Новости регионов: житель Ставропольского края поджег общежитие

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Житель Ставропольского края поджег общежитие из-за ссоры с соседкой. После того как огонь начал распространяться, мужчина сообщил другим жильцам о начавшемся пожаре. Им удалось быстро потушить огонь. Тем временем в Петрозаводске 31-летний местный житель покалечил себя при растопке печи. Мужчина получил ожоги II–III степени.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

Житель Ставропольского края поджег общежитие с людьми после ссоры с соседкой, пишет newstracker.ru. Когда пламя стало распространяться, мужчина испугался и постучался к другим соседям, чтобы предупредить их о начавшемся пожаре. Жильцам удалось быстро потушить огонь.

Республика Удмуртия

Сотрудниками полиции задержан житель Ижевска, подставивший женщину под воздействие коллекторов. Сначала мужчина соблазнил ее, а потом тайком оформил на нее микрозаём. Полиция квалифицировала это как мошенничество, пишет udm-info.ru.

Ростовская область

Ростовский пивоваренный завод может стать государственной собственностью. Тему поднял президент группы «Балтика», в которую входит завод. Он обратился к главе Росимущества Вадиму Яковенко с таким предложением. Президент «Балтики» считает, что передача комплекса государству является единственным выходом из ситуации, пишет rostovgazeta.ru.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Республика Татарстан

Автор книги «Слово пацана» Гараев рассказал, что режиссеры не получили разрешение от властей Татарстана на съемки одноименного сериала на территории республики. Причиной стало то, что властям не нравится данный исторический период, они считают его позором. Гараев обратил внимание, что повторение указанного казанского феномена в наше время невозможно, пишет inkazan.ru.

Волгоградская область

В Волгограде под хрущевкой обнаружили старинный подвал, пишут novostivolgograda.ru. Под слоем асфальта и песка нашли фрагмент здания времен Царицына. Краевед Роман Шкода предполагает, что под землей скрывается дореволюционный подвал, засыпанный в 60-е годы прошлого века.

Нижегородская область

Житель Нижнего Новгорода чуть не утонул во время прогулки с собакой. Как пишет newsnn.ru, сначала под лед провалился питомец, после чего хозяин бросился его спасать. На место прибыли сотрудники МЧС, которые помогли выбраться из воды мужчине и собаке. Пострадавший был госпитализирован с сильным переохлаждением.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Свердловская область

Школьников Нижнего Тагила отправляют на дистанционное обучение из-за аномальных морозов. Как пишет tagilcity.ru, температура воздуха в ближайшие дни снизится до −34 градусов.

Оренбургская область

Николай Цискаридзе снял с елки желаний на выставке «Россия» на ВДНХ шарик с просьбой девочки из Оренбурга. Как пишет 56orb.ru, девятилетняя Александра мечтает о скрипке. Народный артист России обещал исполнить эту мечту.

Тюменская область

Тюменский убийца восьмилетней школьницы, получивший пожизненный срок за изнасилование и убийство девочки, настаивает на своей невиновности. Как пишет nashgorod.ru, приговор вынесли в июне 2021 года. Расследование дела и судебные заседания длились два года.

Омская область

Посадившим в поле самолет Сочи — Омск пилотам предложили уволиться. Как пишет gorod55.ru, в авиакомпании официально отказались комментировать появившуюся в СМИ информацию. Отмечается, что в результате посадки самолета в поле под Новосибирском никто не пострадал.

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Карелия

В Петрозаводске 31-летний местный житель покалечил себя при растопке печи. Как пишет karelinform.ru, он получил ожоги II–III степени на площади 10% тела — на кистях рук, бедрах и обеих стопах. Инцидент произошел в одном из домов района Железнодорожный.

Приморский край

Во Владивостоке произошла авария. Как пишет vostokmedia.com, на полном ходу столкнулись два автомобиля. От силы удара одну из машин развернуло на 180 градусов и откинуло в сторону, перекрыв движение. На место вскоре прибыли сотрудники ДПС и машина скорой помощи.

Башкирия

В Башкирии взорвалась школьная котельная, учебное заведение осталось без отопления, пишет mkset.ru. По данным прокуратуры, инцидент произошел в деревне Султанбеково, хлопок привел к разрушению части здания и смерти оператора котельной. Уроки отменены.

Хабаровский край

В Хабаровске пройдет судебное заседание по делу ОПГ, которая занималась отловом и убийством собак для использования мяса в кулинарных целях. Зоозащитники пытаются привлечь внимание общественности к этому делу и призывают неравнодушных прийти на слушания. Заседание состоится в открытом режиме, пишет transsibinfo.com.