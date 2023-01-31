Новости регионов: в Новгороде уволили воспитательницу за оскорбление детей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Хабаровске фермер выходил медведицу. Повзрослевшее животное оставило своего спасителя и ушло в тайгу, но мужчина продолжает ее подкармливать. После того как у медведицы появились детеныши, фермер стал подкармливать и их. Медведица спокойно подпускает к малышам мужчину.

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Ставропольский край

Медик, работающий в Ставропольском крае, отказался принять больного во время рабочей смены. Как пишет newstracker.ru, земского доктора не было в кабинете, а когда пациентке удалось его найти, врач не стал оказывать помощь.

Удмуртия

Прокуратурой Удмуртской Республики направлено в суд уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов. По версии следствия, руководитель одной из строительных фирм намеренно вносил недостоверные сведения в налоговые декларации, сообщает udm-info.ru. Ущерб оценен в сумму более 15 млн рублей.

Ростовская область

Жители Октябрьского района Ростова-на-Дону жалуются на сильный канализационный запах, который исходит от реки Темерник. Как пишет rostovgazeta.ru, причиной является грязная зловонная вода, стекающая в ручей, который впадает в реку.

Республика Татарстан

В Татарстане средний возраст деревьев составляет больше полувека. По итогам прошлого года леса занимают в регионе более 1,2 млн га земли. При этом средний показатель лесистости составляет 17,5%, сообщает inkazan.ru.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Волгоградская область

В Волгограде 27-летний мужчина пострадал в результате возгорания в гараже, сообщают novostivolgograda.ru. По предварительной информации, причиной возгорания стал автомобиль. Огонь молниеносно охватил машину.

Нижегородская область

В Нижнем Новгороде воспитатель детского сада заставляла детей стоять на коленях, обзывала и не пускала их в туалет. Как сообщает newsnn.ru, после поступивших жалоб в учреждении была проведена проверка. В результате суд постановил уволить сотрудницу, однако та подала встречное заявление. Теперь дошкольное учреждение должно выплатить ей 100 тысяч рублей, а также восстановить в должности.

Свердловская область

В Свердловской области женщина морила голодом своего девятилетнего сына, а также систематически избивала. Как пишет tagilcity.ru, женщина злоупотребляла алкоголем. В настоящее время ребенок находится под присмотром работников Центра помощи детям.

Оренбургская область

В Оренбурге в одном из цветочных магазинов была совершена кража. Как сообщает 56orb.ru, злоумышленник похитил шесть тысяч рублей и одну розу. Подозреваемый в момент кражи должен был находиться под домашним арестом за ранее совершенные преступления в других точках. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Тюменская область

Житель Тюмени, избивший свою спутницу у дверей ночного клуба, получил условный срок. Как сообщает nashgorod.ru, в состоянии алкогольного опьянения обвиняемый поругался с сожительницей, после чего повалил ее на землю и около 15 раз ударил ногой в район головы. Вину он признал, объяснив свое поведение недовольством подругой.

Омская область

Птицефабрика с Алтая стала банкротом из-за долгов омского «Птицевода», информирует gorod55.ru. Решением арбитражного суда Алтайского края АО «Птицефабрика Благовещенская» признана банкротом. Единоличным учредителем общества является бизнесмен из Омска Павел Ермола, который в период 2016-2020 года занимал в ней пост генерального директора.

Фото: shutterstock.com

Карелия

В Минздраве Карелии отметили, что от 15% до 30% людей на планете болеют грибковыми заболеваниями. Однако многие зараженные этим недугом — от 30% до 60% — погибают. Как пишет karelinform.ru, патогенные грибы имеют широкое распространение во всей окружающей человека среде, в том числе на растениях, одежде, а также в почве.

Приморский край

Из-за сильных морозов в Приморском крае участились случаи аварий на объектах ЖКХ. Как сообщает vostokmedia.com,число аварийных ситуаций выросло на 8,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Башкирия

В январе нынешнего года в Башкирии из-за пожаров погибло 35 человек. Этот показатель в три раза превосходит цифры прошлого года. В МЧС по региону просят жителей с особым вниманием относиться к перегрузке сетей электричества и «человеческому» фактору, а также проявлять осторожность с печами и электроприборами, пишет mkset.ru.

Хабаровский край

Фермер из Хабаровска подкармливает медвежат в тайге. Как пишет transsibinfo.com, мужчина спас их мать, когда она была медвежонком. Повзрослевшая медведица ушла в тайгу, но спокойно подпускает к зверятам фермера и принимает от него еду.