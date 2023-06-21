Новости регионов: волгоградские хирурги достали рубль из желудка девочки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Волгоградской области хирурги достали из желудка девочки рубль, который ребенок проглотил. Монета не могла выйти самостоятельно, так как предмет прочно застрял в пищеводе. Четырехлетнюю пострадавшую с помощью санавиации доставили в больницу, где врачи успешно провели операцию. Тем временем в городе Прокопьевске Омской области нашли 18-летнего парня, который никогда не посещал школу или больницу. Мать не поставила его на учет в ЗАГСе при рождении и воспитывала дома в тайне от всех.

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Ставропольский край

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На Ставрополье осудили трех бывших сотрудников ГАИ. В Петровском округе правоохранители за взятку отпустили водителя, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, сообщает newstracker.ru.

Республика Удмуртия

В Можге ведутся работы по реконструкции Детского парка. Как информирует udm-info.ru, парк обновляют в рамках нацпроекта впервые за 40 лет.

Ростовская область

В Ростовской области инвестор мусорного полигона смог отсудить у администрации 2 млн рублей, пишет rostovgazeta.ru. Данная сумма является убытками, которые компания понесла из-за того, что под строительство полигона местная администрация предоставила земли, предназначенные для сельскохозяйственных целей, что явилось грубым нарушением текущего законодательства.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Республика Татарстан

В Татарстане застройщики жалуются на нехватку цемента. Ранее о проблеме с поставками они заявляли в середине мая 2023 года. Кроме того, цены на стройматериал выросли в регионе на 30%, пишет inkazan.ru.

Волгоградская область

В Волгоградской области врачи спасли девочку, которая проглотила рубль, сообщает novostivolgograda.ru. Издание отмечает, что инородное тело прочно застряло в пищеводе и вариантов, что оно выйдет самостоятельно, практически не было. С помощью санавиации четырехлетнюю девочку экстренно доставили в Волгоград, где врачи-эндоскописты извлекли монету.

Нижегородская область

В Нижегородской области еще один человек отравился сидром с метанолом. Как пишет newsnn.ru, мужчина выпил алкогольный напиток, который приобрел еще неделю назад. Его госпитализировали в токсикологический центр при больнице № 33 в Нижнем Новгороде.

Свердловская область

Самолет, выполнявший рейс Анталья — Екатеринбург, совершил вынужденную посадку в Челябинске. Причиной этому стали плохие погодные условия в Кольцово, пишет tagilcity.ru. На протяжении нескольких часов пассажирам пришлось оставаться в салоне. Очевидцы отмечают, что одному из детей, летевших в самолете, стало плохо. Ребенку потребовалась медицинская помощь.

Оренбургская область

Семья из Орска намерена получить компенсацию из-за упавшей на машину балки, пишет 56orb.ru. Инцидент произошел еще в ноябре 2022 года, когда автомобиль проезжал под железнодорожным мостом. Люди, находившиеся в салоне, в том числе ребенок, пострадали. Теперь они требуют от РЖД 50 тысяч рублей.

Тюменская область

Жительница Тюменской области требует отмены концерта Леонида Агутина в Тобольске, пишет nashgorod.ru. Причиной такого обращения послужило получение 23-летней дочерью артиста паспорта США, заявила женщина.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Леонид Агутин

Омская область

В городе Прокопьевске нашли 18-летнего парня, который никогда не посещал школу или больницу, информирует gorod55.ru. Мать не поставила его на учет в ЗАГСе при рождении и воспитывала дома в тайне от всех.

Карелия

Эксперт ответил на вопрос, могут ли медведи, гуляющие по Петрозаводску, напасть на жителей, пишет karelinform.ru. Ранее в соцсетях горожане неоднократно отмечали, что по городу ходят хищники. Старший научный сотрудник лаборатории зоологии института биологии КарНЦ РАН Данила Панченко призвал местных жителей быть осторожными при встрече с этими животными.

Приморский край

Во Владивостоке стартует третья по счету акция по льготному чипированию животных, пишет vostokmedia.com. Издание отмечает, что мероприятие пройдет 25 июня в ветеринарной клинике. Средняя цена на чипирование варьируется от 1500 рублей, но на время проекта она будет значительно снижена.

Башкирия

Предприятие из Башкирии стало лауреатом национальной премии «Золотой Меркурий». Как информирует mkset.ru, премию в категории лучшее малое предприятие в сфере услуг в РФ по итогам 2022 года получила компания из Янаула. Церемония награждения в торжественной обстановке прошла в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной в Москве.

Хабаровский край

В Хабаровске местные активисты продолжают очистку русла реки Амур. К проведению акции по уборке прибрежных территорий уже подключились волонтеры со всего краевого центра, сообщает transsibinfo.com.