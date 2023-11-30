Новости регионов: женщина спасла косулю от шакала в Ростовской области

Фото: Valentin Wolf/imageBROKER.com/Global Look Press

В Ростовской области женщина спасла косулю от шакала. Владелица местной базы отдыха услышала визги животного и выбежала на улицу. Она увидела, что молодая косуля пытается отбиться от хищника. В итоге женщина отогнала шакала, а косулю отвезла к ветеринару. Тем временем в Екатеринбурге экипаж ДПС помог беременной женщине добраться до роддома. К правоохранителям обратился муж женщины и попросил сопроводить супругу до больницы.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

Нашествие полевых мышей грозит уничтожением будущего урожая на Ставрополье, пишет newstracker.ru. В отдельных районах региона масштабы заселения настолько большие, что считаются угрозой на уровне стихийного бедствия. На конец ноября специалисты обследовали 1,8 млн га полей озимых зерновых культур, рапса, трав и пастбищ. В среднем на один гектар приходится 27 нор грызунов.

Республика Удмуртия

Жители Удмуртии за девять месяцев пропили 17,5 млрд рублей, пишет udm-info.ru. В 2023 году они стали больше пить, потратив на спиртное с января по сентябрь на 2,6% больше, чем годом ранее.

Ростовская область

В Ростовской области местная жительница отбила косулю, на которую напал шакал. Владелица местной базы отдыха услышала дикий визг с улицы и выбежала, чтобы найти источник звука. Им оказалась молодая косуля, которая отчаянно боролась за свою жизнь. Дончанка отогнала хищника. Пострадавшее животное доставили к ветеринару, пишет rostovgazeta.ru.

Республика Татарстан

В Набережных Челнах врачи спасли 20-летнему парню простреленный глаз. В мужчину случайно выстрелили из пневматического пистолета с близкого расстояния. После инцидента он не сразу обратился к медикам, пишет inkazan.ru. Испытывая сильную боль, молодой человек отправился в больницу лишь через несколько часов. Операция по извлечению пули длилась полтора часа.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Волгоградская область

Двух волгоградцев подозревают в уклонении от армии, пишут novostivolgograda.ru. Волгоградских призывников задержали в общежитии в Москве. Полицейские вместе с сотрудниками военкомата пришли к двум парням 20 и 22 лет. Их забрали в отдел полиции, а потом передали в военный комиссариат Домодедово. Как отмечают родные парней, молодые люди не уклонялись от службы. Они учились в средних специальных учреждениях, а потом уехали работать в Москву.

Нижегородская область

Бывшему нижегородскому полицейскому, задержанному за многолетнее преследование возлюбленной, избрали меру пресечения в Автозаводском районном суде, пишет newsnn.ru. 29 ноября мужчине избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Свердловская область

В Екатеринбурге экипаж ДПС помог добраться женщине в роддом, пишет tagilcity.ru. Сотрудники полиции пояснили, что в городе были пробки. Во время патрулирования к ним подошел мужчина, сказал, что у его беременной жены начались схватки, и попросил помочь сопроводить их в перинатальный центр. Госавтоинспекторы использовали проблесковые маячки и звуковые сигналы.

Оренбургская область

Под домашний арест на два месяца отправили 64-летнего жителя Оренбуржья по обвинению в совершении действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. Как пишет 56orb.ru, он подозревается в насилии над собственным внуком. Решение о заключении подозреваемого из Медногорска под домашний арест принималось на закрытом судебном заседании.

Тюменская область

Цены на овощи в Тюмени выросли до новых значений. Как пишет nashgorod.ru, килограмм огурцов стоит 330 рублей, а томатов — 550 рублей. Ценник подняли в сетевых магазинах.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Омская область

Бывший советник экс-губернатора Буркова Максим Ростов возглавил омский РЦСО. Как пишет gorod55.ru, в региональном центре по связям с общественностью поменялось руководство. Директором ранее являлся Сергей Турянчик. Он отправился на пенсию, а на его место встал другой человек.

Карелия

Каждую ночь из Петрозаводска вывозят более 200 т снега. Как пишет karelinform.ru, уборка снега производится как с помощью спецтехники, так и вручную. Мобильные бригады в основном занимаются расчисткой пешеходных дорожек, тротуаров и остановок, в то время как машинисты автогрейдеров сосредотачивают силы на дорогах.

Приморский край

Из больницы Владивостока выписали мальчика, который упал с виадука на трассу, пишет vostokmedia.com. 14-летний подросток в начале ноября упал с виадука на проспекте 100-летия Владивостока прямо на оживленную трассу. Мальчик впал в кому, за его жизнь боролись врачи. В конце ноября пострадавшего выписали из больницы.

Башкирия

В центре Уфы снесут почти всю улицу для постройки высоток. Всего под снос попадают 77 строений в центре города. Администрация приняла решение о «комплексном развитии территории». Снос затронет улицу 9 Января до бульвара Ибрагимова, а также ряд строений по улицам Деповской, Запотоцкого, пишет mkset.ru.

Хабаровский край

В Хабаровске учатся более семи тысяч иногородних студентов. Из них 45% являются жителями Хабаровского края, остальные 55% (4407 человек) — студенты из 39 регионов России, включая новые. Большинство из них приехало из Приморского края (939 человек), пишет transsibinfo.com.