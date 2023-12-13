Новости регионов: волгоградцы начали продавать вещи в стиле «Слова пацана»

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Волгоградцы продают одежду в стиле сериала «Слово пацана». Соответствующие предложения начали появляться на сайтах бесплатных объявлений. Поклонникам сериала предлагают купить винтажные шапки, олимпийки, шарфы, свитера и зимние куртки. Тем временем оренбургская мэрия собралась купить 433 км туалетной бумаги. В мэрию должны поставить 11 150 рулонов, которые обойдутся в 175 685 рублей.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

На Ставрополье перестали вывозить мусор из-за плохой погоды. В Арзгирском округе Ставропольского края приостановили вывоз мусора из-за стихии, пишет newstracker.ru. С 12 декабря в регионе действует штормовое предупреждение. Обледенели дороги и тротуары, из-за чего перекрыли проезд для автомобилистов и перевели часть школ на дистанционное обучение.

Республика Удмуртия

На рынке труда Удмуртии сохраняется серьезный дефицит рабочих кадров, пишет udm-info.ru. На одну вакансию в среднем приходится три резюме, тогда как здоровым уровнем конкуренции считается показатель от четырех до восьми резюме.

Ростовская область

Жители Ростова-на-Дону стали играть в хоккей на тротуарах. За последние два дня в городе дороги покрылись льдом, с которым пока не удается справиться. Ледяной дождь накрывает распределенные по улицам реагенты. Некоторые ростовчане воспользовались моментом и стали кататься на коньках, а другие решили сыграть в хоккей на детской площадке и тротуаре, пишет rostovgazeta.ru.

Республика Татарстан

На территории будущего ЖК в Казани нашли памятник культурного наследия, пишет inkazan.ru. В ходе обследования участка обнаружены археологические материалы, которые относятся к периоду XVIII–XIX веков. Площадь территории памятника составляет 450,5 кв. м. Сведения передали в государственный орган охраны объектов культурного наследия. Эксперты заключили, что проведение каких-либо работ на территории будущего ЖК невозможно.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Волгоградская область

Волгоградцы продают одежду в стиле сериала «Слово пацана», пишут novostivolgograda.ru. Сайты бесплатных объявлений наводнили сообщения волгоградцев о продаже винтажных вещей. Поклонникам сериала готовы продать шапки-петушки, олимпийки, шарфы, свитера и куртки. Так, шапки готовы отдать за одну — три тысячи рублей, а олимпийки и зимние куртки — за пять тысяч рублей.

Нижегородская область

Депутат Госдумы попросил прокуратуру провести проверку из-за увольнения заведующей столовой школы № 3 Заволжья после ее жалобы на условия труда. Как пишет newsnn.ru, ранее женщина в Сети пожаловалась, что в пищеблоке очень холодно, посуду приходится мыть в ледяной воде, помещения нуждаются в обновлении. Буквально в тот же день работницу, по неофициальной информации, уволили.

Свердловская область

Пострадавшие из-за коммунальной аварии в Тагиле подадут на возмещение ущерба, пишет tagilcity.ru. Порыв теплотрассы на Вагонке случился на перекрестке Окунева-Энтузиастов. Из-за ЧП без отопления и горячей воды перед морозной ночью осталась часть домов.

Оренбургская область

Оренбургская мэрия собралась купить 433 км туалетной бумаги, пишет 56orb.ru. По результатам закупок в мэрию должны поставить 11 150 рулонов бумажных изделий. За туалетную бумагу особого качества чиновники готовы заплатить 175 685 рублей.

Тюменская область

Новый тюменский застройщик прославился тем, что назвал один из проектов «домом Нойферта» — имя этого сподвижника Гитлера возмутило горожан. Как пишет nashgorod.ru, на сайте строительной компании Эрнст Нойферт назван «отцом эргономики».

Омская область

В селе Троицком Омской области кипяток затопил дорогу и дома. Как пишет gorod55.ru, ЧП произошло на улице 60 лет Октября. По словам очевидцев, клубы пара поднимались на высоту до трех метров.

Карелия

Жители Карелии боятся вечерами выходить на улицу из-за волков. Как пишет karelinform.ru, они начали убивать собак и наводить ужас на жителей Медвежьегорского района. Очевидцы говорят, что голодные хищники собираются в стаи по шесть — восемь голов.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Приморский край

Мощный пожар охватил сопку Шошина во Владивостоке. Как пишет vostokmedia.com, сильное возгорание произошло со стороны Третьей Рабочей улицы. Пламя настолько мощное, что зарево видно за несколько километров от пожара. Что именно горит, площадь пожара и есть ли пострадавшие, пока неизвестно.

Башкирия

В Башкирии назвали районы с питьевой водой, в которой содержится опасный для человека уран. Так, на первом месте оказалась западная платформенная зона (Илишевский, Дюртюлинский, Чекмагушевский, Туймазинский, Давлекановский районы), а на втором расположилась южная горная зона (Хайбулинский район), пишет mkset.ru. Для подкрепления этих данных были исследованы более 180 проб волос местного населения.

Хабаровский край

В Хабаровске молодой человек упал в шахту лифта и выжил. Парень и его девушка застряли в лифте на девятом этаже. Лифтер помог девушке выбраться, но молодой человек провалился в зазор между этажами. Сейчас его состояние оценивается как крайне тяжелое. Ему были диагностированы ушиб головного мозга, травмы грудной клетки и живота, пишет transsibinfo.com.