах. Женщина потребовала восстановить её на службе и выплатить возмещение морального вреда.
Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.
Ростовская область
В Ростове-на-Дону активисты сообщили, что всего через год после благоустройства новая пешеходная зона на Зелёном острове стала выглядеть как до проведения работ. Как пишет rostovgazeta.ru, людей возмутило, что на территории парка засохли растения, не работают фонари, а на дорогах разбросан мусор.
Удмуртия
Жители Ижевска жалуются в социальных сетях, что из-за введённых антиковидных ограничений не могут попасть в торговые центры, чтобы купить там детское питание, — при входе у них требуют QR-код о прохождении вакцинации. Как пишет udm-info, также в Ижевске родители не могут попасть в детские сады без предъявления QR-кода, а ранее жители сообщали, что без сертификата их не пускают в продовольственные магазины.
Сергей Булкин/NEWS.ru
Ставрополье
В полиции Северо-Кавказского федерального округа отказались комментировать заявление бывшей сотрудницы о домогательствах. Newstracker.ru пишет, что уволенная работница правоохранительных органов требует восстановления на службе, оплаты больничного по беременности и выплаты возмещения морального вреда в размере 1 млн рублей.
Республика Татарстан
В Республике Татарстан за девять месяцев текущего года зарегистрировали больше браков и разводов, чем за аналогичный период прошлого года. Как пишет inkazan.ru, в прошлом году в РТ брак заключили 14,9 тысячи пар, а в этом было зарегистрировано 19,6 тысячи союзов, что на 31% больше. Что касается разводов, то в 2020 году разошлись 7,8 тысячи пар, а в 2021-м — 11,4 тысячи, что превышает прошлогодние показатели на 45%.
Нижегородская область
Из-за неблагоприятных погодных условий в Москве аэропорт Нижнего Новгорода внепланово принял 41 борт с общим количеством пассажиров свыше двух тысяч человек. Как сообщает newsnn.ru, на российскую столицу опустился густой туман, поэтому самолёты, которые туда направлялись, отправились в резервные аэропорты. Однако нижегородский аэропорт оказался не готов к такому количеству самолётов — не хватило трапов. По этой причине некоторые авиакомпании не могли несколько часов высадить своих пассажиров, которые всё это время оставались без еды.
airportnn/facebook.com
Свердловская область
После оптимизации производства, которая произошла в августе текущего года, руководство Ревдинского молокозавода пытается уволить четырёх работников. Как пишет tagilcity.ru, сотрудники отказались увольняться по собственному желанию и обратились к руководству с просьбой указать в документах «увольнение по соглашению сторон» или по сокращению штата. В итоге сейчас работники не могут пользоваться столовой, их контакты с другими сотрудниками сведены к минимуму, а также для них создали невыносимые условия труда.
Волгоградская область
Волгоградская область отказалась приостанавливать работу фитнес-клубов в период локдауна и за это заслужила похвалу уполномоченного по правам предпринимателей при президенте РФ Бориса Титова. Как сообщает novostivolgograda.ru, заниматься фитнесом в центрах региона могут только посетители, которые полностью прошли процедуру вакцинации и имеют сертификат.
Омская область
В Омской области лесные рубки отслеживают со спутников. Как сообщает gorod55.ru, такой способ мониторинга дал возможность выявить 28 рубок в регионе, которые осуществлялись без законных оснований. Общий объём незаконных рубок превысил 2,5 тысячи кубических метров. При этом 1,8 тысячи кубометров леса незаконно вырубили в Большереченском районе.
pixabay.com
Карелия
Жители Петрозаводска пожаловались, что в «нерабочую неделю» в столице Карелии начались перебои в работе общественного транспорта. Как сообщает karelinform.ru, многие жители карельской столицы продолжают работать несмотря на то, что в России объявили режим нерабочих дней, но при этом количество общественного транспорта сократили. Люди вынуждены ждать на автобусных остановках по 40 минут, а потом ехать в переполненном транспорте.
Тюменская область
В Тюмени один из бьюти-центров провёл акцию, которой заинтересовался комитет Государственной думы России. Как сообщает nashgorod.ru, на Хеллоуин тюменские коммерсанты предлагали сделать фото с живым крокодилом. В ситуации пообещал разобраться первый заместитель председателя ГД по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Приморский край
В Артёме взрослый мужчина рассылал воздушные поцелуи подросткам в автобусе — его поведением заинтересовались правоохранители, и сейчас его разыскивает полиция. Мать одной из четырнадцатилетних девочек сообщила vostokmedia.com, что мужчина предлагал прогуляться с ним, а на отказ не реагировал. При этом взрослые, которые в этот момент находились в салоне общественного транспорта, в ситуацию не вмешались.
Оренбургская область
Жительница Оренбурга привезла из отпуска в Египте исчезающий вид кораллов. Как сообщает 56orb.ru, женщина не заполнила пассажирскую декларацию и не предоставила необходимые документы на кораллы, поэтому их у неё изъяли. Сейчас оренбурженке грозит административная ответственность.
Башкирия
В Башкирии рассматривается вопрос о разрешении вакцинации детей вакциной от коронавируса «ГамКовидВак» уже в ноябре. Как сообщает mkset.ru, с начала текущего года в регионе от пневмонии скончались уже двенадцать детей.
Сергей Булкин/NEWS.ru
Хабаровский край
На Камчатке планируют отпраздновать День нерп. Сделают это 4 ноября традиционным возгласом «Хололо». Как пишет transsibinfo.com, в этот день жители Камчатки накормят и поблагодарят духов земли и вулканов, а также танцами выразят благодарность нерпам за тепло, пищу и кров.