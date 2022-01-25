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Новости регионов: жители Оренбурга пожаловались на дрифтёров возле храма
Регионы

Новости регионов: жители Оренбурга пожаловались на дрифтёров возле храма

10:23, 25 января 2022
Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»
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Бывший начальник омской полиции Евгений Быков обвинён во взяточничестве на сумму свыше шести миллионов рублей. По версии следствия, он получал деньги от директора массажного салона, в котором оказывали услуги интимного характера.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Удмуртия

В нескольких торговых центрах Ижевска выявлены нарушения антиковидных мер, пишет udm-info. В рамках рейда протоколы были составлены в отношении двух человек, не соблюдавших масочный режим. Ещё один протокол выписали торговому отделу, в котором не было информации об обязанности граждан использовать средства индивидуальной защиты. Устные предупреждения получили при этом 50 посетителей торговых объектов.

Ставрополье

Туристический поток в Ставропольском крае продемонстрировал 30-процентный рост к тому уровню, который был зафиксирован до пандемии коронавируса. Ставрополь привлекает путешественников своими историческими объектами, природными ландшафтами и фотолокациями. В минувшем году в городе побывали 120 тысяч туристов, сообщает newstracker.ru.

Новости регионов: жители Оренбурга пожаловались на дрифтёров возле храмаСергей Булкин/NEWS.ru

Республика Татарстан

В Казани пассажирский автобус попал в огромный сугроб, который заблокировал двери. Как сообщают корреспонденты inkazan.ru, Республика Татарстан до сих пор не может оправиться после снегопадов. Руководитель региона Рустам Минниханов сообщил, что численность жалоб на снег увеличилась впятеро.

Ростовская область

Уровень заболеваемости коронавирусом в Ростовской области вырос за минувшую неделю на 66%, сообщает rostovgazeta.ru. При этом участились случаи инфицирования детей. Рост зафиксирован в каждой возрастной группе.

Нижегородская область

В Нижнем Новгороде на продажу выставили ручку, стоимость которой составляет 15 млн рублей, пишет newsnn.ru. Продавец утверждает, что ручкой с надписью Tesla ранее владел сам Илон Маск. Как она оказалась у жителя Нижнего Новгорода — неизвестно.

Волгоградская область

Волгоград вошёл в список городов-аутсайдеров в сфере поиска высокооплачиваемой работы. Аналитики уточнили, что в топ-3 российских городов, в которых трудно найти работу с зарплатой выше средней, входят также Уфа и Омск. Об этом сообщают корреспонденты novostivolgograda.ru.

Новости регионов: жители Оренбурга пожаловались на дрифтёров возле храмаСергей Булкин/NEWS.ru

Омская область

Экс-начальника омской полиции Евгения Быкова отправили под суд за взяточничество на общую сумму свыше шести миллионов рублей, пишет gorod55.ru. По версии следствия, в период с 2019 по 2021 год Быкову давал взятки директор массажного салона, оказывающего услуги интимного характера. Бывший руководитель полиции Омска взамен должен был информировать о предстоящих проверках и всячески помогать деятельности предпринимателя.

Свердловская область

В Екатеринбурге произошел конфликт в одном из автобусов. Кондуктор отказался дать сдачу подростку. По данным корреспондентов tagilcity.ru, девочка заплатила 35 и должна была получить семь рублей. Сопровождавшая ребенка свердловчанка сообщила, что кондуктором был бородатый мужчина, плохо говоривший по-русски.

Новости регионов: жители Оренбурга пожаловались на дрифтёров возле храмаKomsomolskaya Pravda/Global Look Press

Тюменская область

Жительница Тюмени направила детскому омбудсмену видеоролик, в котором попросила вернуть ей дочь. По информации корреспондентов nashgorod.ru, инспекторы по делам несовершеннолетних совместно с сотрудниками полиции несколько дней тому назад забрали у женщины 13-летнего ребенка. В тот момент, когда они нанесли визит в семью, гражданка была настолько пьяна, что даже не поняла, в каких документах расписывается.

Карелия

Жители Петрозаводска продолжают обращаться к местным властям с жалобами на неубранные с дорог сугробы. Как сообщает karelinform.ru, путь на учёбу или на работу для многих граждан стал в последнее время настоящим квестом с попытками пересечь гигантские лужи и получением травм.

Оренбургская область

В Оренбурге наши ночами дрифтуют возле храма Благовещения Пресвятой Богородицы. По данным 56orb.ru, звук заноса на льду и глушителя слышен жителям ближайших спальных районов. Граждане жалуются на регулярный ночной шум.

Приморье

Приморский край станет первым российским регионом, в котором начнут выплачивать по миллиону рублей семьям при появлении третьего ребенка. По информации vostokmedia.com, региональная власть называет новую меру социальной поддержки целевой — средства разрешат тратить исключительно на покупку жилья.

Новости регионов: жители Оренбурга пожаловались на дрифтёров возле храмаСергей Булкин/NEWS.ru

Хабаровский край

Доходы граждан в Хабаровском крае упали на 16%. По данным transsibinfo.com, статистика свидетельствует о том, что наивысший пик благосостояния местных жителей был зафиксирован в 2013 году.

Башкирия

Из-за пандемии коронавируса принято решение закрыть Северное кладбище в Уфе. Корреспонденты Mkset пишут, что там не осталось мест в связи с высоким уровнем смертности. В настоящее время на кладбище действует лишь режим родственного погребения.

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