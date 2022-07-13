В приморском селе Сергеевка подростки толпой избили девочку. Как рассказала свидетельница, в нападении участвовала состоящая на учете девочка-подросток. Мать подозреваемой ее вину не подтвердила.
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Ставропольский край
Одна из компаний в Ставрополье, которая подозревается в порче земель на 48 млрд рублей, осуществляла государственные заказы. Фирма «Нерудстрой» поставляла строительные материалы для российских дорожно-строительных компаний. Об этом сообщает newstracker.ru. Главу предприятия, нанесшего существенный урон природе, недавно арестовали.
Удмуртия
Администрация Ижевска упустила из вида строительство поликлиники в Октябрьском районе города. В соцсетях горожане обратились к чиновникам с напоминанием о данном ранее обещании, сообщает udm-info.ru. Еще восемь лет назад руководство города обещало начать возведение нового медучереждения и закончить его спустя два года.
Ростовская область
В Ростове, недалеко от ЖК «Западная резиденция» были взяты пробы воздуха. Анализ выявил высокое содержание отравляющего вещества, информирует rostovgazeta.ru. Местные жители рассказали, что, несмотря на полученные данные о наличии в воздухе вредных компонентов, видимых изменений в окружающей среде не наблюдается.
Республика Татарстан
Ошибка врачей привела к слепоте жителя Набережных Челнов. Пострадавший пациент потребовал 5 млн рублей компенсации за причиненный ему моральный вред, сообщает inkazan.ru. Судебная экспертиза выяснила, что мужчине оказали некачественные медицинские услуги. В итоге здоровью истца был нанесен вред средней степени..
Волгоградская область
Волгоградца могут арестовать на 15 суток из-за совершенного им мелкого хулиганства на Мамаевом кургане. По данным издания novostivolgograda.ru, в социальной сети опубликовано видео, где горожанин позирует в Зале Воинской Славы. При этом он принимает неприличную позу и находится без обуви. Нарушителя задержали, во время допроса он объяснил свое непристойное поведение состоянием опьянения.
Нижегородская область
В период с января в Нижнем Новгороде пропало пятеро детей. В общей сложности с начала года в полицию направлено 444 заявления об исчезновении детей, 408 из них нашли, действуя оперативно, сообщает newsnn.ru. 31 ребенок найден с помощью федерального розыска. Пятеро детей до сих пор числятся пропавшими без вести.
Свердловская область
Нижний Тагил занял четвертое место в списке лучших городов, где налажены межнациональные отношения. По информации tagilcity.ru, в течение двух последних в Нижнем Тагиле были организованы мероприятия, в которых участвовали разные народы, проживающие в городе. Большой интерес публики вызвал: конкурс «Мамы многонационального города», конкурс колясок, праздник «Сабантуй», фестиваль «Тагильский калейдоскоп», а также цикл занятий, раскрывающих тему фольклора — «Необычные традиции обычных народов».
Оренбургская область
В области Оренбурга в начале июля открыли первую заправку для электрокаров. Зарядная станция имеет мощность 60 кВт, чтобы зарядить авто, потребуется 20 минут, сообщает 56orb.ru. Согласно исследованиям, в области повышается востребованность экотранспорта. В настоящее время в регионе насчитывается 130 электрокаров.
Тюменская область
Карантинные ограничения введены в деревне Медведчикова Тобольского района, карантин действует в радиусе трех километров вокруг села. Данное решение связано со случаями бешенства, информирует nashgorod.ru. Специалисты обнаружили эпидемиологический очаг в подсобном хозяйстве.
Омская область
Саженцы, высаженные в городе Омске (микрорайон на Поворотной), совершенно высохли. Горожане констатировали факт того, что за растениями никто не ухаживал, в результате они превратились в сухостой. Как сообщает gorod55.ru, процесс благоустройства нового микрорайона вызывает недовольство у жителей. Обширная часть территории покрыта плитка, ее также занимает парковка, а вот зеленых насаждений нет.
Карелия
Карельские медики хотят помочь инфицированным обезьяньей оспой, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков, передает karelinform.ru. Впервые случай заражения в стране был выявлен вчера в Санкт-Петербурге. Рекомендации о том, какие риски грозят жителям Карелии, разместил на официальной странице глава регионального Министерства здравоохранения.
Приморский край
В Приморье, в селе Сергеевка, подростки толпой избили девочку, сообщает vostokmedia.com. По свидетельству жительницы из ближайшего села, активное участие в нападении принимала «девочка в сером». Она находится на учете, ее поведение возмущает местных жителей уже давно, но мать подростка ее причастность не подтверждает.
Башкирия
Министерство транспорта Башкирии озвучило причину пробки, протянувшейся на много километров. Автомобильный затор зафиксировали в районе въезда в Уфу со стороны Стерлитамака. По информации ведомства, виной тому ДТП, произошедшее накануне на участке трассы Уфа-Оренбург, пишет mkset.ru. В то же время водители авто опубликовали в социальной сети видео, демонстрирующее, что ехать можно лишь по крайней линии левой полосы, поскольку правую занимают большегрузы.
Хабаровский край
В Хабаровском регионе распространилось вредное растение — амброзия полыннолистная. Сорняк выявили в селе Дружба, он захватил площадь более 30 га. Сегодня происходит цветение амброзии, что по сведениям специалистов представляет опасность для человеческого здоровья и наносит вред природе.