Новости регионов: жители Оренбурга пожаловались на дрифтёров возле храма

Бывший начальник омской полиции Евгений Быков обвинён во взяточничестве на сумму свыше шести миллионов рублей. По версии следствия, он получал деньги от директора массажного салона, в котором оказывали услуги интимного характера.
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Туристический поток в Ставропольском крае продемонстрировал 30-процентный рост к тому уровню, который был зафиксирован до пандемии коронавируса. Ставрополь привлекает путешественников своими историческими объектами, природными ландшафтами и фотолокациями. В минувшем году в городе побывали 120 тысяч туристов, сообщает
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Волгоград вошёл в список городов-аутсайдеров в сфере поиска высокооплачиваемой работы. Аналитики уточнили, что в топ-3 российских городов, в которых трудно найти работу с зарплатой выше средней, входят также Уфа и Омск. Об этом сообщают корреспонденты
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Экс-начальника омской полиции Евгения Быкова отправили под суд за взяточничество на общую сумму свыше шести миллионов рублей, пишет
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Жители Петрозаводска продолжают обращаться к местным властям с жалобами на неубранные с дорог сугробы. Как сообщает
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