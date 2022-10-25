Новости регионов: жителей Дзержинска напугали светящиеся объекты в небе

Фото: Shutterstock

За неполный год мышиной лихорадкой заболели 53 жителя Оренбуржья. Известно, что чаще всего геморрагическую лихорадку с почечным синдромом выявляли у граждан трудоспособного возраста. При этом мужчины заболевали втрое чаще, чем женщины.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

Житель Ставропольского края погасил 185 штрафов ГИБДД ради отдыха в Дубае, сообщает newstracker.ru. Мужчина оплатил все штрафы на сумму 130 тысяч рублей. В основном штрафы ГИБДД ему были выписаны за превышение скорости.

Удмуртия

Удмуртским властям предлагают не тратить средства на пышные праздники в честь Нового года, пишет udm-info.ru. По мнению депутата горсовета, в данный момент все деньги стоит направлять на поддержку экономики и семей мобилизованных.

Ростовская область

С января текущего года в Ростовской области обнаружили и обезвредили 294 взрывоопасных предмета. Основная их часть была найдена в Ростове-на-Дону, Каменске-Шахтинском, Неклиновском, Матвеево-Курганском и Аксайском районах, информирует rostovgazeta.ru.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Республика Татарстан

Из водопровода в Татарстане течет грязь с песком. Жители поселка Каенлы Нижнекамского района пожаловались на ужасное состояние водопроводной воды, сообщает inkazan.ru.

Волгоградская область

Как сообщает novostivolgograda.ru, врача-терапевта будут судить за поддельные сертификаты о вакцинации в Волгограде. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы за выписку липовых больничных и сертификатов о вакцинации от COVID-19 на сумму 170 тысяч рублей.

Нижегородская область

Жители Дзержинска испугались светящихся объектов в небе, информирует newsnn.ru. Как говорят очевидцы, они увидели беззвучно пролетевший белый диск с большим пламенем. Интернет-пользователи предположили, что это может быть НЛО, ракеты или простые воздушные фонарики.

Свердловская область

В Нижнем Тагиле полиция ищет злоумышленников, сливших бензин из автомобилей, сообщает tagilcity.ru. Как рассказали пострадавшие, их авто оставили полностью без топлива. В полиции подчеркнули, что хулиганы действуют в ночное время.

Оренбургская область

За неполный год мышиной лихорадкой заболели 53 жителя Оренбуржья. Как сообщает 56orb.ru, чаще всего геморрагическую лихорадку с почечным синдромом выявляли у граждан трудоспособного возраста. При этом мужчины заболевали втрое чаще, чем женщины.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тюменская область

Суд отменил приговор Павлу Тигееву, инспектору МЧС, по делу о сгоревшем доме престарелых в Боровском Тюменской области. Как пишет nashgorod.ru, по делу о гибели семи человек в пансионате летом 2022 года Тигееву дали три года лишения свободы условно. Его обвиняли в халатности.

Омская область

Как пишет gorod55.ru, суд отказался от залога в миллион за освобождение бывшего главы омской налоговой службы Владимира Репина. Ранее в российской столице арестовали мужчину, которого подозревали в даче взятки Репину в размере 10 млн рублей.

Карелия

Из-за сильного ветра в Карелии возможны перебои с электричеством, сообщает karelinform.ru. Сильный ветер может вызвать обрыв ЛЭП. В МЧС РФ предупредили, что непогода разыгралась в трех регионах России: Карелии, Коми и Архангельской области.

Приморский край

Под мостом в Уссурийске застряла еще одна фура, несмотря на ограничительные законы, информирует vostokmedia.com. Мост высотой 3,3 м должен останавливать фуры, но водители продолжают под ним застревать.

Башкирия

В этом году самозанятых в Башкирии стало больше на 32 тысячи человек к уровню 2021 года. Как пишет mkset.ru со ссылкой на заявление премьер-министра РБ Андрея Назарова, большая часть самозанятых работает в сферах строительства, пассажирских перевозок, предоставления информационных услуг. Многие заняты собственным производством.

Хабаровский край

Полиция в Хабаровском крае задержала мужчину, пытавшегося продать двухкилограммовый слиток золота. Предварительная цена слитка — 13 млн рублей, сообщает transsibinfo.com. По словам задержанного, слиток он нашел на работе, далее вынес его с предприятия и попытался продать. В отношении подозреваемого заведено дело по УК РФ за незаконный оборот драгоценных металлов.