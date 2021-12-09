Новости регионов: житель Башкирии рассказал Дудю о пытках в полиции

Двух учителей школы искусств в Ижевске отстранили от работы из-за отсутствия прививки. По словам сотрудницы школы, они не получили никакого документа об отстранении.

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Ставропольский край

В Крыму задержали жителя Ставропольского края, который обманул больше десяти человек на 16 млн рублей. Как пишет newstracker.ru , пострадавшими оказались 15 человек, которые обращались в агентства недвижимости. Здесь подозреваемый обещал им построить дома или провести водопровод, после чего брал деньги и пропадал.

Удмуртия

В Ижевске двух учителей отстранили от работы в школе искусств из-за отсутствия прививки, сообщает udm-info . По словам учителей, дети остались без полноценных занятий. Кроме того, как сообщила сотрудница школы, им не дали ни одного официального документа об их отстранении.

Ростовская область

Донского экс-депутата заподозрили в хищении денег, выделенных на детские лагеря. Как пишет rostovgazeta.ru , средства были предусмотрены на отдых детей из малообеспеченных семей.

Андрей Егоршев/NEWS.ru

Республика Татарстан

В Татарстане 20% предприятий нарушают «антиковидные» ограничения. Роспотребнадзор по Татарстану заявил о количестве организаций, нарушивших антиковидные требования в ноябре. Их выявили более чем в 250 местах, пишет inkazan.ru .

Волгоградская область

Волгоградец из-за конфликта на дороге расстрелял машину оппонента, пишут novostivolgograda.ru . Наряд ДПС оперативно установил автомобиль злоумышленника и вскоре задержал его.

Нижегородская область

Нижегородские соцучреждения принимали просрочку. Как сообщает newsnn.ru , школа, два детских сада и санаторный детдом попались на том, что принимали мясо и молочку с истекшим сроком годности. Руководство этих учреждений получило предупреждения.

Свердловская область

Гуляющая по проезжей части свинья в Екатеринбурге заставила автомобилистов стоять в пробке. По информации tagilcity.ru , очевидцы рассказали, что это происходило около восьми часов вечера, когда на дорогах самое оживлённое движение. Из-за животного машины несколько минут были вынуждены стоять на месте.

Омская область

В следующем году Омская область собирается установить сигнальные датчики возле предприятий, в общественных местах и на социальных объектах, сообщает облправительство. Как пишет gorod55.ru , они позволят контролировать вредные выбросы в атмосферу и обнаруживать нарушителей.

Оренбургская область

Пенсионер из Тоцкого района платил за коммунальные услуги, которых нет. Как пишет 56orb.ru , мужчина отдавал деньги за содержание печей и каминов, а также осмотр силовых установок и замену люминесцентных ламп. Он обратился в прокуратуру, которая провела проверку и взыскала потраченные пенсионером средства обратно.

Тюменская область

Суд передал дом «Свидетелей Иеговы» в Тюмени в собственность государства, пишет nashgorod.ru . Ещё пять лет назад Генпрокуратура вынесла предупреждение руководству религиозной организации о недопустимости экстремистской деятельности, однако требования федерального закона были проигнорированы. Теперь недвижимость и земля, принадлежащие ликвидируемой религиозной организации, перейдут в собственность России.

dtpptz/vk.com

Карелия

В Петрозаводске из школы экстренно эвакуировали учеников. По данным karelinform.ru , школу заминировали. Сейчас на месте работают сотрудники полиции, кинологи и МЧС.

Приморский край

Китай возобновил приём грузовых железнодорожных составов из Приморья. Чтобы принимать грузы из Приморья, Китаю пришлось переоборудовать внутренние и международные перегрузочные комплексы и перейти на контроль в режиме «тройного цикла», сообщает vostokmedia.com .

Башкирия

В новом фильме журналиста Юрия Дудя житель Башкирии рассказал о пытках в полиции. Как сообщает mkset.ru , сотрудники правоохранительных органов «выбивали» из него показания пытками и угрожали изнасилованием резиновой дубинкой.

Хабаровский край