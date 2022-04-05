Новости регионов: жители Омска вызвали МЧС для спасения коряги

В Нижнем Тагиле кондуктор вытащил мальчика из трамвая, у которого не хватило двух рублей для оплаты проезда. По данному факту сотрудники региональной прокуратуры проводят проверку.
Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.
Ставропольский край
В Ставропольском крае житель станицы Боргустанской покинувший место аварии, стал фигурантом уголовного дела, пишет
Удмуртия
В магазинах Ижевска перестали выдавать чеки, сообщает
Ростовская область
Полиция Ростовской области задержала двух сотрудниц банка, их подозревают в инсценировке ограбления, для сокрытия хищения 20 млн рублей. Всего задержали четверых человек, подозреваемых в краже крупной суммы, пишет
Республика Татарстан
В Татарстане задолженность местных жителей, не оплативших услуги ЖКХ, составила сумму более 8,6 млрд рублей, пишет
Волгоградская область
В Волгограде оштрафовали коллекторов после применения жёстких мер к должникам, пишут
Нижегородская область
Нижегородское УФАС постоянно мониторит цены на хлеб. Как сообщает
Свердловская область
В Нижнем Тагиле кондуктор вытащил мальчика из трамвая, у которого не хватило двух рублей для оплаты проезда. Как пишет
Оренбургская область
В прокуратуре Оренбургской области сообщили о проверке «Тоцкой РБ». В больнице отсутствовали лекарства и медицинское оборудование. Как пишет
Тюменская область
В Тюменской области усилили наказание за ущерб во время лесных пожаров. Как пишет
Омская область
Жители Омска вызвали сотрудников МЧС ради спасения коряги. Как пишет
Карелия
Жители Петрозаводска продолжают жаловаться на заваленные снегом дороги и тротуары. Как пишет
Приморский край
В Находке начались работы по строительству современного медицинского комплекса. Новую поликлинику построят по федеральной программе модернизации первичного звена здравоохранения, пишет
Башкирия
Арест активистки и экс-координатора уфимского Штаба Навального (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Лилии Чанышевой продлён до 9 июня. Как пишет
Хабаровский край
В Бурятии в Бичурском районе в легковой автомобиль врезался табун лошадей. Как пишет