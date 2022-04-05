Новости регионов: жители Омска вызвали МЧС для спасения коряги

В Нижнем Тагиле кондуктор вытащил мальчика из трамвая, у которого не хватило двух рублей для оплаты проезда. По данному факту сотрудники региональной прокуратуры проводят проверку.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

В Ставропольском крае житель станицы Боргустанской покинувший место аварии, стал фигурантом уголовного дела, пишет newstracker.ru . По данным следствия, он не смог справиться с управлением и врезался в дерево. Вместе с ним в автомобиле находились его дети в возрасте двух и шести лет. Старший ребёнок впал в кому.

Удмуртия

В магазинах Ижевска перестали выдавать чеки, сообщает udm-info . В ряде небольших магазинов начали работать без чеков из-за дороговизны бумаги. Местные жители стали обращать внимание на следующие объявления: «Внимание! Работаем без чека. Оплату с телефона не принимаем! Цены корректируются! Спасибо за понимание».

NEWS.ru

Ростовская область

Полиция Ростовской области задержала двух сотрудниц банка, их подозревают в инсценировке ограбления, для сокрытия хищения 20 млн рублей. Всего задержали четверых человек, подозреваемых в краже крупной суммы, пишет rostovgazeta.ru .

Республика Татарстан

В Татарстане задолженность местных жителей, не оплативших услуги ЖКХ, составила сумму более 8,6 млрд рублей, пишет inkazan.ru . В феврале собираемость платежей составила 93,7%, это на 3% выше по сравнению с 2021 годом.

Волгоградская область

В Волгограде оштрафовали коллекторов после применения жёстких мер к должникам, пишут novostivolgograda.ru . Общая сумма штрафов составила 5 млн рублей.

pexels.com

Нижегородская область

Нижегородское УФАС постоянно мониторит цены на хлеб. Как сообщает newsnn.ru , представители ведомства подчеркнули, что предприниматели не должны создавать искусственный дефицит товаров, для ажиотажа и последующего завышения цен.

Свердловская область

В Нижнем Тагиле кондуктор вытащил мальчика из трамвая, у которого не хватило двух рублей для оплаты проезда. Как пишет tagilcity.ru , по данному факту сотрудники региональной прокуратуры проводят проверку после публикации этой информации в СМИ.

Оренбургская область

В прокуратуре Оренбургской области сообщили о проверке «Тоцкой РБ». В больнице отсутствовали лекарства и медицинское оборудование. Как пишет 56orb.ru , в ходе проверки было установлено, что в кабинетах не было ширм и настольных ламп, термометров, бактерицидных облучателей, глюкометров, инструментов для оказания экстренной помощи и т.д.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Тюменская область

В Тюменской области усилили наказание за ущерб во время лесных пожаров. Как пишет nashgorod.ru , теперь в области за нарушение правил пожарной безопасности, повлекшего возникновение лесного пожара без причинения тяжкого вреда здоровью человека будет предусмотрен штраф. Наказание за данное преступление будет составлять от 300 до 500 тысяч рублей.

Омская область

Жители Омска вызвали сотрудников МЧС ради спасения коряги. Как пишет gorod55.ru , они подумали, что бревно похожее на собаку, тонет в Иртыше. Прибывшие на место происшествия спасатели животного не обнаружили.

Карелия

Жители Петрозаводска продолжают жаловаться на заваленные снегом дороги и тротуары. Как пишет karelinform.ru , на прошлой неделе петрозаводчане в соцсетях жаловались в администрацию города на качество уборки города и обработки дорог и тротуаров противогололёдными материалами.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Приморский край

В Находке начались работы по строительству современного медицинского комплекса. Новую поликлинику построят по федеральной программе модернизации первичного звена здравоохранения, пишет vostokmedia.com .

Башкирия

Арест активистки и экс-координатора уфимского Штаба Навального (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Лилии Чанышевой продлён до 9 июня. Как пишет Mkset , Чанышеву задержали в ноябре прошлого года по решению Кировского районного суда Уфы по обвинению в создании экстремистского сообщества.

Хабаровский край