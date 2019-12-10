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Башкирия
В Башкирии суд полностью оправдал бывшего вице-мэра Уфы Александра Филиппова, пишет mkset.ru. Его обвиняли в превышении должностных полномочий во время реализации госпрограммы переселения из ветхого жилья. Тогда под бюджетное финансирование попали дома, которые должен был расселять застройщик. Сумму ущерба оценили в 1,6 млрд рублей.
Ставропольский край
В Пятигорске молодую мать приговорили к трём годам тюрьмы за продажу наркотиков, пишет newstracker.ru. Как выяснилось, девушка заказывала гашиш для продажи своим друзьям за границей. Её поймали при получении почтового перевода.
Нижегородская область
В Нижегородской области местные жители зафиксировали массовый мор рыбы на озере Сушки, пишет newsnn.ru. Люди приехали для зимней рыбалки и увидели в лунках только мёртвую рыбу. При этом от самого водоёма сильно пахло канализацией.
Омская область
На территории Омска стационарные посты зафиксировали семикратное превышение нормы хлороводорода, сообщает gorod55.ru. Данные зафиксировали в воздухе над Ленинским округом города. Предельно допустимая концентрация ядовитого газа хлорида водорода была превышена в 7,4 раза.
Голос Омска/vk.com
Волгоградская область
Волгоградский предприниматель выиграл спор с энергетиками в Верховном суде РФ. Энергокомпания необоснованно выставила мужчине долг в 490 тыс. рублей. Как сообщает портал novostivolgograda.ru, энергетики обнаружили счётчик в магазине бизнесмена и посчитали его неисправным. После проверки представители энергокомпании выставили счёт на 490 017,57 рубля за пользование электричеством с неисправным прибором учёта. В итоге суд встал на сторону волгоградского бизнесмена.
Татарстан
В Казани главбуха стройфирм обвинили в похищении или растрате 115 млн рублей. Как отмечает издание inkazan.ru, женщина оформила на свою сноху и знакомую две фирмы с аналогичными названиями контрагентов. Имея право подписи, в течение года она переводила на их счета денежные средства. В отношении неё возбудили уголовное дело.
Приморский край
В Приморье сотрудники центра «Амурский тигр» нашли труп тигрёнка с признаками насильственной смерти. Как отметило издание vostokmedia.com, сотрудники обнаружили двух браконьеров с оружием недалеко от трупа животного. Кроме того, специалистам удалось разыскать «схрон», где хранились мешки с мясом дикого кабана. Они вызвали сотрудников полиции, которые задержали мужчин.
Ростовская область
В Таганроге трамваи ходят по неисправным рельсам. Как сообщает rostovgazeta.ru, на одном из участков путей лопнул рельс, но транспорт продолжает ходить по неисправной колее. Как пишут жители города, рельсы лопаются и отваливаются регулярно, это уже не первый случай за этот год.