Новости регионов: за год из Казани депортировали 900 мигрантов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В числе погибших во время давки в Сеуле оказалась жительница Владивостока. Известно, что там девушка жила в течение нескольких лет до трагедии девушка и была студенткой Дальневосточного федерального университета. Последний пост на ее странице в социальной сети появился буквально за несколько часов до трагедии. На ней девушка вместе с друзьями отдыхает в Сеуле, в одном из ночных клубов.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

На Ставрополье подрядчик сорвал сроки проведения ремонта школы стоимостью 18 млн рублей. В поселке Прикалаусский капремонт школы должен быть завершиться в августе 2022 года, сообщает newstracker.ru. Прокуратура внесла представление в адрес директора ООО.

Удмуртия

В Удмуртии проводится проверка по факту возгорания пассажирского автобуса на федеральной трассе в Малопургинском районе, пишет udm-info.ru. Пожар произошел из-за короткого замыкания электропроводки в моторном отсеке.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ростовская область

В Ростове рассмотрено дело по УК РФ в отношении инспектора ДПС. Сотрудник пользовался своим служебным положением и брал с граждан взятки почти четыре года, информирует rostovgazeta.ru.

Республика Татарстан

За текущий год из Казани было депортировано 900 мигрантов. Сейчас в городе живет порядка 41,5 тысяч иностранцев, пишет inkazan.ru.

Волгоградская область

По данным novostivolgograda.ru в Волгоград попала партия опасного наркотика, убивающего подростков. Среди жертв — несколько парней в возрасте 17 и 18 лет, а также 14-летняя школьница, которая случайно обнаружила закладку с наркотическим веществом и решила его попробовать.

Фото: shutterstock

Нижегородская область

Как сообщает newsnn.ru, в Нижнем Новгороде начнут пересаживать стволовые клетки. Одной из больниц выдали лицензию на применение прогрессивных способов лечения чрезвычайно опасных заболеваний.

Свердловская область

Как сообщает tagilcity.ru, жительница Тагила продает талоны на бесплатное детское молоко. Мать-одиночка планирует получить за рецепт тысячу рублей. Женщина отмечает, что ребенок отказывается употреблять эти продукты, а размер детских пособий очень маленький.

Оренбургская область

Жители Оренбурга подписывают петицию о сохранении троллейбусов. Как сообщает 56orb.ru, горожане не хотят лишаться этого вида транспорта и требуют сохранения контактной сети. Согласно более раннему заявлению властей, содержание троллейбусов обходится им слишком дорого.

Тюменская область

Экс-депутат Тюмени призывает запретить Хэллоуин. По данным nashgorod.ru, на своей странице в социальной сети VK он призывает жителей России отказаться от этого «оккультного праздника». По его мнению, это поможет в войне «со вселенским злом».

Омская область

Женщина, которая в течение 35 лет жила в бочке, получила квартиру и вышла на работу, сообщает gorod55.ru. По ее словам, годовщину переезда на новое место жительства она не отмечала. Жительница Омской области также пожаловалась на то, что ей трудно привыкнуть к новому месту жительства, ее еще тянет в Старый Кировск, а работа помогает отвлечься.

Карелия

По данным karelinform.ru, в Петрозаводске целый район на долгое время остался без телевещания. Компания, предоставляющая его, не может отремонтировать оборудование.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Приморский край

В числе погибших во время давки в Сеуле оказалась жительница Владивостока. Известно, что там девушка жила в течение нескольких лет до трагедии девушка и была студенткой Дальневосточного федерального университета. Как пишет vostokmedia.com, последний пост на ее странице в социальной сети появился буквально за несколько часов до трагедии. На ней девушка вместе с друзьями отдыхает в Сеуле, в одном из ночных клубов.

Башкирия

В БашГУ в Уфе 30 октября на олимпиаде для учеников 2–4 классов случилась давка. Глава региона Радий Хабиров призвал найти и наказать виновного. Как информирует mkset.ru, в университет из районов Башкирии съехались семьи с детьми, но в БашГУ их не пустили. Охранник на входе заявил об отмене мероприятия.

Хабаровский край

У лыжников и сноубордистов в предстоящем предстоящем сезоне не будет возможности побывать на спортивно-туристической базе «Амут Сноу Лейк» в Хабаровском крае. Ее закрыли и выставили на торги полгода назад, но покупателей до сих пор нет. Как сообщает transsibinfo.com, сейчас территория базы закрыта, к зимнему сезону не проводят никаких подготовительных мероприятий.