Новости регионов: житель Ставрополя при задержании покусал полицейского

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ставрополе при задержании гражданин покусал сотрудника полиции. Правоохранитель был вынужден обратиться за помощью к медикам. Между тем в Хабаровске мужчина поджег будку с собакой во дворе дома. Живодера осудили по статье УК РФ «Жестокое обращение с животным».

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

В Ставрополе при задержании гражданин покусал сотрудника полиции, пишет издание newstracker.ru. Полицейский был вынужден обратиться за помощью к медикам. Известно, что в органы охраны правопорядка обратились соседи неадекватного жильца. Сообщается, что дебошир ранее был судим по статьям о незаконном обороте наркотических средств и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Республика Удмуртия

В одном из сел Удмуртии местного жителя арестовали по обвинению в убийстве, сообщает udm-info.ru. Согласно версии следственных органов, заподозрив жену в связи с ее руководителем, обвиняемый застрелил соперника прямо на рабочем месте. Тело 34-летнего мужчины обнаружили 4 августа.

Ростовская область

В Ростовской области сотрудница одной из юридических компаний продала чужие участки земли, используя документы, переданные ей для оформления наследства. Об этом информирует издание rostovgazeta.ru. Прибыль злоумышленницы по этим сделкам составила 900 тысяч рублей. В ее отношении возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, ей грозит до шести лет колонии.

Республика Татарстан

Как сообщает inkazan.ru, приговор Ильназу Галявиеву оставили без изменений. Такое решение в Нижнем Новгороде вынес четвертый апелляционный суд общей юрисдикции. В мае 2021 года в ходе вооруженного нападения на гимназию № 175 в Казани обвиняемый убил девятерых человек. Известно, что в мае текущего года подсудимый был приговорен к пожизненному заключению с отбыванием наказания в колонии особого режима.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Ильназ Галявиев

Волгоградская область

В Волгограде следствием ДТП стала смерть несовершеннолетнего водителя мотоцикла. Согласно информации novostivolgograda.ru, причиной аварии стало выскочившее на дорогу животное. 16-летний мотоциклист в результате столкновения с животным вылетел на встречную полосу, где столкнулся с «Ладой», за рулем которой находился 19-летний водитель.

Нижегородская область

Как сообщает newsnn.ru, в Нижегородской области 11-летнему ребенку удалось предотвратить нападение ротвейлера на малыша трех лет. Старший мальчик оттолкнул младшего ребенка, приняв удар на себя, в результате чего был госпитализирован с травмами живота и рук. Согласно предварительным данным, инцидент произошел в деревне Бурцево.

Свердловская область

В Екатеринбурге вынесли приговор обвиняемым по делу о смертельном отравлении метанолом 44 человек. Семеро граждан были признаны виновными — шесть человек отправятся в колонию, одному был назначен условный срок, сообщает tagilcity.ru.

Оренбургская область

Оренбуржцу, который приобрел в Абхазии дорогостоящую иномарку, придется отдать автомобиль государству. Мужчина был задержан при попытке перевезти авто на территорию РФ. Он обвиняется в неуплате таможенных платежей на сумму свыше 2 млн рублей, информирует 56orb.ru.

Тюменская область

В Тюмени дети — подопечные местной жительницы стали жертвами жестокого обращения, их били утюгом, ремнем и поленом, сообщает nashgorod.ru. Ребята признались, что женщина, находясь в нетрезвом состоянии, начала проявлять к ним жестокость. Виновница была приговорена к трем годам лишения свободы условно. Дети уже воспитываются в другой семье.

Омская область

В Омске ребенок был госпитализирован с разрывом селезенки после поездки на электросамокате в компании собственного отца. Сотрудники полиции проводят проверку по факту случившегося, информирует gorod55.ru.

Карелия

Дети из Карелии, отдыхавшие на Черном море, массово заболели после поездки, сообщает karelinform.ru. У 25 ребят выявили признаки ОРЗ, у троих из них температура поднялась до 38–39 градусов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Приморский край

В Приморском крае были ликвидированы почти три футбольных поля наркотиков — на территории Уссурийского городского округа сотрудниками полиции были обнаружены и уничтожены более 36 тысяч кустов конопли. Совокупная площадь нелегальных посевов достигала 18 тысяч кв. м, информирует vostokmedia.com.

Башкирия



В Уфе 7 августа с территории лайфстайл-центра «Башкирия» были эвакуированы 600 человек. По данным mkset.ru, в одном из заведений общепита сработали противопожарные датчики. Все люди, которые в этот момент находились в здании, были выведены на улицу. На место прибыла пожарная бригада. В результате выяснилось, что возгорания не было, а сигнализация сработала из-за небольшого задымления на кухне.

Хабаровский край

Хабаровчанин поджег будку с собакой во дворе дома. Согласно данным издания transsibinfo.com, живодер был осужден по статье УК РФ «Жестокое обращение с животным». Он приговорен к 3 годам и 6 месяцам принудительных работ с удержанием 10% заработной платы в пользу государства.