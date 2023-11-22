Новости регионов: замерзшая змея залезла погреться в дом в Приморье

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Замерзшая от ноябрьских холодов змея забралась в частный дом под Уссурийском в Приморском крае. В рептилии опознали самую опасную породу в регионе — уссурийского щитомордника. Между тем в управлении МЧС по Удмуртии назвали завышенными данные мэрии Ижевска о выпадении в городе 32 см снега.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

В Ставрополе люди застряли на аттракционе на высоте 35 метров, пишет newstracker.ru. После ЧП прокуратура выявила нарушения в работе высотного аттракциона, на который допускали посетителей без учета возраста и роста. Также он не был оборудован резервным генератором, чтобы в случае отключения электричества карусель не зависла.

Республика Удмуртия

Глава Ижевска Дмитрий Чистяков назвал ухудшение погоды в удмуртской столице «натиском стихии». По данным мэрии, за два дня в городе выпало 32 см снега. В то же время в республиканском управлении МЧС опровергли эти данные, заявив, что официальный Telegram-канал муниципалитета сильно завышает количество выпавших в городе осадков, пишет udm-info.ru.

Фото: t.me/adm_izh

Ростовская область

Взрыв котла произошел в доме многодетной семьи в Ростовской области, пишет rostovgazeta.ru. Из-за этого в помещении начался пожар. Прибывшие на место происшествия спасатели ликвидировали возгорание в течение часа. Никто не пострадал.

Республика Татарстан

В Набережных Челнах девушка пырнула ножом бывшего мужа за попытку поцеловать, пишет inkazan.ru. Экс-супруги встретились, решили поговорить и выпить спиртные напитки. В какой-то момент мужчина захотел поцеловать бывшую жену, но та ему отказала. После этого челнинец начал избивать женщину, которая в свою очередь воспользовалась складным ножом. Мужчина получил серьезную травму, а его экс-возлюбленная — условный срок.

Волгоградская область

Машина попала под товарный поезд в Волгограде, пишут novostivolgograda.ru. Водитель застрял на железнодорожном переезде, к которому приближался состав. Машинист пытался экстренно затормозить, но расстояние до машины было слишком маленьким. Водитель в последний момент успел покинуть автомобиль, он не пострадал.

Нижегородская область

Комитет Заксобрания Нижегородской области по социальным вопросам 22 ноября в первом чтении одобрил законопроект о запрете абортов в частных клиниках, пишет newsnn.ru. За документ проголосовали 10 депутатов, один законодатель воздержался, восемь народных избранников не пришли на заседание.

Свердловская область

В Нижнем Тагиле в соцсетях появились объявления о поиске актеров массовки на роль зомби, пишет tagilcity.ru. Под объявлением оставили комментарии более 3,5 тысячи желающих, однако они не получили ни одного ответа от авторов поста. Люди подозревают, что объявления — часть мошеннической схемы. Аналогичные посты с идентичными условиями, датой и временем съемок появились в сообществах Бийска, Барнаула и Пензы.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Оренбургская область

Генпрокурор РФ Игорь Краснов взял на контроль ситуацию с кладбищами в Оренбурге. Как пишет 56orb.ru. он провел личный прием, на котором люди жаловались, что кладбища в области превращаются в свалки. После прокурорской проверки власти привели в порядок сразу 80 кладбищ.

Тюменская область

В тюменских аптеках нельзя купить лекарства по чужому рецепту. Как пишет nashgorod.ru, фармацевты вносят рецепты на льготные препараты в реестр, чтобы отпуск лекарств по нему отражался в системе. В реестр попадут и препараты особой учетности.

Омская область

На трассе Тюмень — Омск произошло смертельное ДТП. Как пишет gorod55.ru, мужчина 1986 года рождения двигался по трассе на автомобиле Hyundai. В районе 500-го километра он выехал на встречную полосу и врезался в большегруз Scania. Водитель грузовика выжил, но с травмами был госпитализирован.

Карелия

Пожарные в Петрозаводске помогли женщине попасть к отцу-инвалиду. Как пишет karelinform.ru, пенсионер не выходил на связь с родственниками. Спасатели вскрыли дверь с помощью шанцевого инструмента. Оказалось, что с пожилым мужчиной все в порядке, в медицинской помощи он не нуждался.

Приморский край

Замерзшая от ноябрьских холодов змея забралась в частный дом под Уссурийском в Приморском крае. Как пишет vostokmedia.com, хозяева дома сняли рептилию на видео и поделились роликом в социальных сетях. Приморцы узнали на этих кадрах самую опасную породу в регионе — уссурийского щитомордника.

Башкирия

В Уфе в Гостином Дворе состоится открытие фуд-молла. Гастрономическое пространство включает в себя 17 небольших островков-корнеров. Также там планируется проводить концерты, мероприятия и мастер-классы для взрослых и детей, пишет mkset.ru.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Хабаровский край

В Хабаровске в декабре пройдет конкурс ледовых скульптур «Амурский хрусталь — 2023». Его тематика связана с провозглашенным указом президента РФ Владимира Путина о Годе Рахманинова в 2023 году. В этом году отмечается 150-летие со дня рождения композитора. С 21 по 24 декабря скульпторы будут работать над своими ледовыми произведениями в парке «Динамо». Имена победителей будут объявлены в конце декабря 2023 года, пишет transsibinfo.com.