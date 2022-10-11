Новости регионов: волгоградских фермеров мобилизуют до конца сбора урожая

Фото: NEWS.ru

Индивидуальный предприниматель из Приморья поставлял в социальные учреждения некачественную молочную продукцию. Продукция неизвестного происхождения могла быть опасна для детей и пациентов в больницах, но это не помешало бизнесмену травить людей на протяжении трех лет.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

За девять месяцев 2022 года в Ставропольском крае количество персональных банкротств выросло на 43%. Общее число граждан-банкротов достигло 3929 человек, информирует newstracker.ru. Отмечается, что в 2021 году по сравнению с 2020 годом рост составил 78,4%, а в 2022 году по сравнению с тем же периодом 2021 года рост достиг 41,2%.

Удмуртия

Жители Вавожского района Удмуртии собрали более 500 кг овощей и фруктов для животных зоопарка. Селяне делились излишками своего урожая в рамках акции «Помоги животным», сообщает udm-info.ru.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ростовская область

Высадка тюльпанов обойдется Ростову-на-Дону в более чем 17 млн рублей, пишет rostovgazeta.ru. Уточняется, что подрядчику предстоит разработать схемы по высадке тюльпанов в районах с кольцевыми и транспортными развязками в городе.

Республика Татарстан

В центре Казани в результате провала тротуара пострадала девушка, сообщает inkazan.ru. Обвал случился на пересечении улиц Салимжанова и Пушкина. На месте образовалась огромная яма, именно в нее упала девушка. Небезразличные горожане помогли ей добраться до травмпункта.

Волгоградская область

Волгоградских фермеров могут призвать в рамках частичной мобилизации до конца сбора урожая, сообщает novostivolgograda.ru. «Горячая пора» в полях не является причиной отсрочки для лиц, подлежащих частичной мобилизации.

Фото: M. Woike/blickwinkel/Global Look press

Нижегородская область

В Нижегородской области краснокнижного орла-змееяда выходили и отпустили на волю, пишет newsnn.ru. В настоящий момент в регионе насчитывается около 40 особей. Одну птицу обнаружили в лесном массиве, так как она не могла взлететь и рисковала стать добычей хищников. Птицу вылечили и вернули в дикую среду.

Свердловская область

По итогам девяти месяцев текущего года Свердловская область занимает пятую строчку антирейтинга по числу компаний-банкротов, сообщает tagilcity.ru. Вместе с тем общее количество корпоративных банкротств снизилось на 2,4% относительно прошлого года и составило 7227.

Оренбургская область

Почти 5% продуктов в школьных столовых Оренбурга оказались фальсификатом. Как пишет 56orb.ru, всего эксперты произвели 653 пробы, и в 1,1% случаях они не соответствовали нормам. Более того, проверку на калорийность не прошли 0,3% проб из 686. Еще 4,6% проб из 84 были с признаками фальсификата. В местном Роспотребнадзоре уже заявили о том, что приняты все меры административного воздействия.

Тюменская область

Средняя заработная плата в Тюменской области за год выросла на 9%. Как сообщает nashgorod.ru, за период с января по июль нынешнего года этот показатель увеличился до 59 240 рублей, что на 9,1% выше показателей прошлого года.

Омская область

Директорам омских школ поручили усилить меры безопасности как для учеников, так и учителей. Ранее Город55 информировал, о том что вкладывается в понятие безопасности в школах Омска и как легко пройти через вахтера.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Карелия

Ночной поезд маршрутом Петрозаводска — Санкт-Петербург отменят на несколько месяцев, пишет karelinform.ru. Имеется в виду состав под номером 11-а/12-а. Сейчас поезд ходит три раза в неделю — с пятницы по воскресенье. Как стало известно, рейсы возобновятся на новогодние праздники, однако после них маршрут снова отменят до весны.

Приморский край

Индивидуальный предприниматель из Приморья поставлял в социальные учреждения некачественную молочную продукцию. Как пишет vostokmedia.com, продукция неизвестного происхождения могла быть опасна для детей и пациентов в больницах, но это не помешало бизнесмену травить людей на протяжении трех лет.

Башкирия

В Башкортостане из-за удара электрического тока умер подросток. Как сообщает mkset.ru, несколько подростков залезли на дерево, а затем на крышу здания. Один из них случайно дотронулся до проводов с электричеством. В результате 12-летний ребенок погиб на месте. По факту произошедшего заведено уголовное дело, проводится проверка.

Хабаровский край

В Хабаровске шестилетний мальчик, катаясь на качелях, получил перелом височной кости. Кроме того, у ребенка ушиб головного мозга. Как пишет transsibinfo.com, 9 октября мальчик играл на детской площадке без присмотра со стороны родителей. В настоящее время ребенок с матерью находится в больнице. В ближайшее время его выпишут домой.