Новости регионов: введение QR-кодов в Свердловской области оспорили в суде

Медведи-шатуны, не успевшие набрать жир для зимней спячки, бродят по Хабаровскому краю. Нескольких из них уже застрелили на кладбищах Комсомольска-на-Амуре.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Ростовская область

Полиция задержала браконьера на побережье Таганрогского залива. Улов оценили в 3,5 млн рублей. По информации rostovgazeta.ru , автомобиль злоумышленника обнаружили пограничники. В салоне находились тарань и судак.

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Удмуртия

Жители Ижевска пожаловались на столпотворение у входа в торговый центр «Петровский». Как сообщают корреспонденты udm-info , инцидент произошёл в минувшие выходные. Очевидцы утверждают, что охранники проверяли наличие сертификатов у посетителей и измеряли им температуру. В результате было нарушено требование о соблюдении социальной дистанции.

Ставрополье

В протекающую через Татарское городище реку в Ставрополе сливают химикаты из частного сектора. По информации newstracker.ru , вода стала в результате мутно-белой.

Республика Татарстан

Казань занимает позицию в топ-3 мегаполисов, в которых дорого жить. Как пишет inkazan.ru , такого мнения придерживаются 58% местных жителей. В рейтинг вошли также Уфа и Москва.

Елена Гурдина/NEWS.ru

Нижегородская область

В Нижегородской области компании выписали штраф в размере 500 тысяч рублей за гибель водителя. По данным корреспондентов newsnn.ru , шофёр осматривал КамАЗ, прицеп тяжеловоза. Мужчина поднял задние колеса прицепа с помощью домкрата и забрался под машину, предварительно не поставленную на ручной тормоз. КамАЗ с прицепом переехал бордюр и наехал на человека.

Свердловская область

Юристы на Урале инициировали судебные разбирательства с губернатором Свердловской области. Причиной стали QR-коды, сообщает tagilcity.ru . Правозащитники выступили с требованием об отмене части указа, которым был введен «пропускной режим». Он противоречит Конституции России, заявили юристы. В региональном департаменте настаивают на том, что документ закон не нарушает.

Волгоградская область

Как сообщает информационное издание novostivolgograda.ru , за период с января по сентябрь текущего года в Волгограде зарегистрировали 9913 брачных союзов. Речь идёт о показателе, который на 19,6% выше прошлогоднего. Однако статистика при этом свидетельствует о снижении рождаемости в регионе.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Омская область

Очень упитанные утки могут не покинуть Омск. По данным корреспондентов gorod55.ru , о лишней массе тела у птиц сообщили сотрудники местного зоопарка. Они посетовали на то, что посетители всё время подкармливают уток и те толстеют, рискуя погибнуть зимой.

Карелия

Жители Карелии останутся без электроснабжения в нерабочий период. Издание karelinform.ru пишет, что это связано с модернизацией и ремонтом различных объектов. Отключения планируются на территориях девяти районов республики и в Петрозаводске.

Тюменская область

Птицефабрика в Тюмени по-прежнему сжигает кур, невзирая на тот факт, что специалисты Роспотребнадзора ранее потребовали сделать это до конца октября. Как пишет nashgorod.ru , на фабрике обнаружили птичий грипп. Ликвидации подлежат свыше четырех миллионов кур-несушек.

Приморский край

Автовладелец встретил тигра на дороге в Приморье. Очевидец сообщил журналистам vostokmedia.com о том, что огромное животное прыгало по автотрассе ночью, но ретировалось, испугавшись света фар.

Оренбургская область

Сотрудники полиции Оренбурга сообщили об изъятии 1232 литров контрафактного алкоголя. По информации 56orb.ru , борьбу с теми, кто сбывает незаконную продукцию, не прекращают после ЧП со смертельными отравлениями метанолом.

Башкирия

В Башкирии зарегистрирован рекордный скачок цен на объекты недвижимости. По информации портала mkset.ru , с начала текущего года на 9% подорожали в регионе квартиры как в новостройках, так и на вторичном рынке жилья.

г. Уфа drive2.ru

Хабаровский край