Новости регионов: введение QR-кодов в Свердловской области оспорили в суде
Андрей Кузнецов
NEWS.ru
10:17, 02 ноября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Google Новости
Медведи-шатуны, не успевшие набрать жир для зимней спячки, бродят по Хабаровскому краю. Нескольких из них уже застрелили на кладбищах Комсомольска-на-Амуре.
Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.
Ростовская область
Полиция задержала браконьера на побережье Таганрогского залива. Улов оценили в 3,5 млн рублей. По информации rostovgazeta.ru, автомобиль злоумышленника обнаружили пограничники. В салоне находились тарань и судак.
id90133035/vk.com
Удмуртия
Жители Ижевска пожаловались на столпотворение у входа в торговый центр «Петровский». Как сообщают корреспонденты udm-info, инцидент произошёл в минувшие выходные. Очевидцы утверждают, что охранники проверяли наличие сертификатов у посетителей и измеряли им температуру. В результате было нарушено требование о соблюдении социальной дистанции.
Ставрополье
В протекающую через Татарское городище реку в Ставрополе сливают химикаты из частного сектора. По информации newstracker.ru, вода стала в результате мутно-белой.
Республика Татарстан
Казань занимает позицию в топ-3 мегаполисов, в которых дорого жить. Как пишет inkazan.ru, такого мнения придерживаются 58% местных жителей. В рейтинг вошли также Уфа и Москва.
Елена Гурдина/NEWS.ru
Нижегородская область
В Нижегородской области компании выписали штраф в размере 500 тысяч рублей за гибель водителя. По данным корреспондентов newsnn.ru, шофёр осматривал КамАЗ, прицеп тяжеловоза. Мужчина поднял задние колеса прицепа с помощью домкрата и забрался под машину, предварительно не поставленную на ручной тормоз. КамАЗ с прицепом переехал бордюр и наехал на человека.
Свердловская область
Юристы на Урале инициировали судебные разбирательства с губернатором Свердловской области. Причиной стали QR-коды, сообщает tagilcity.ru. Правозащитники выступили с требованием об отмене части указа, которым был введен «пропускной режим». Он противоречит Конституции России, заявили юристы. В региональном департаменте настаивают на том, что документ закон не нарушает.
Волгоградская область
Как сообщает информационное издание novostivolgograda.ru, за период с января по сентябрь текущего года в Волгограде зарегистрировали 9913 брачных союзов. Речь идёт о показателе, который на 19,6% выше прошлогоднего. Однако статистика при этом свидетельствует о снижении рождаемости в регионе.
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Омская область
Очень упитанные утки могут не покинуть Омск. По данным корреспондентов gorod55.ru, о лишней массе тела у птиц сообщили сотрудники местного зоопарка. Они посетовали на то, что посетители всё время подкармливают уток и те толстеют, рискуя погибнуть зимой.
Карелия
Жители Карелии останутся без электроснабжения в нерабочий период. Издание karelinform.ru пишет, что это связано с модернизацией и ремонтом различных объектов. Отключения планируются на территориях девяти районов республики и в Петрозаводске.
Тюменская область
Птицефабрика в Тюмени по-прежнему сжигает кур, невзирая на тот факт, что специалисты Роспотребнадзора ранее потребовали сделать это до конца октября. Как пишет nashgorod.ru, на фабрике обнаружили птичий грипп. Ликвидации подлежат свыше четырех миллионов кур-несушек.
Приморский край
Автовладелец встретил тигра на дороге в Приморье. Очевидец сообщил журналистам vostokmedia.com о том, что огромное животное прыгало по автотрассе ночью, но ретировалось, испугавшись света фар.
Оренбургская область
Сотрудники полиции Оренбурга сообщили об изъятии 1232 литров контрафактного алкоголя. По информации 56orb.ru, борьбу с теми, кто сбывает незаконную продукцию, не прекращают после ЧП со смертельными отравлениями метанолом.
Башкирия
В Башкирии зарегистрирован рекордный скачок цен на объекты недвижимости. По информации портала mkset.ru, с начала текущего года на 9% подорожали в регионе квартиры как в новостройках, так и на вторичном рынке жилья.
г. Уфаdrive2.ru
Хабаровский край
Жители Хабаровского края столкнулись с нашествием медведей-шатунов. Корреспонденты transsibinfo.com сообщают, что в течение лета зверям не удалось нагулять жира для спокойной зимовки. Медведи-шатуны в итоге просыпаются и следуют в ближайшие села в поисках пищи. На кладбищах Комсомольска-на-Амуре застрелили уже нескольких животных.