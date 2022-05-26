Новости регионов: жители Нижнего Тагила начали больше курить

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Проведенный опрос показал, что жители Нижнего Тагила теперь выкуривают в сутки почти на одну пачку сигарет больше. По словам специалистов, аналогичная тенденция прослеживалась во время пандемии COVID-19.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

На Ставрополье осужден надзорщик, который незаконно отпускал арестованную на прогулки, пишет newstracker.ru. Сотрудник должен был контролировать перемещения граждан, находящихся под домашним арестом. Одна из находящихся под арестом женщин пообещала обвиняемому деньги за возможность беспрепятственно выходить из дома, и надзорщик вступил с ней в сговор.

Удмуртия

Сотрудник СИЗО в Глазове отправится в колонию на 13 лет за насильственные действия в отношении падчерицы, сообщает udm-info. 35-летний глазовчанин признался в совершении насильственных действий в отношении дочери его супруги.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ростовская область

В администрации Ростовской области обсудили главные климатические проблемы региона, пишет rostovgazeta.ru. В плане адаптации к изменениям климата речь шла о таких климатических рисках, как пожароопасность, жара и засуха. Уточняется, что в области с 2005 года в течение 15 лет было зафиксировано 87 чрезвычайных ситуаций природного происхождения.

Республика Татарстан

Детские сады и различные учебные заведения Республики Татарстан продолжают пользоваться услугами охранных предприятий, в штате которых состоят сотрудники без профессиональной подготовки, пишет inkazan.ru. В соцсети было выложено объявление о найме на работу женщин и мужчин 35-65 лет для работы охранниками в детсады. Пользователи сети начали шутить, что на работу принимают «энергичных пенсионеров».

Волгоградская область

Продажи квартир от застройщиков в Волгограде упали на 99%. Как сообщает издание novostivolgograda.ru, город сейчас находится в первой тройке «антилидеров» по снижению продаж недвижимости на первичном рынке. Такое серьезное падение продаж ипотечных квартир вызвано страхом волгоградцев перед экономическим кризисом, ростом ставок и недоверием к качеству строительных работ.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Нижегородская область

Стоимость квадратного метра жилья может увеличиться из-за роста числа парковок в Нижнем Новгороде. Как сообщает newsnn.ru, парковочных мест станет больше почти на треть. Эксперты предполагают, что такие изменения помогут строящимся объектам стать более рентабельными.

Свердловская область

Жители Нижнего Тагила начали больше курить. Как сообщает tagilcity.ru, проведенный опрос показал, что горожане теперь выкуривают в сутки почти на одну пачку сигарет больше. Эксперты напоминают, что аналогичная картина наблюдалась во время пандемии COVID-19.

Оренбургская область

Авиакомпании пришлось вернуть деньги за билеты задержавшимся в Турции туристам из Орска. Как сообщает 56orb.ru, билеты были аннулированы из-за нарушения таможенного законодательства при отправлении за границу, которые якобы имели место.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тюменская область

Три воздушных судна перевозчика «Ямал» пострадали в тюменском аэропорту Рощино. Как сообщает nashgorod.ru, из-за нарушения техники безопасности при очистке перрона аэродрома в двигателях самолетов оказались камни и песок.

Омская область

Самолету, вылетевшему из Омска, пришлось экстренно приземлиться в Екатеринбурге. Как пишет gorod55ru, воздушное судно направлялось в столицу, однако пилот был вынужден совершить незапланированную посадку в аэропорту Кольцово. Очевидец происшествия рассказал, что через 40 минут после начала полета одной из находящихся на борту женщин стало плохо.

Карелия

В Карелии водитель черной «Волги» начал неадекватно вести себя на дороге, пишет karelinform.ru. Камеры видеонаблюдения записали, как отечественный автомобиль в нерешительности «утюжит» газон, а после все-таки выезжает на дорогу. Однако примерно через 20 метров незадачливый водитель въехал в дорожное ограждение и застрял на месте.

Приморский край

Во Владивостоке во время сноса гаража рабочие нашли ретро-автомобиль, сообщает vostokmedia.com. Владелец раритетного японского автомобиля не стал перегонять свое транспортное средство и оставил такой редкий экземпляр в металлическом гараже, определенном под снос. Машину обнаружили рабочие в ходе сноса незаконных построек.

Социальные сети

Башкирия

В Башкортостане в 300 метрах от села Ишдавлетово был найден незаконный карьер больших масштабов – свыше 10 тысяч квадратных метров. Факт нелегальной добычи камня, песка и гравия вскрылся благодаря сервисам «Яндекс Карты» и «Google Карты», сообщает mkset.ru. Региональное отделение Россельхознадзора передало в местный сельсовет документ о прекращении работ.

Хабаровский край

В зонах летнего отдыха Хабаровска будут дежурить 16 сотрудников МЧС. Как пишет transsibinfo.com, спасательные посты заработали в местах для купания в районах Дальдизеля и Амуркабеля вдоль береговой линии Амура и на центральном пляже.