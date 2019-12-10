Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий — в обзоре NEWS.ru.

Башкирия

В Башкирии суд полностью оправдал бывшего вице-мэра Уфы Александра Филиппова, пишет mkset.ru . Его обвиняли в превышении должностных полномочий во время реализации госпрограммы переселения из ветхого жилья. Тогда под бюджетное финансирование попали дома, которые должен был расселять застройщик. Сумму ущерба оценили в 1,6 млрд рублей.

Ставропольский край

В Пятигорске молодую мать приговорили к трём годам тюрьмы за продажу наркотиков, пишет newstracker.ru . Как выяснилось, девушка заказывала гашиш для продажи своим друзьям за границей. Её поймали при получении почтового перевода.

Нижегородская область

В Нижегородской области местные жители зафиксировали массовый мор рыбы на озере Сушки, пишет newsnn.ru . Люди приехали для зимней рыбалки и увидели в лунках только мёртвую рыбу. При этом от самого водоёма сильно пахло канализацией.

Омская область

На территории Омска стационарные посты зафиксировали семикратное превышение нормы хлороводорода, сообщает gorod55.ru . Данные зафиксировали в воздухе над Ленинским округом города. Предельно допустимая концентрация ядовитого газа хлорида водорода была превышена в 7,4 раза.

Голос Омска/vk.com

Волгоградская область

Волгоградский предприниматель выиграл спор с энергетиками в Верховном суде РФ. Энергокомпания необоснованно выставила мужчине долг в 490 тыс. рублей. Как сообщает портал novostivolgograda.ru , энергетики обнаружили счётчик в магазине бизнесмена и посчитали его неисправным. После проверки представители энергокомпании выставили счёт на 490 017,57 рубля за пользование электричеством с неисправным прибором учёта. В итоге суд встал на сторону волгоградского бизнесмена.

Татарстан

В Казани главбуха стройфирм обвинили в похищении или растрате 115 млн рублей. Как отмечает издание inkazan.ru , женщина оформила на свою сноху и знакомую две фирмы с аналогичными названиями контрагентов. Имея право подписи, в течение года она переводила на их счета денежные средства. В отношении неё возбудили уголовное дело.

Приморский край

В Приморье сотрудники центра «Амурский тигр» нашли труп тигрёнка с признаками насильственной смерти. Как отметило издание vostokmedia.com , сотрудники обнаружили двух браконьеров с оружием недалеко от трупа животного. Кроме того, специалистам удалось разыскать «схрон», где хранились мешки с мясом дикого кабана. Они вызвали сотрудников полиции, которые задержали мужчин.

Ростовская область