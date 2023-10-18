Новости регионов: второклассник в Хабаровском крае навел страх на всю школу

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Второклассник из Комсомольска-на-Амуре держит в страхе всю школу. Местные власти обратили внимание на эту проблему и заявили о необходимости проведения расследования. Между тем в Казани трое мужчин похитили и избили 19-летнего студента из Узбекистана. Причиной стал долг молодого человека в 50 тысяч рублей.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

Высокопоставленных чиновников хотят оставить без корпоративов на Ставрополье. Чиновников попросили не проводить корпоративы из-за СВО, пишет newstracker.ru. Глава края рекомендовал им воздержаться от новогодних корпоративов, как и в прошлом году. По его словам, сейчас стоит думать только о проведении спецоперации.

Республика Удмуртия

Удмуртия на 58-м месте в рейтинге регионов по доходам населения, пишет udm-info.ru. Соотношение доходов населения и стоимости потребительского набора составило 1,86. А средний доход жителей региона во втором квартале текущего года вырос на 5,5% и достиг 34 тысяч рублей в месяц. Пермский край и Кировская область оказались впереди Удмуртии.

Ростовская область

Ростов-на-Дону возглавил список самых популярных направлений для автобусных маршрутов на ноябрьские праздники, пишет rostovgazeta.ru. Специалисты утверждают, что в городе туристов привлекают достопримечательности, казачьи традиции и местная кухня. Также в рейтинг вошли Воронеж, Переславль-Залесский, Санкт-Петербург, Рязань, Краснодар и Киржач.

Республика Татарстан

В Казани 19-летнего студента из Узбекистана похитили и избили трое мужчин. Как поясняет inkazan.ru, причиной стал долг молодого человека в 50 тысяч рублей. На мигранта набросились трое, затолкали в автомобиль и вывезли за город. Студента избили, потребовали от него полмиллиона за просрочку и отпустили искать средства. Потерпевший обратился в полицию.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Волгоградская область

Жительница Волгоградской области обвинила гражданского мужа в угоне автомобиля. Машину быстро нашли, за рулем находился гражданский супруг женщины. Мужчина был пьян и не имел водительских прав. На него составили протокол об административном нарушении. Выяснилось, что перед этим между возлюбленными произошла ссора, после которой мужчина уехал на машине. Желая отомстить, женщина позвонила в МВД с выдуманной историей об угоне. Сейчас ей грозит уголовное дело за ложный донос, сообщают novostivolgograda.ru.

Нижегородская область

В Нижнем Новгороде 320 человек эвакуировали из корпуса ННГУ из-за срабатывания сигнализации, пишет newsnn.ru. Пожарные установили, что в учебном кабинете случилось короткое замыкание светильника без последующего горения. В тот момент в помещении находился только преподаватель.

Свердловская область

В Екатеринбурге неизвестный обстрелял автомобиль каршеринга. Как пишет tagilcity.ru, машину сняла супружеская пара, теперь они разыскивают очевидцев произошедшего. Стреляли в стекло из пневматики, после выстрелов оно осыпалось.

Оренбургская область

Привокзальная площадь в Оренбурге станет одной из визитных карточек города после реконструкции. Как пишет 56orb.ru, благоустройство отразит идентичность истории региона даже на вымощенной плитке. На ней строители выложат узор паутинки пухового платка — главного символа Оренбурга. В проекте также запланирован сухой фонтан.

Тюменская область

Лабрадора погибшего в зоне СВО бойца заберут из Туапсе в Тюмень. Как пишет nashgorod.ru, собаке нашли новую семью и собрали денег на перелет до Тюмени. Местные жители на берегу Черного моря отказались кормить и устраивать потерявшего хозяина пса. Собаку отправят на зоотакси, путь до Тюмени у лабрадора займет пять дней.

Омская область

В Омской области произошло смертельное ДТП: водитель иномарки сбил пешехода. От полученных травм последний скончался на месте происшествия. Как пишет gorod55.ru, ДТП произошло вечером 17 октября на дороге Омск — Русская Поляна. Личность погибшего выясняется.

Фото: vk.com/55mvd

Карелия

Спасатели помогли пенсионерке из Карелии, которая упала и не смогла самостоятельно подняться. Как пишет karelinform.ru, инцидент произошел в ночь на 18 октября в Петрозаводске. На место вызова приехали пожарные, которые помогли пожилой женщине встать и добраться до кровати.

Приморский край

В пригороде Владивостока местные жители сообщают о резком запахе газа. Как пишет vostokmedia.com, этим фактом поделился со СМИ один из них. В комментариях ему ответили, что такой запах ощущается в этом районе не первый раз. Его источник и причина остаются неизвестными.

Башкирия

За день в Уфе из-за порывистого ветра было повреждено 17 автомобилей. Как пишет mkset.ru, в соцсетях много кадров, как деревья, баннеры и кровли срываются порывами ветра. На одном из видео видно, что кровлей придавило припаркованные автомобили. Конструкция не выдержала порыва стихии и обрушилась на несколько машин.

Хабаровский край

В Комсомольске-на-Амуре второклассник держит в страхе всю школу, пишет transsibinfo.com. Местные власти обратили внимание на эту проблему и заявили о необходимости проведения расследования. Они обещают принять соответствующие меры.