Новости регионов: житель Омска потерял ручного голубя в комбинезоне

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Житель Омска в социальных сетях сообщил о пропаже ручного голубя. Он рассказал, что птица понимает команды и отзывается на кличку Себас. Голубь окольцован и одет в красный комбинезон. Тем временем в Североуральске суд взыскал деньги с местной администрации за нападение собаки на девочку-подростка. Инцидент произошел в 2023 году. Животное пробегало мимо и укусило школьницу за бедро.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

На Ставрополье в жилом доме произошел пожар из-за оставленного на зарядке телефона. Как проинформировали в краевом МЧС, пока телефон заряжался, рядом никого не было. Огонь успел уничтожить 50 кв. м помещений. Никто из жильцов дома не пострадал, сообщает newstracker.ru.

Республика Удмуртия

В Ижевске задержана сотрудница полиции, которую подозревают в организации незаконного проживания на территории России мигранта из Узбекистана. По версии следствия, заместитель начальника отдела управления по вопросам миграции регионального МВД приготовила фиктивные документы для нелегала, чтобы он получил временное разрешение на право проживания на территории РФ. Вину подозреваемая полностью признала, информирует udm-info.ru.

Ростовская область

В Ростовской области суд приговорил местного жителя за взятку главному архитектору Таганрога. Как пишет rostovgazeta.ru, в октябре 2022 года за 500 тысяч рублей он планировал получить разрешение на ввод в эксплуатацию здания при наличии у строения серьезных недостатков. Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в 2,5 млн рублей.

Республика Татарстан

В Казани обнародовали статистику изношенности парков общественного транспорта. Так, износ троллейбусного парка Казани составляет около 73,5%, сообщает inkazan.ru. В течение текущего года в городе необходимо заменить 39 троллейбусов.

Фото: vk.com/kzn

Волгоградская область

В Волгоградской области на начальницу отдела приставов возбудили уголовное дело. 40-летнего руководителя районного отдела службы судебных приставов в Жирновске уличили в мошенничестве. Ей вменяют фиктивное трудоустройство сотрудника, пишут novostivolgograda.ru.

Нижегородская область

Жители Нижнего Новгорода жалуются на резкий запах канализации. Особенно сильно он ощущается в центре города. По информации коммунальных служб, никаких аварий в городе не случалось, сообщает newsnn.ru.

Свердловская область

В Североуральске суд взыскал деньги с администрации города по факту нападения собаки на подростка. Инцидент произошел в 2023 году, сообщает tagilcity.ru. Животное пробегало мимо ребенка и укусило школьницу за бедро.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Оренбургская область

В Оренбурге молодой человек выстрелил в остановку, где находились люди. Как пишет 56orb.ru, инцидент запечатлела камера видеонаблюдения. Полицией ведется розыск стрелка. Как пояснили в городской администрации, остановку скоро отремонтируют. При стрельбе никто не пострадал.

Тюменская область

В Тюмени 16-летний подросток попал под колеса автомобиля. Как информирует nashgorod.ru, школьник перебегал улицу вне пешеходного перехода. 29-летний водитель BMW пояснил, что подросток неожиданно выбежал на проезжую часть. Пострадавшего юношу доставили в больницу. На его теле зафиксированы ушибы.

Омская область

Омич потерял ручного голубя. Как сообщает gorod55.ru, птица умеет понимать команды и отзывается на имя Себас. Объявление о пропаже птицы он разместил в местном паблике. Голубь окольцован и одет в красный комбинезон.

Карелия

В Петрозаводске водитель автобуса зажал дверями на остановке коляску с ребенком и поехал. Как сообщает karelinform.ru, о произошедшем ему начали кричать очевидцы. Видеозапись с места происшествия моментально появилась в местном СМИ. В транспортной компании отказались комментировать случившееся.

Приморский край

Экс-главврача приморской психбольницы обвинили в мошенничестве на 11 млн рублей. Как информирует vostokmedia.com, с 16 января 2019 года по апрель 2023 года обвиняемый заключил ряд договоров на поставку по завышенным ценам медицинских и иных изделий для нужд учреждения.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Башкирия

В Уфе полицейские изъяли из незаконного оборота 1,5 тысячи литров спирта, пишет mkset.ru. По версии следствия, в 2023 году горожанин приобрел у неустановленного поставщика большую партию спирта. Его он перевез в свой гараж, где организовал подпольный цех по изготовлению суррогатного алкоголя.

Хабаровский край

В отношении жителя Комсомольска-на-Амуре возбуждено дело о госизмене. Как информирует transsibinfo.com, мужчина через интернет вышел на представителей украинских спецслужб и планировал передавать сведения о предприятии оборонно-промышленного комплекса.