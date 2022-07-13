Новости регионов: за год в Нижнем Новгороде пропали пятеро детей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В приморском селе Сергеевка подростки толпой избили девочку. Как рассказала свидетельница, в нападении участвовала состоящая на учете девочка-подросток. Мать подозреваемой ее вину не подтвердила.

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Ставропольский край

Одна из компаний в Ставрополье, которая подозревается в порче земель на 48 млрд рублей, осуществляла государственные заказы. Фирма «Нерудстрой» поставляла строительные материалы для российских дорожно-строительных компаний. Об этом сообщает newstracker.ru. Главу предприятия, нанесшего существенный урон природе, недавно арестовали.

Удмуртия

Администрация Ижевска упустила из вида строительство поликлиники в Октябрьском районе города. В соцсетях горожане обратились к чиновникам с напоминанием о данном ранее обещании, сообщает udm-info.ru. Еще восемь лет назад руководство города обещало начать возведение нового медучереждения и закончить его спустя два года.

Ростовская область

В Ростове, недалеко от ЖК «Западная резиденция» были взяты пробы воздуха. Анализ выявил высокое содержание отравляющего вещества, информирует rostovgazeta.ru. Местные жители рассказали, что, несмотря на полученные данные о наличии в воздухе вредных компонентов, видимых изменений в окружающей среде не наблюдается.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Взятие проб воздуха

Республика Татарстан

Ошибка врачей привела к слепоте жителя Набережных Челнов. Пострадавший пациент потребовал 5 млн рублей компенсации за причиненный ему моральный вред, сообщает inkazan.ru. Судебная экспертиза выяснила, что мужчине оказали некачественные медицинские услуги. В итоге здоровью истца был нанесен вред средней степени..

Волгоградская область

Волгоградца могут арестовать на 15 суток из-за совершенного им мелкого хулиганства на Мамаевом кургане. По данным издания novostivolgograda.ru, в социальной сети опубликовано видео, где горожанин позирует в Зале Воинской Славы. При этом он принимает неприличную позу и находится без обуви. Нарушителя задержали, во время допроса он объяснил свое непристойное поведение состоянием опьянения.

Нижегородская область

В период с января в Нижнем Новгороде пропало пятеро детей. В общей сложности с начала года в полицию направлено 444 заявления об исчезновении детей, 408 из них нашли, действуя оперативно, сообщает newsnn.ru. 31 ребенок найден с помощью федерального розыска. Пятеро детей до сих пор числятся пропавшими без вести.

Свердловская область

Нижний Тагил занял четвертое место в списке лучших городов, где налажены межнациональные отношения. По информации tagilcity.ru, в течение двух последних в Нижнем Тагиле были организованы мероприятия, в которых участвовали разные народы, проживающие в городе. Большой интерес публики вызвал: конкурс «Мамы многонационального города», конкурс колясок, праздник «Сабантуй», фестиваль «Тагильский калейдоскоп», а также цикл занятий, раскрывающих тему фольклора — «Необычные традиции обычных народов».

Фото: Dmitry Chasovitin/Global Look Press Жители Нижнего Тагила на празднике

Оренбургская область

В области Оренбурга в начале июля открыли первую заправку для электрокаров. Зарядная станция имеет мощность 60 кВт, чтобы зарядить авто, потребуется 20 минут, сообщает 56orb.ru. Согласно исследованиям, в области повышается востребованность экотранспорта. В настоящее время в регионе насчитывается 130 электрокаров.

Тюменская область

Карантинные ограничения введены в деревне Медведчикова Тобольского района, карантин действует в радиусе трех километров вокруг села. Данное решение связано со случаями бешенства, информирует nashgorod.ru. Специалисты обнаружили эпидемиологический очаг в подсобном хозяйстве.

Омская область

Саженцы, высаженные в городе Омске (микрорайон на Поворотной), совершенно высохли. Горожане констатировали факт того, что за растениями никто не ухаживал, в результате они превратились в сухостой. Как сообщает gorod55.ru, процесс благоустройства нового микрорайона вызывает недовольство у жителей. Обширная часть территории покрыта плитка, ее также занимает парковка, а вот зеленых насаждений нет.

Карелия

Карельские медики хотят помочь инфицированным обезьяньей оспой, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков, передает karelinform.ru. Впервые случай заражения в стране был выявлен вчера в Санкт-Петербурге. Рекомендации о том, какие риски грозят жителям Карелии, разместил на официальной странице глава регионального Министерства здравоохранения.

Приморский край

В Приморье, в селе Сергеевка, подростки толпой избили девочку, сообщает vostokmedia.com. По свидетельству жительницы из ближайшего села, активное участие в нападении принимала «девочка в сером». Она находится на учете, ее поведение возмущает местных жителей уже давно, но мать подростка ее причастность не подтверждает.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Башкирия

Министерство транспорта Башкирии озвучило причину пробки, протянувшейся на много километров. Автомобильный затор зафиксировали в районе въезда в Уфу со стороны Стерлитамака. По информации ведомства, виной тому ДТП, произошедшее накануне на участке трассы Уфа-Оренбург, пишет mkset.ru. В то же время водители авто опубликовали в социальной сети видео, демонстрирующее, что ехать можно лишь по крайней линии левой полосы, поскольку правую занимают большегрузы.

Хабаровский край

В Хабаровском регионе распространилось вредное растение — амброзия полыннолистная. Сорняк выявили в селе Дружба, он захватил площадь более 30 га. Сегодня происходит цветение амброзии, что по сведениям специалистов представляет опасность для человеческого здоровья и наносит вред природе.