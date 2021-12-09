Новости регионов: житель Башкирии рассказал Дудю о пытках в полиции

Двух учителей школы искусств в Ижевске отстранили от работы из-за отсутствия прививки. По словам сотрудницы школы, они не получили никакого документа об отстранении.
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